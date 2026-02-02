いつもガラガラの「ヤマダ電機」を支える「スマホと住宅事業」業界トップ・1兆円企業であり続ける理由

「ヤマダ電機はいつもガラガラで客が入っていないように見えるけど大丈夫なのか?」という声をよく聞きます。ネット上でも「ガラガラなのになぜ潰れない？」との疑問がよく話題になっています。

確かにヤマダ電機の店舗を訪れると「客より店員が多い」という声もあながち間違っていない、と言えるほど閑散としているフロアがあります。

しかし実際には、ヤマダ電機(ヤマダホールディングス;以下、ヤマダHD)は売上1兆円超を誇る家電量販店の最大手企業です。

なぜヤマダHDはいつも閑散としているのに儲かっているのか。その儲けのカラクリとは？ 実際の店舗を視察しながら、その強さの秘訣を探ります。

前編記事『「客より店員が多い」なぜヤマダ電機はいつもガラガラなのに潰れないのか？売上1兆円を生む仕組み』より続く。

「デンキ依存型売り場」からの脱却

ヤマダHDの部門別売上高を見ると、現在の同社の課題が見えてきます。

同社のカテゴリー別の25年3月期売上と24年3月期売上を比較すると、伸びているのは網掛け部分の「家電その他」、スマホなどの「情報家電」、そして規模的に大きいのが「住宅関連」であることが分かります。

家電の主力商品だったテレビ、冷蔵庫、洗濯機などが伸び悩み、スマホと住宅で伸びている。これが今のヤマダHDです。もう家電量販店というくくりだけでは説明がつかなくなっています。

家電だけではなく生活全体をサポートする会社へ

ヤマダHDは、家電量販店からライフスタイル提案企業への転換を進めています。家電販売を起点にして住建、金融、環境事業をつなげ、生活者の暮らしをトータルサポートしようとしているのです。これによって「ヤマダ経済圏」を作り上げようとしています。

さらに、他社とのコラボや都心型大型店の開発などにより、商圏エリアや顧客層を広げ、重層的な攻め方で売り上げをアップさせようと試みています。

これが同社の打開策「くらしまるごと戦略」です。

「(くらしまるごと戦略は)ヤマダホールディングスの強みを最大限に活かし、26年3月期から5カ年をかけて進める新中期経営計画の目標達成を可能とする唯一の道筋であると確信しています」(ヤマダHD山田昇会長兼CEO)と、統合報告書の中でも語っています。

ヤマダHDがBSのテレビ通販などで放映しているテレビショッピングを見ても、その多くは「リフォームまるごとパック」などの内容です。

しかしこのような高単価商品の販売によって、同社のネット販売＋テレビショッピングのEC売り上げは1019億円(前年比118.9%)と、全体の11.9%にまで構成比を上げています。

大手4社が揃う池袋はさらなる激戦区に

家電を入り口にしながら住宅のリフォームにつなげ、固定客化した顧客には家の建て替えを促し、金融とからめて住宅販売へとステップアップさせていく。家電はあくまで入口商品であり、その先には生活者の暮らし全体をカバーしようとする動きがあります。

とはいえ、こうした取り組みは、まだ本格的にスタートしたばかりです。商圏の小さな地方でも、同じようにビジネス範囲を広げられるかはこれからの課題です。

都心・池袋では、西武百貨店跡にヨドバシカメラが入店し、オープンを控えています。それに先立ち、ヤマダHDは「LABI池袋本店」を25年9月にリニューアルオープンしました。これにより、池袋には大手4社すべての店舗が出揃います。

今後、都心部では競合がさらに激化し、価格競争やサービス競争はいっそう激しさを増すでしょう。そのような中で、ヤマダHDが掲げる「くらしをまるごとカバーする」戦略をどこまで実現できるのか、ということも課題として出てくるでしょう。

ヤマダHDの実態は、店頭だけ見ていてもその本質には近づけません。これからの家電量販店が生き残りをかけるなかで、ヤマダHDの戦略はどこまでハマるのか。競合に対する優位を築けるのか注目したいと思います。

・・・・・・

【もっと読む】『地方スーパー閉店ラッシュの陰で拡大…10兆円市場を牛耳るドラッグストア「ウエルシア」が激安で食品を売れるワケ』

【もっと読む】地方スーパー閉店ラッシュの陰で拡大…10兆円市場を牛耳るドラッグストア「ウエルシア」が激安で食品を売れるワケ