昭和を代表するフィクサーも関与…料金値上がりが気になる東京都民が知らない「火葬秘史」

批判殺到のなか、火葬場を独占する東京博善が値上げを繰り返すのはなぜか。その知られざる背景に、話題の書『火葬秘史』の著者が迫る。

取材・文 伊藤博敏（ジャーナリスト）

いとう・ひろとし／1955年、福岡県生まれ。東洋大卒。編集プロダクション勤務を経て、1984年よりフリーに。経済事件などの圧倒的な取材力に定評がある。著書に『黒幕 巨大企業とマスコミがすがった「裏社会の案内人」』（小学館）、『同和のドン 上田藤兵衞「人権」と「暴力」の戦後史』（講談社）など

羅氏が明かした「買収の理由」

東京23区内に6つの火葬場を持ち、7割超のシェアを握る東京博善への批判が止まらない。9万円の火葬料金が高過ぎること、大株主の経営者が中国人であること、葬儀業への進出によって葬儀業界全体の反発を受けていることなどが理由だ。

「火葬」という公共インフラを外国人に握られ、都民が高い火葬料金を呑まされていいのか―。

他の自治体では無料の火葬場もあるだけに、ネット上にはこんな書き込みが相次ぎ、マスコミも東京博善を批判。都議会では自民から、都民ファースト、立憲民主、共産まで、揃って高料金に疑義を呈し、2025年9月の都議会では小池百合子都知事が、「料金を含む火葬場の経営に対して行政が指導できるよう、法改正を国に求めたい」と述べた。まさに四面楚歌である。

東京博善は東証プライムに上場する広済堂ホールディングス（HD）の子会社。「中国人の爆買い」をブームにした家電量販店「ラオックス」の羅怡文会長（62歳）が、2019年に廣済堂（2021年に広済堂HDに社名変更）の株を買い集めて経営権を握った。

「買ったのは経済合理性によるものです。単純に株価が安く、いい投資先でした」

羅氏はかつて、購入動機を尋ねた筆者にこう答えた。廣済堂が傘下に持つ、火葬場独占の東京博善にそれだけ魅力があったということだ。

逆にいえば、廣済堂はなぜ安値に放置されていたのか。そこに中国人が目を付けたのはなぜなのか。その疑問を探ることが東京の火葬場問題の「解」となる―。

創業者は愛人20人の破天荒「政商」

通夜や葬儀の慣習の一つに「清めの塩」の配布がある。神道で死は「穢れ（ケガレ）」とされ、斎場を離れた後、ケガレを払い身を「清め（キヨメ）」るために塩を用いる。このケガレとキヨメの関係が、日本の葬儀を形作った。

江戸時代の火葬場はケガレを嫌って、「朱引き」の外に置かれた。地図上に朱線を引き、江戸の府内と府外を区別したのだ。有名なのは小塚原（東京・南千住）の「仕置き場」と言われる処刑場の近くにあった火葬寺群で、19寺が集合していた。

明治時代に入ると千住の火葬場は市街地化することが予想され、移設を余儀なくされる。その移設に手をあげたのが明治の政商・木村荘平だった。木村は鳥羽・伏見の戦いの頃から「薩摩藩出入り商人」として人脈を築き、初代警視庁大警視（警視総監）となった川路利良から食肉事業を託された。

期待に応えた木村は、食肉のビジネス化に成功する。牛鍋屋「いろは」を展開し、22店舗の運営を20人の愛人に任せ30人の子をなした。その破天荒な政商が、次に手掛けたのが火葬事業だった。

1887（明治20）年、千住火葬場の移転が決まると、日暮里への移転許可をもらい、東京博善会社を設立。「創立証書」にこう意見表明した。

〈今後、火葬が盛んになるのは自然の勢いである。（中略）完全なる築造方法によって第一等の火葬場を建設し、衆人の便益を図り、衛生の害を防ぎ、国家のために尽す〉

そのうえで、食肉事業で培った財力で日暮里を起点に砂村新田、亀戸、落合、代々木と立て続けに火葬場を買収する。今でいうM＆A戦略で東京のトップ企業となり、火葬設備の近代化にも貢献した。

だが、1906年、木村は顎がんで死去。子供は多かったが後継には恵まれず、1921（大正10）年、東京博善は解散して営業権や設備を受け継ぐ「新東京博善」として生まれ変わった。

抜群の収益性を誇った東京博善

収益第一主義の木村時代への反省から、新東京博善は大株主に寺院が名を連ねる「僧侶経営」の会社となる。昭和初期の段階で東京博善は町屋、落合、代々幡、砂村（後に廃止され堀ノ内が加わる）、四ツ木、桐ヶ谷の6場体制となり、現在の規模にほぼ並ぶ。

全国で稼働する火葬場1349施設のうち97％にあたる1315施設が自治体の運営だ。東京がそうならなかったのは、始業時に〈諸行は無常なり〉で始まる「誓願歌」を斉唱するような僧侶経営なら収益に走らず安心だという計算と、かつての朱引き外が一等地となり、行政が購入するには費用がかかり過ぎるという現実からだろう。

だがやがて、僧侶経営も終焉を迎える。1981（昭和56）年、火葬独占の収益性に注目した小佐野賢治が強かに株を集めて傘下に収めた。小佐野は田中角栄元首相の「刎頸の友」としても知られる、昭和を代表するフィクサーだ。

だが小佐野は3年後、身内に不幸が続いたことで「火葬事業は縁起でもない」と、廣済堂創業者で保守勢力に人脈の太い櫻井義晃に株を譲る。

僧侶経営は「国士経営」に変わるが、櫻井は東京博善の独自性を重んじた。廣済堂という社名は櫻井の父・文太郎が興した「広く済（すく）う」という意味の「櫻井廣済会」に由来しており、「善を博（ひろ）める」という東京博善の在り方を尊重したのだ。

櫻井は2004年に死去するが、東京博善は売上高80億円超で利益が30億円前後と抜群の収益性を誇っていた。本来なら「ポスト櫻井」を狙う企業が現れるところだが、小佐野、櫻井といった辣腕ならともかく、差別環境が色濃く残る火葬場に手を出す企業はなかなか現れなかった。

後編記事『中国人経営者はなぜ日本の 「火葬場ビジネス」に手を出し、値上げに踏み切ったのか？』へ続く。

「週刊現代」2026年2月2日号より

【つづきを読む】中国人経営者はなぜ日本の 「火葬場ビジネス」に手を出し、値上げに踏み切ったのか？【火葬秘史】