【『帰れない探偵』読売文学賞受賞記念】場所の記憶を探偵する【ブックガイド】

『帰れない探偵』（柴崎友香著）が第77回読売文学賞（小説賞）を受賞しました！

受賞を記念して、昨年の刊行記念として全国の書店で実施した選書企画「場所の記憶を探偵する」を群像WEBにて公開します。

『帰れない探偵』を読んだかたは「次の一冊」の参考に、まだ読まれていないかたは『帰れない探偵』の世界の一端を知るためにぜひご覧ください。

※各作品のコメントは編集部によるインタビューをもとに再構成したものです。

オースターや漱石の探偵たち

・ポール・オースター ニューヨーク三部作（『ガラスの街』『幽霊たち』『鍵のかかった部屋』）、柴田元幸訳、新潮文庫

「初めて読んだオースターの小説は『鍵のかかった部屋』でした。アメリカの現代文学を読み始めたきっかけの本です（詳しくは群像８月号掲載の柴田元幸さんとの対談をぜひ）。『帰れない探偵』の第一話、は『MONKEY』の「探偵の一ダース」特集に柴田さんからの依頼で書いた作品でした。オースターは、探偵小説という形式をとりながら人間や自分自身を深く探求していく小説を書いています。「探偵が何かを探す」ことに導かれて思わぬ所に辿り着く。こんな面白さがあるのかと、心を惹かれました。ニューヨーク三部作と呼ばれているように、登場人物たちはニューヨークを歩きまわります。探偵というのは街や場所に根付いたものなのだと実感します。」

・『移民たち』もしくは『アウステルリッツ』Ｗ・Ｇ・ゼーバルト、鈴木仁子訳、白水社

「『移民たち』は四つの短篇からなる作品集。どれも移民、故郷を離れて異国で亡くなった人の話が語られています。写真や新聞記事も載っていて、一見、その人たちのことを取材したノンフィクションに思える。しかし、読み進めていくと、提示されている写真と文章の内容がずれていたり、語られていることにも欠けている部分などがあって、虚と実があいまいです。ゼーバルトの書いたものを読むと、記憶や歴史の語りがたさ、だれかが語った記憶を伝えることの難しさを、思わずにはいられません。記憶や歴史を語ろうと必ず語れないことがあるし、欠落する部分、ズレていく部分が必ず出てくる。でも、だからこそ、人は伝えるし、語ろうとするし、想像しようとする。『移民たち』の在庫は品薄かもしれませんが、旅先で出会ったアウステルリッツという人物から彼の生涯を聞き、近現代のヨーロッパの歴史を語る『アウステルリッツ』も同様に、語ることの可能性と不可能性を問題としていますし、どの著作も今こそとても読まれてほしいです。」

・『影犬は約束の時間を破らない』パク・ソルメ、斎藤 真理子訳、河出書房新社

「パク・ソルメさんは時間と場所の複層性をとてもおもしろい形で書き続けている作家です。本書は、医療の一環として「冬眠」ができるようになった世界が舞台。「冬眠」する人を見守り、健康状態をチェックする「ガイド」の仕事をしている人たちが語り手です。「冬眠」する人につきそって遠くの街に行き、仕事の合間に街を歩いたり、別の「ガイド」らしき人に出会ったりする。「影犬」はそんな彼らを散歩に連れだしてくれる存在です。語り手の視線や体感がすんなりと入ってくるような文章で、いっしょに街を歩いているような心地になれます。旭川を歩く「旭川」はこの単行本への書き下ろしだそうです。」

※訳者の斎藤真理子さんと柴崎さんの対談はこちらから読めます。

・『彼岸過迄』夏目漱石、新潮文庫

「夏目漱石の『草枕』がとても好きなのですが、『彼岸過迄』も同じくらい好きな小説です。六つの短編で１つの小説になるように構想されています。主人公の敬太郎は、大学を卒業しても仕事がなく、冒険譚に憧れて同じ下宿のちょっと怪しげな人物に興味を持ったりしている。そんなときに友人・須永の叔父から頼まれて「探偵」のまねごとのようなことをします。ある人の後をつけて、路面電車を乗り継いで東京の真ん中を行ったり来たり……。次第に須永の家族の事情を知ることになります。最初に「彼岸過迄」というタイトルは彼岸過ぎまで書く予定だったからと書かれていたり、最後には急に「結末」とまとめられていたり、小説の背後が見えるような妙なところにも、不完全さが小説のおもしろさでは、と思います。

