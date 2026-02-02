43歳で第2子を出産した俳優の真木よう子が、16歳年下のパートナーである葛飾心との意外な馴れ初めを明かし、スタジオを沸かせた。

【映像】真木よう子（43）の事実婚パートナー（27）

2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2の初回放送では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが、ゲストに真木よう子を迎え、2025年12月の第2子誕生報告を機に改めて注目を集めているパートナーとの私生活についてトークを展開した。

番組内で滝沢から「どっちから好きになったのか気になる」と切り込まれると、真木は「あ、でも私から好きになりましたよ、やっぱり」と即答。出会いは友人からの紹介で、その飲み会の席で真木が友人たちに「気になってるんだよね」とこっそり伝えたことが始まりだったという。その後、友人が「（真木が）付き合いたいと思っているみたいだよ」と絶妙なパスを出してくれたというエピソードに、スタジオからは「学生時代を思い出す」と歓喜の声が上がった。

最終的には葛飾の方から交際を申し込んできたといい、当時25歳だった彼が俳優・真木よう子に対して臆することなく踏み込んできたことに、MC陣は「男らしい！」と感嘆。MC陣は「高嶺の花だといろんな人に恐縮されたりするけれど、そこを飛び越えてきてくれた若い情熱的な男みたいなのもいいのかな」と分析していた。