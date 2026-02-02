『徹子の部屋』50周年突入ウィークのラインアップ 親子TV初共演や名俳優2人の稀少なトーク共演など
黒柳徹子が司会を務めるテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）の「50周年突入ウィーク」（2〜6日放送）のラインアップが発表された。
【写真】92歳も元気すぎる！ド派手メイクで満面の笑みを浮かべる 黒柳徹子
■『徹子の部屋』来週のラインアップ＆概要
▼2月2日（月）堺正章＆井上順
出会いは10代 間もなく80歳の今だから話せること
▼2月3日（火）高橋英樹 船越英一郎
出会いは38年前…名俳優2人の稀少なトーク共演！
▼2月4日（水）中井貴一
俳優人生45年！敬愛する先輩との出会いで今が…
▼2月5日（木）平野レミ＆和田唱
親子でテレビ初共演！貴重な歌声も…
▼2月6日（金）綾小路きみまろ
ついに75歳の後期高齢者に…富士の隠れ家の庭も初公開！
