AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIを「頭の使う作業」に活用する

AIを雑談や効率化のためだけに使うのは少々もったいない。

AIは、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。

ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどなのです。

たとえば、遠い未来まで予測したいときにも、AIは活用できます。それが、『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている技法その56「百年の予測」です。

こちらが、そのプロンプトです。

＜技法「百年の予測」の指示文（プロンプト）＞ 100年後の〈商品・サービス・行為・概念などを記入〉はどんなものだと思いますか。

――『AIを使って考えるための全技術』（600ページ）より

100年後の未来をAIで予測する

イノベーションの効果は、3年や10年で終わるものではありません。20年、30年と時間をかけて、社会や市場を少しずつ変えていきます。

だからこそ、近い未来だけでなく、100年先を見据えた発想をあえてしてみる価値があります。

そこで使えるのが、AIを使った技法「百年の予測」。

AIに100年後の世界を想像してもらい、そこから「50年後、10年後、3年後」と現在に向かって逆算していく、「飛ばして、引き寄せる」発想法です。

100年後は誰にとっても不確実な領域。だからAIも比較的自由に答えてくれます。

プロンプトでは「どうなっていると思いますか」と問いかけることで、断定を避けつつ、壮大な未来像を引き出します。

「100年後の選挙」を予測してみよう

では、この技法を実践してみましょう。

ここでは「100年後の選挙」を例にして実践してみます。

そこで、技法「百年の予測」のプロンプトを使って、AIにこのように聞いてみます。



＜AIへの質問＞ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＜AIへの質問＞ 100年後の〈国政選挙〉はどんなものだと思いますか。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

さて、AIはどのようなアイデアを出してくるのでしょうか。



＜AIの回答＞ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＜AIの回答＞ 100年後の〈国政選挙〉、たぶん「今の延長線」ではあるけれど、意味合いはかなり変わっていると思います。

ポイントは「どう投票するか」より、「なぜ投票するか／何を選んでいるのか」の変化です。 1. 「人」を選ぶ選挙から、「方針」を選ぶ選挙へ いまは「この人は信用できそうか」「この党は好きか」で選びがちですが、100年後はかなり違う。 ・候補者は「顔」ではなく「政策パッケージの設計責任者」

・有権者は「私はこの社会設計を支持する」という投票をする 極端に言えば、 A案：成長重視・格差容認モデル

B案：安定重視・再分配モデル

C案：環境最優先モデル のようなシミュレーション済み社会モデルを選ぶ感覚に近い。 候補者は「カリスマ」ではなく、どの前提条件・制約条件でそのモデルを組んだかを説明できる人になります。 2. 投票は「一瞬」ではなく「継続的」になる 100年後の選挙は、もはや「4年に1回のイベント」ではありません。 国民は日常的に ・税制

・教育

・エネルギー

・移民

などの論点ごとに意思表示をしている。国政選挙はそれらの意思をどう統合するかを決める“節目”。 イメージとしては、日々の行動ログ＋価値観選択の集約をもとに、「今の社会は、どの方向に舵を切るか」を再確認する儀式。 3. AIは「決める側」ではなく「暴く側」 よくある未来像だと「AIが政治をやる」みたいになりますが、たぶん違います。 AIの役割はむしろ、この政策を選ぶと ・誰が得をして

・誰が損をして

・どんな副作用が起きるか

を徹底的に可視化する。つまり、都合のいい理想論を言えなくする装置になる。 候補者は感情を煽る人ではなく不都合な結果も含めて引き受ける覚悟を語れる人が選ばれるようになります。 4. 投票しない自由は、ほぼ消える 100年後、「無関心」はかなり成立しにくい。 ・投票行為は生活インフラ（医療・教育・税）と直結

・参加しない＝「自分の意思をアルゴリズムに委ねる」ことを明示的に選ぶ

という扱いになる つまり、 ・投票する

・誰か／何かに委任する どちらかは必ず選ぶ。「何も選ばない」は、もはや存在しない。 5. それでも最後に問われるのは、めちゃくちゃ原始的なこと 技術がどれだけ進んでも、100年後の国政選挙で一番問われるのは、たぶんこれです。 「この社会で、弱くなったときにも人として扱われるか？」 ここだけは、どんなAIも、どんな制度も、代わりに決められない。だから100年後の選挙は、超ハイテクなのに、ものすごく人間くさい。 むしろ今より、「あなたは、どんな社会の共犯者でありたいか」を突きつけてくる行事になると思います。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1. 「人」を選ぶ選挙から、「方針」を選ぶ選挙へ

現代でもその点は重視されているだろうとは思いつつ、100年後は、パフォーマンスなどへの評価はさらに下がり、思想や価値観といった本質が重視されるという予測です。

サラッと書かれた「シミュレーション済み社会モデルを選ぶ」という指摘も面白いですね。100年後ともなると、選挙の段階で「政策が実現した未来」のシミュレーションを提示することが可能になるという予測です。たしかに、これは十分にありそう。

3. AIは「決める側」ではなく「暴く側」

これも面白い予測です。AI自らが、「決めるのは人間で、AIはそのための可視化をする」と予測しています。

都合のいい解釈を許さず、覚悟のない意思決定者を炙り出す。テクノロジー万能論に逃げず、「責任の所在」を人間に残している点が評価高いです。

4. 投票しない自由は、ほぼ消える

「無関心」が成立しなくなる社会というのは、言い換えれば参加しないことすら意思決定になる世界。

より民意が反映される形になる一方で、私たち有権者としては、より一人一人が政治への意識を高め、参与している自覚を持つべきだと突きつけられるような、背筋が伸びる予測です。

こういった予測を踏まえて、その未来に向かうためのアイデアを出すのか、または異なる未来へと転換させるためのアイデアを出すのか、使い方や捉え方は自由です。

いずれにせよ、遠く先の未来が見えることで、闇雲に向かって進むのではなく、これから踏み出す一歩に意志が込められていきます。

ぜひ技法「百年の予測」を活用してみてください。