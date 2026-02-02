『買い主が見てみたい』チョコプラ、高島礼子、柏木由紀が私物をフリマで出品→売れ行きを観察
メ〜テレ（名古屋テレビ放送）は、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）がMCを務めるバラエティー番組『買い主が見てみたい』を、2月15 日午後1時55分〜午後3時20分にテレビ朝日系列全国ネットで放送する。
【写真】柏木由紀らが私物を出品
昨年2月の放送から約1年、パワーアップを果たして帰ってきた同番組。世の中には「え！？これ誰が買うんだろう？」と驚く商品を買った“買い主”を直撃。価値観が多様化する今、さまざまな買い物の形を通して人生を楽しむヒントを届ける。ゲストには俳優の高島礼子、元AKB48の柏木由紀が登場する。
番組では、今回の出演者4人の私物コレクションを、名前を明かさずにフリマサイトに出品し、その売れ行きをスタジオでウォッチング。果たして4人はどんな私物を出品するのか？そしてどんな人が、どんな目的で、いくらで買うのか？を知るために買い主に直撃する。
また、日本全国に目をやると、なかなか普段は目にできない、一風変わったものを購入することができる展示即売会が数多く開催されている。今回は特徴的な買い主たちが集まる2つの展示即売会に潜入する。一つは、覆面や仮面、かぶりもの、着ぐるみ、甲冑…マスク好きのためのマスク展示即売会。2つ目はかわいい小動物から爬虫類や両生類、猛禽類まで…エキゾチックアニマルの展示即売会だ。そこに現れる買い主たちに密着していく。
そして、アルパカに昭和家電、山を丸ごと…これまで番組では “自らの人生をかけた買い主”を数多く紹介してきたが、今回は「廃校となった小学校」を購入した女性買い主を紹介。若い頃はログハウスに住むことが夢だったという86歳の女性。彼女が30年ほど前に500万円で購入したのは廃校となった現在築72年の小学校。かつての職員室は玄関に、教室だった場所はその面影を残したまま25 畳のリビングに。果たして彼女はなぜ小学校を購入したのか？その生活の様子を届ける。
【出演者コメント】
長田：まだまだスゴイ買い主がいるのを思い知らされましたね。
松尾：たしかに！こんな買い主の集まりがあるんだとか。
高島：楽しすぎました！奥が深いですね、お買い物って！
長田：理解できない買い物も色々ありましたし、今回は我々の私物も出したりしていて…ゆきりん（柏木）なんかもね！
柏木：みなさんには、初めてお見せする家にあるものを出品しました。どんな人に自分のものが売れたのか是非楽しみにしてほしいですね。
松尾：高島さんは今回色々お話を聞いていて、あまりお買い物が上手じゃないのかなって一面が…
高島：なるべく無駄な買い物は控えたい…、怒られちゃいました（笑）
