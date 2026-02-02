ハロー!プロジェクトに所属する7グループが出演する冬のコンサート（通称ハロコン）の福岡公演が1日に行われ、総勢65人のうち14人名が欠席する事態となった。



長期休養中のBEYOOOOONDS・清野桃々姫（ももひめ＝21）とつばきファクトリー・西村乙輝（いつき＝15）、「腰椎椎間板ヘルニア」のモーニング娘。'26・野中美希(26)とともに、多くのメンバーがインフルエンザに罹患。この日も新たにアンジュルム・下井谷幸穂(19)、ロージークロニクル・相馬優芽(ゆめ＝14)のインフルエンザ罹患が公表された。



ハロプロ公式サイトの「インフォメーション」欄は、BEYOOOOONDS・高瀬くるみ(26)の卒業発表以外はすべて「コンサート欠席に関するお知らせ」に。実はJuice=Juice・江端妃咲(きさき＝19)が1月30日に19歳の誕生日を迎えており、「インフォメーション」でも伝えられていたが、早々に同欄から告知が消えてしまっていた。



野外のロケ中に食事が吹き飛ばされてしまうなど、何かと運の悪い“不憫キャラ”が定着している江端だが、誕生日でもしっかり不憫な目に遭った形となった。



