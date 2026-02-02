練馬区が延伸推進基金を30億円積み増し

東京都練馬区は、都営地下鉄大江戸線の延伸に向けた取り組みを加速させます。区は来年度の当初予算案に、大江戸線延伸推進基金として30億円を計上。また、延伸後の沿線の姿を示す「沿線まちづくりデザイン」を秋頃に策定するほか、東京都が進める事業計画案の作成にも協力するとしています。

【地図】これが大江戸線の延伸ルートと新駅の位置です

大江戸線の延長は40.7kmにおよび、現時点では日本で最も長い地下鉄路線となっています。国の新たな鉄道整備の方向性を示す「交通政策審議会答申」において、大江戸線は光が丘駅から大泉町・大泉学園町を経由し、JR武蔵野線の東所沢駅方面への延伸が想定されています。

東京都は2023年3月、東京都副知事をトップとする「大江戸線延伸にかかる庁内検討プロジェクトチーム」を設置し、光が丘〜大泉学園町（約4km）の延伸に向けた検討を進めてきました。

都内の延伸部には、練馬区内に土支田駅、大泉町駅、大泉学園町駅の3駅（いずれも仮称）を新設する計画。土支田駅は土支田通りの東側に、大泉町駅は外環道との交差部西側に、大泉学園町駅は大泉学園通りとの交差部東側に整備が想定されています。延伸が実現すれば大江戸線の延長は約45kmとなります。

東京都によると、延伸の概算事業は約1600億円（税抜）。1日あたりの利用者が6万人増加し、費用便益比は1以上を確保できる見込みとなり、開業から40年以内に累積損益が黒字になると試算しています。

新駅予定地でまちづくりの検討が本格化

なお、練馬区は延伸について「鉄道空白地域を改善し、区が更に発展するために欠かせない、必ず実現しなければならない事業」としています。

区の2026年度当初予算案では、延伸推進基金30億円を積み増し、合計で155億円に。新駅予定地周辺まちづくりには7104万円、新駅予定地周辺の主要アクセス道路となる「補助135号線」の整備に2億9145万円を計上しています。また、「沿線まちづくりデザイン」の策定に関連する費用が新規で盛り込まれました。

大泉学園町駅の予定地周辺では、地権者と建物共同化の事業計画を検討するほか、駅前空間の整備に向けた準備を進めるとのこと。大泉町駅の予定地周辺では、駅周辺の道路ネットワークや駅前広場のあり方を検討する方針を示しています。また、拡幅事業が進む新駅予定地周辺の大泉学園通り（補助135号線）は現在、用地取得率は約38％となっており、引き続き用地取得を行うとしています。

大江戸線の延伸は今後、事業計画案の作成→鉄道事業許可取得→環境アセスメント実施→都市計画決定→事業着手というステップで進んでいく見通し。2040年頃の開業が想定されています。