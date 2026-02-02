バレーボールSVリーグの男子オールスター戦

バレーボールSVリーグの男子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が2月1日、兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催された。選手入場シーンでは外国籍選手がお茶目な行動で登場。「可愛すぎ」「こんなん好きになるw」とファンの視線を奪った。

“陽キャぶり”を発揮したのは米国出身のテイラー・エイブリル（東レ静岡）。ハローキティのヘアバンドをつけ、ハンディカムを手に現れた。選手紹介前からチラッと顔を覗かせ、スタッフに奥へ戻される場面もあった。

宮浦健人（名古屋）が率いる「TEAM KENTO」の一員として紹介されると、おどけながら改めて登場。ハンディカムで会場の様子を撮影しながらファンの前に現れ、オールスター戦前からハイテンションの様子だった。

SVリーグ公式Xは「キティちゃんが入場？！」と文面に綴り、実際の映像を公開。盛り上げ役となった助っ人の行動に、ファンは笑いを誘われていた。

「お茶目だな〜笑」

「こんなん好きになるw」

「満点大笑い」

「スタッフに戻されるキティ笑」

「怒られてて無理www」

「やばい可愛すぎ」

「エイブリル陽キャすぎて好き笑」

次回のオールスター戦は来年1月30日、男女ともエスコンフィールドHOKKAIDO（北海道・東広島市）で開催される。



（THE ANSWER編集部）