探偵的な行動を東京の街が細かく描かれます。探偵小説は近代都市を描くものでもある。知らない人のあとをつけること自体が、近代都市的です。近代都市と探偵の結びつきを表してるという意味でも、興味深い小説です。」

ある人の話をほかの誰かが語り直すこと

・『「吾輩は猫である」殺人事件』奥泉光、河出文庫

「漱石『吾輩は猫である』の最後死んだはずの猫が、なぜか上海で生きていて……というパスティーシュです。上海で苦沙弥先生の死を知った「猫」はほかの猫と出会いながら、その謎を解こうとする。円城塔さんによる文庫解説には、「『吾輩は猫である』には「探偵」の語が頻出する」「「吾輩」は「探偵と高利貸しほど下等な職はない」と思っている」「苦沙弥先生に言わせると、「今代の人は探偵的である」」などなど、『吾輩は猫である』と探偵との関係が書かれています。漱石がロンドンに留学していた時期はシャーロック・ホームズが出版されていた時期と重なりますね。『「吾輩は猫である」殺人事件』は漱石のなかの探偵小説的な関心をより発展した作品で、当時の上海の地図も載っていたり、二十世紀初頭の上海という場所も重要な役割を果たしています。」

・『歌、燃え上がる炎のために』フアン・ガブリエル・バスケス、久野量一訳、水声社

「本作も短編集です。コロンビアの作家で、私と同じ一九七三年生まれです。訳者の久野量一さんがあとがきで、コロンビアが朝鮮戦争に参加していていたこと、この短篇集の中の「蛙」がそれにまつわる話だと書かれています。ほかの作品も戦争やテロ、事故などに関する話で、「誰かが話した話を語り直す」という形になっています。この数年、小説は語り直すものであることに意味がある、ある人の話をほかの誰かが語る伝聞が小説なのではないかと考えています。だれかが自分の話を書く、というより、誰かの話を、別の誰かが語り直す。語り手に起きたことであっても、過去の自分をいまの自分が語り直しているわけです。語りきれないこと、欠けている部分があることによって、想像することができる。そして、語り伝えることの不完全さと語る者の権力性も浮かび上がってくる。歴史もそうです。過去の戦争や歴史と現在や個人のつながりをどう描くか。同世代的な関心があるのではないでしょうか。」

・『自転車泥棒』呉明益、天野健太郎訳、文春文庫

「台湾の作家、呉明益さんの長編小説です。祖父の時代からの家族にまつわる盗まれた数台の自転車の話と、語り手が若いころに失踪した父親の話から始まります。自転車の行方や父の記憶や過去を辿っていく過程で、日本が占領していた時代から戦中、戦後の台湾の歴史、戦争に関するできごとが語られていきます。自転車の歴史、戦争の歴史、父の歴史、戦争に使われていた象の話などが交差していく、多層的な小説です。個人と戦争、ある場所の出来事と記憶を小説という形で描きだしていて、幻想的な場面もある台湾の自然の美しさも心に残ります。」

・『空間の経験』イー・フー・トゥアン、山本 浩訳、ちくま学芸文庫

「1977年刊、人文地理学の必読書といってもいい１冊。人文地理学を専攻していた大学時代に夢中で読みました。地理学には大きくわけると、地理や地形を研究する自然地理学と、地理的な要素と歴史や文化の関係を研究する人文地理学の系統がありますが、本書は「場所」というものへの関心を高める転換点ともなりました。「場所とはなにか」「人間と空間の繋がりとは何か」を問う本で、長く読まれ続けています。人間が空間を経験すると場所になる。何度読んでもとても面白いです。同著者の『トポフィリア』もおすすめです（「場所への愛」という意味）。」

