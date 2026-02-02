¡ÚÀ°ÂÎ¥×¥í¤¬»ØÆî¡Û»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤Ê¡© ¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î½¬´·¡×
¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤È¤Ï¡¢À°ÂÎ¤äïªµä¤Îµ»Ë¡¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡£Á´¹ñ¤ÇÌó1Ëü5000¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¡¢¡ÖËýÀÅª¤ÊÄË¤ß¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·´©¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤òº¬ËÜ¤«¤éÀ°¤¨¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö´ã¡×¤ËÃíÌÜ¡£»ëÎÏÄã²¼¤ä´ãÀºÈèÏ«¤Î²óÉü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¿È¤Î¥³¥ê¤Þ¤Ç¤Û¤°¤»¤ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡§Ìð¾å Íµ¡ÊÌð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¿¼«ÎÏÀ°ÂÎ¹Í°Æ¼Ô¡¿ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È¡Ë
¼Ì¿¿¡§ºçÃÒÏ¯
¡Ö´ãµå±¿Æ°¡×¤ÏÁ´¿È¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤ò¤æ¤ë¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á!?
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÌÜ¤¬¤¹¤°Èè¤ì¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤è¤ê¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¡¢¤¼¤Ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬´ãµå±¿Æ°¤Ç¤¹¡Ê¥ï¡¼¥¯¤Ï¸åÈ¾¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¤ä¤êÊý¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£
¡¡´ãµå¤ò¾å²¼¡¦º¸±¦¡¦¼Ð¤á¤Ø¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸Â³¦¤Þ¤ÇÆ°¤«¤¹¤À¤±¡£
¡¡¤³¤Î´ãµå±¿Æ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ãµå¤Þ¤ï¤ê¤Î·ìÎ®¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢»ëÎÏÄã²¼¤ÎÍ½ËÉ¤ä´ãÀºÈèÏ«¤Î²óÉü¡¢»ëÌî¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼Â¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¡¢ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤ò¤æ¤ë¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ÈÁ´¿È¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÈÁ´¿È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡´ãµå¤Ë¤Ï¡¢·ÐÍí¡Ê¤±¤¤¤é¤¯¡áµ¤·ì¤ÎÄÌ¤êÆ»¡Ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëç¯æù·Ð¡Ê¤Ü¤¦¤³¤¦¤±¤¤¡¦¿Þ¤Ï¸åÈ¾¡Ë¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ç¯æù·Ð¤Ï¡¢¸åÆ¬Éô¤«¤é¼ó¡¢ÇØÃæ¡¢¹ø¡¢ºÁ¹ü¿À·Ð¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢ÂÎ¢¤Þ¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÇØÌÌ¤ò½Ä¤ËÁö¤ë·ÐÍí¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îç¯æù·Ð¤ÎÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤ë¤È¡¢¸åÆ¬Éô¤ÎÆ¬ÄË¡¢¹øÄË¡¢ºÁ¹ü¿À·ÐÄË¡¢Â¼ó¤ÎÄË¤ß¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¡¢Îä¤¨¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ãµå±¿Æ°¤Ç´ã¶Ú¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤È¡¢ç¯æù·Ð¤ÎÄÌ¤ê¤âÀ°¤¤¡¢ÂÎ¤òÄ¾ÀÜÆ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÇØÃæ¤ä¹ø¤ò´Þ¤àÇØÌÌÁ´ÂÎ¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤¬¼«Á³¤È¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢´ãµå±¿Æ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Á°¶þ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤ä¹ø¤Î¶ÛÄ¥¤¬È´¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎ¤¬½Å¤¤¡×¡Ö¹ø¤¬Ä¥¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤Î²þÁ±¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡´ãµå±¿Æ°¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¤Ï¡¢¼¡¤Î²èÁü¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¢¨²èÁü¤Ï¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡¡ý¡Ö´ãµå±¿Æ°¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡Ú¼ê½ç1¡Û
¡¡¢¡ÌÜ¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢´ãµå¤ò¡¡Á¨¤Î½ç¤Ë¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸Â³¦¤Þ¤ÇÆ°¤«¤¹
¡¡¡ ¿¿¾å
¡¡¢ º¸¾å
¡¡£ ±¦¾å
¡¡¤ º¸
¡¡¥ ±¦
¡¡¦ º¸²¼
¡¡§ ±¦²¼
¡¡¨ ¿¿²¼
¡Ú¼ê½ç2¡Û
¡¡¢¡±¦¤Þ¤ï¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦
¡¡»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö20Ê¬¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ç¡¢Á´¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀ°ÂÎ¥×¥í¤Îµ»Ë¡¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¡¢ÉÔÄê½¥ÁÊ¤ä¤æ¤¬¤ß¤Î²ò¾Ã¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀ°ÂÎ¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ú54Ê¬¤ÎÆ°²èÉÕ¤¡Ë¡£
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¼èÄùÌò
1984Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»Â´¶È¸åÃ±¿ÈÅÏÊÆ¡¢·Ý½ÑÂç³Ø¥×¥é¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤Ç°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤ÆÆÈÎ©¡£À®¸ù¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Å°Ìë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢¿²¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¯¤º¤·Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Éã¡¦Ìð¾åÍµ¤¬¹Í°Æ¤·Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¥ºÂç³Ø±¡¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤ò¤è¤êÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢2019Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø¤¹¤°¤Ç¤¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼«ÎÏÀ°ÂÎ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.jirikiseitai.jp/
´Æ½¤¼Ô¡§Ìð¾å Íµ¡Ê¤ä¤¬¤ß¡¦¤æ¤¦¡Ë
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÀßÎ©¼Ô¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¹Í°Æ¼Ô¡¢ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È
1953Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢Í½ËÉ°å³Ø¤Î½ÅÍ×À¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ò³Ø¤Ö¤¿¤áÂç³Ø¤òÃæÂà¡£ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¸ú²Ì¤Î¹â¤¤»Ü½Ñ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸¦µæ¡¦²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤ò´°À®¡£Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç¶µ¼¼¤ò³«¹Ö¡¢½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤éÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬Â³¡¹¤ÈË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºßÌó400Ì¾¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤È¡¢Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î¿¿¿ñ¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø100ºÐ¤Ç¤âÄË¤¯¤Ê¤¤ ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î½ñÀÒ¤ÏÎß·×32ºý¡¢ÁíÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï77ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£±ó³ÖÃÏ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ÈÄÌ¿®¶µ°é¤â¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
¢¨¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤ÏÌð¾åÍµ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£