【写真】和泉芳怜の新しい宣材写真 オトナっぽさマシマシ！

和泉は2016年に「第8回『東宝シンデレラ』オーディション」に出場（グランプリは福本莉子）し、東宝芸能からデビュー。2021年には「ミスマガジン2021」でグランプリを受賞し、グラビア活動でも人気を博していた。2024年には体調不良の影響などもあり、同事務所を退所。同年12月からは芸能事務所「スタイルキューブ」に所属したが、2025年11月に退所し、以降はフリーとなっていた。



和泉は1日に、事務所の公式発表を引用する形で「本日2026年2月1日より 東宝芸能に再所属させていただくことになりました」と発表。「再び温かく迎えてくださったことに心から感謝します」と思いを伝えた上で「このご縁を当たり前だと思わず、より一層気を引き締めて、これまで以上に努力してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と記した。投稿には、新しい宣材写真も添えた。



ネットでは「復帰おめでとう！びっくり」「古巣への再所属おめでとうございます」「なかなか珍しいのでは？」「大人っぽくなって素敵！」といった声が寄せられていた。