街の記憶を探り、彷徨う

・『反乱者』ジーナ・アポストル、藤井光訳、白水社

「フィリピンの女性作家による、ものすごくおもしろい小説です。もっと読まれてほしい！

フィリピン出身の脚本家が、アメリカの女性の映画監督と脚本を書くというのが基本的なストーリーで、脚本について話し合う部分、書かれていく脚本の内容、彼女たちやその家族、過去にフィリピンで撮影されたある映画など、エピソードが多層構造になっていて、主人公たちと共に旅する感覚にもなれます。アメリカの女性映画監督とはソフィア・コッポラを思わせる人物なのですが、平行世界のような設定で、彼女の父親がフィリピンで撮影した映画は、「フランシス・フォード・コッポラの『地獄の黙示録』と並び称される作品」ということになっています。『地獄の黙示録』はベトナム戦争を描いた作品ですが、フィリピンで撮影され、当時の大変な顛末は監督の妻であるエレノア・コッポラが本とドキュメンタリーを作っているので、『地獄の黙示録』とそのメイキングを知るとますますおもしろいんじゃないでしょうか。アメリカがかつて虐殺を行ったフィリピンで、ベトナム戦争の映画を撮影した、という複雑な歴史的背景に、さらにアメリカ文化の象徴としてエルヴィス・プレスリーが大きな役割を果します。多層的で複雑と言うと難しく思われるかもしれませんが、読んでみるととにかくおもしろいです。」

・『オープン・シティ』テジュ・コール、小磯洋光訳、新潮クレスト・ブックス

「マンハッタンを歩き回り、街の記憶を探り、個人の過去にもたどり着く、街歩き小説です。そのなかで、被害と加害の両面、その境界の曖昧さにも直面する。ニューヨークを歩くので、オースターのニューヨーク三部作とも通じるかもしれませんが、約三十年後にマンハッタンを歩き回り、過去を探す小説はこういうものになるんだという、感慨もあります。テジュ・コールはミシガン州生まれの、ナイジェリアとドイツにルーツを持つアメリカ人。アメリカはさまざまな国からきた移民で成り立つ国であり、またヨーロッパからの人々が来る前からその土地で生きてきた人々の歴史もあります。アメリカの西洋的で現代的な都市の象徴というイメージを持つ人の多いニューヨークを、今、歩いてその風景の中に何が見えてくるか、目を凝らしていくような小説です。」

・『地図とその分身たち』東辻賢治郎、講談社

「地図には何が書き込まれているのか、地図からなにを読み取り、見出すことができるのか。著者がさまざまな土地を訪れたときの体感や経験から想像がひろがり、絵画や文学、タルコフスキーの映画などからも地図と人間の関係、土地と人の記憶がどう結びついていて、だれかがそこに触れたときに何が想起されるか、語られていきます。「土地勘とはその街のどこに何があるかを知っていることではなく、曲がり角の向こうに何が見えるのか、日が暮れるときにその窓にどんな空の色が映るのかを予期できることだ。つまり、そこに自らの存在があることへの疑いを少しだけ忘れさせてくれる何かだ。」など、示唆に富んだ言葉がたくさんあって、考えることが楽しい読書になりました。私が地図を見たり、移動するの乗り物からひたすら風景を見ていたり、歩いたりして考えるのが好きなのはこういう感じなんだなと思います。」

・『迷うことについて』レベッカ・ソルニット、東辻 賢治郎訳、左右社

「音楽や文学、土地に伝わる物語などさまざまなエピソードをつなぎながら、土地と人間の関わり、人がたどる道などについて考えていく本です。父や祖父母といった自分の家族の記憶を探っていくのですが、アメリカはいろいろなルーツを持つ人が移動してたどり着いてできている国で、まさしく移動や喪失の歴史そのものでもある。それらを紐解くなかで、迷うことがなければ、自分の位置を知ることはできない、迷わなければわからないことがある、と語られます。ソルニットの文章はけっこう話があちらこちらにいきますが、最短距離ではないその思考の進み方が、迷うことによって見つけられることがあると伝えてくれているようにも思います。」

