酸化ストレス抑制に効果大「有酸素運動後にサウナ」じつは医師も認める《黄金の組み合わせ》だった

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

有酸素運動後、サウナで身体を癒やすのは、とても気持ちが良いもの。しかも精神的に癒やされるだけでなく、身体にとってメリットが大きいことも既に証明済みだ。

【前編記事】『「精神を病むリスクが80％減少」サウナの驚くべき効能《ととのう》のは身体だけでなかった…！』よりつづく。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

厄介な「活性酸素」の大量生成

酸化ストレスとは、体内で活性酸素の生成と抗酸化作用のバランスが崩れることによって、活性酸素が過剰に発生している状態を指します。

私たちの体内に取り込まれた栄養素の多くは、分解されてグルコースや脂肪酸となり、細胞の中にあるミトコンドリアによって酸化されます。このとき、酸素は他の分子との間で、自身が持っている電子を受け渡すことによって不安手になり、「活性酸素」と呼ばれる物質へと変わります。

この活性酸素、適量であれば人体に有用な働きをしてくれます。しかし、大量に生成されてしまうと、細胞を傷つけてしまい、ガンや心血管疾患、糖尿病の発症率を上げたり、免疫機能の低下を引き起こしたりする可能性があります。

それを防ぐためにはどうするか。活性酸素の発生を抑制したり、過剰に発生した活性酸素を取り除いたりすることが必要になりますが、この働きを「抗酸化作用」と呼びます。

「酸化ストレス」の改善が見られた

抗酸化作用は、人体に元々備わっている機能ですが、加齢や生活習慣の乱れ、ストレス、喫煙、食品添加物、紫外線、過度な運動など、様々な要因によって活性酸素の働きは強まっていきます。

すると、活性酸素の生成と抗酸化作用のバランスは途端に崩れてしまいます。その結果、生活習慣病罹患や免疫機能低下を引き起こすため、抗酸化作用の働きを高めることへの意識が大切になります。

抗酸化作用の働きを高めるためにできることは、バランスのとれた食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理などが挙げられますが、「運動後に行うことで効果が期待できる」サウナ入浴も、実はそのうちのひとつです。

ポーランド・オルシュティン市にて、平均年齢24歳の健康な男性43名を対象に行われた検証を見てみましょう。有酸素運動にサウナ入浴を加えた場合／加えていない場合を比較して、酸化ストレスの改善度合いを測るという内容です。

結果は、有酸素運動にサウナ入浴を加えると、抗酸化酵素は11.3％増加し、酸化ストレスマーカーも14.9％減少していることが認められました。心身の疲労が抜けない人は、ぜひ試してみる価値アリです。

【こちらも読む】『“月に9回以上”サウナに入ると、まさかの「認知症予防」に…フィンランド人が提唱する《驚きの研究結論》』

【こちらも読む】”月に9回以上”サウナに入ると、まさかの「認知症予防」に…フィンランド人が提唱する《驚きの研究結論》