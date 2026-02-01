元乃木坂46の衛藤美彩が、西武ライオンズの源田壮亮選手との間に築いた驚きの育児環境を公開し、共演者から「生活レベルが高すぎる！」と驚愕の声が上がっている。

【映像】「生活レベルが高すぎる」子ども部屋

2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2の「秘密の匿名アフタヌーンティー」コーナーでは、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ、そして2児の母である衛藤美彩が「子ども部屋と住宅環境」をテーマにトークを展開。その中で衛藤が披露した自宅の映像が、視聴者の度肝を抜いた。

都内の住宅事情に悩むママからの相談に対し、衛藤は「まだ個室はない」としつつも、子どもたちが思い切り体を動かせる「遊び専用の部屋」があることを明かした。公開された映像には、なんと自宅の中に本格的な「ボルダリング壁」、さらには「鉄棒」や「うんてい」までもが設置されていた。

この衝撃的な光景に、峯岸は「生活レベルが高すぎて参考にならない！」と絶叫。滝沢も「家の中にうんていはないよね」と目を丸くした。ナレーションで「将来アスリートにさせたい気持ちがあるのか」と問われると、衛藤は「まったくないです」と否定しつつも、「雨の日でもそこで運動できるので、すっごい助かってます。私もたまにぶら下がったりして」と、アスリートの妻らしいアクティブな家庭環境を笑顔で語った。