〈「突然激昂してカッターを取り出し大振りで…」埼玉の中3男子が同級生から受けた大怪我を親にも3年間言えなかった“恐怖の理由”〉から続く

2022年6月27日、埼玉県立の中高一貫校の中学3年生だったダイキさん（仮名）は、教室で昼休み明けの5時間目の準備をしていた。同級生のAにカッターで切りつけられ、右膝の内側を大きく切る重傷を負った。

【閲覧注意】ダイキさんの体には、同級生にナイフで切られた痛々しい傷口が残っている

しかしダイキさんはAの報復を恐れて言い出せず「自分で転んだ」と証言し、両親もそれを信じていた。

しかし3年後、高校卒業が近づくタイミングで勇気を出して怪我の原因がAのカッターだったことを告白した。しかし学校の対応はにぶいものだった……。

◆◆◆

2025年6月、ようやく事件が公になった。しかしダイキさんの勇気ある告白を受けてもなお、学校側は警察へ通報しなかったため、両親は自分たちで警察署へ向かい、被害届を提出した。

警察が動き出したことで担任からようやく電話があり、6月18日に話し合いの場が設けられた。

「この間も、学校側から『警察に相談しました』という報告は一切ありませんでした。学校との話し合いには私とダイキが参加し、学校側が把握している状況報告を受けました」（父親）



ダイキくんの両親

担任はクラスメイトに目撃情報の聞き取りを行っていた

この席で、驚くべき事実が父親に伝えられた。

「事件当時、あるいはその翌日に、担任はクラスメイトに目撃情報の聞き取りを行っていたというのです。その結果、倒れているダイキのそばでカッターナイフを手にしたAが立っていたという複数の証言がすでに得られていた。なぜその時点で学校は動かなかったのか……」

中学から高校まで、Aとダイキさんは別々のクラスであり、クラス替えもなかったため、本来接点はないはずだった。あの日、ダイキさんは偶然そこに居合わせただけで、Aのターゲットにされたのだ。

「話し合いでは、今後の息子の身の安全をどう保障するのかという点に終始しました。卒業まで、確実に身を守ってほしいと切に願いました」

受理された被害届に基づき、7月28日の夏休み中、事件現場となった教室で実況見分が行われた。9月18日にはAに対する事情聴取が実施されたが、Aは当初「昔のことだから覚えていない」と逃げの姿勢を見せた。

その後、学校の聞き取り対象ではなかった別の同級生が、警察署で「ダイキさんが倒れている側に、カッターを持ったAが立っていた」と重要な証言を行った。 一方、学校側の対応は相変わらず不誠実なものだったという。

「担任に息子の安全確認をお願いしても、『ずっとなんか見ていられませんよ』と突き放すような言い方をされました。生徒指導の責任者に電話をしても『今、忙しいんで……』と一方的に切られる。あまりに舐められていると感じ、夫に電話を代わってもらいましたが、今度は何度かけても留守番電話になるんです。学校の勤務時間内にかけているのに、ですよ。着信表示を見て、意図的に留守電に切り替えているのではないかと疑わざるを得ませんでした」（母親）

周囲に「ムシャクシャしていたから」と漏らしていた

警察では「覚えていない」と答えていたAだったが、12月頃に検察が行った事情聴取に対しては一転して「切ったことは間違いない」と認めた。しかし、「ダイキに『やってみろよ』と言われたからやった」とも証言していた。

しかし、Aに近い生徒たちに確認したところ、そのようなやり取りは「なかった」と断言した。同時に、「なぜ切りつけたのか」という問いに対し、Aは周囲に「ムシャクシャしていたから」と漏らしていたという。もしそれが真実であれば、Aは自分のストレス解消のために、たまたま近くにいたダイキさんを刃物で襲ったことになる。これは単なる喧嘩ではなく、極めて危険な「通り魔的犯行」だ。

学校側との話し合いが平行線をたどる中、両親は自治体の議員や県議会議員に助けを求めた。県教育委員会を介してようやく話し合いが再開され、当初は「傷害事件」として扱う話が出ていたが、最終的には「いじめ防止対策推進法」の「いじめ重大事態」として調査されることになった。第三者委員会よりも、学校主体の調査の方が迅速に動けるという理由から、弁護士と、事件に関わっていない他学年の教員による調査が始まった。

「私たちが学校に求めているのは、当時の対応が間違っていたこと、そして息子を3年間も危険に晒し続けたことを、心から謝罪してほしいということです。息子は学校の先生がいつか助けてくれると信じていた。その信頼を、学校は何度も踏みにじったんです」（父親）

母親も、3月に迫る卒業式への対応を学校に求めている。

「3年間の沈黙を、学校はどう責任取るつもりでしょうか。警察はすでに『事件』として扱い、Aのことも『犯人』と呼んでいます。そんな生徒に、このまま何事もなかったかのように卒業証書を渡すのですか？ 同級生をカッターナイフで切りつけた生徒でも、3年間在籍していれば卒業できる。そんな理不尽があっていいのでしょうか。保護者説明会を開き、関係者全員が息子に頭を下げてほしい。息子の心の傷は、膝の傷よりもずっと深いんです」

「聞き取りで事実と違う嘘を言っていることが、一番許せません」

ダイキさんは医師から適応障害、PTSD（心的外傷後ストレス障害）と診断され、現在も後遺症に苦しんでいる。

「この3年間、夜は怖くてなかなか寝付けず、頭の中で自分が刺される場面が何度も再生されたり、恐怖で飛び起きたりすることが続いています。脳が疲弊しているせいか、文章を読んでも単語は分かっても内容が理解できない状態になることがあり、大学受験の勉強にも大きな支障が出ました」

加害者であるAに対しては、怒りを通り越した感情を抱いている。

「聞き取りで事実と違う嘘を言っていることが、一番許せません。僕が先にお腹を殴ったとか、『かかってこいよ』と煽ったからカッターを見せただけだとか、ありもしない嘘をついて自分を正当化している。反省の姿勢が一切見られない彼に対して、慈悲を持つことはもう二度とありません」

さいたま地検は26年1月、傷害の疑いでAをさいたま家裁に送致した。3年の空白を経て、ようやく司法の手による裁きが始まろうとしている。

（渋井 哲也）