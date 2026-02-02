中国と蜜月だったイケアがまさかの大量閉店…イケアの家具を買えなくなった「中国人の悲しい転落」

大型店舗の約2割が閉店

世界の主要企業がまたひとつ、中国での事業戦略の転換を進めている。スウェーデンの家具大手イケアだ。

1月7日、同社は、中国国内で運営する大型7店舗を２月で終了すると発表した。これにより、実店舗は41から34に減る。2割近い大型店舗の閉店は小売業にとってかなりインパクトが大きい。

これまで同社は事業規模の拡大を続けてきたが、今後はネット通販などの活用で需要を精査する戦略に転換するとみられる。そうした戦略転換に伴い、今後2年で北京や深センなどで10程度の小型店舗を出す計画だという。

イケアは1960年代に中国でのビジネスを開始した。当初、同社の中国ビジネスのメインは資材調達だった。1998年、上海に初の店舗をオープンしたのを皮切りに、イケアは中国事業を拡大し成長を続けてきた。

しかし、2010年代の後半から収益拡大ペースは鈍化。中国国内の報道によれば、現在のイケアの中国売上高は2019年比で2割近く減少しているという。

その背景には、いくつかの要因がある。

まず、2010年代半ばごろから始まった中国経済の成長ペースの鈍化だ。新型コロナウイルスの感染症対策として、強制的な都市封鎖も起きた。

その後、不動産バブル崩壊でマンション建設は急減し、家具需要が大きく落ち込んだ。雇用・所得環境は悪化し、消費者の節約志向も高まった。競争も急速に激化し、イケアの中国事業は転換点を迎えている。

事業環境の変化に対応するため、イケアは自社のネット通販に加え、アリババ、京東集団（JDドットコム）と提携した。さらに、地域ごとのデータを分析し、きめ細かく需要を取り込む手法も加えていった。

この戦略のメリットは、想定外の事態が起きた際、事業縮小や撤退を迅速に実行できる点にある。

中国との密接な関係

イケアは単なる家具販売企業ではない。同社の最大の特徴は、満足度の高い消費体験にこそある。

当然、その実現の上で価格は重要な要素だ。同社は、原材料を世界中から可能な限り安く調達し、一般庶民の手の届く価格帯の家具を製造・販売している。世界各地の店舗への効率的な配送網の構築も、コスト抑制に貢献しているはずだ。

店舗スタイルも独特で、店内には実際の室内さながらのコーディネート空間が広がる。消費者はインスピレーションを受けたり、スタッフのアドバイスを受けたりしながら店内を見て回れるため、生活のイメージを具体化しやすい。

さらに、同社は家具購入後の組み立てにも意味を持たせている。自らの手で家具を組み立てると自然と愛着も湧く。そこに手伝う家族もいれば、面倒な作業は忘れられない思い出に変わる。

イケアでの消費体験は、満足感の高い暮らしの記憶として心に刻まれる。こうしたマーケティング戦略により、イケアは成長を続けてきた。

そんな同社はスウェーデンの企業ながら、中国とは密接な関係を築いてきた。

コスト低減のために中国で資材調達を始めたのは1960年代からで、主要先進国企業の中ではかなり早かった。イケアは、中国の“世界の工場”の機能をいち早く取り込んだと言える。

その後、同社のグローバル戦略は加速し、世界最大の家具量販店の地位を確立する。1990年代には中国で成長戦略を実行。中国の経済成長が加速すると1998年の上海店のオープンを皮切りに、“ブルーボックス”と呼ばれる大型店舗を次々出店した。

中国人にとってのイケア

中国経済は1978年の改革開放以降、工業化が加速した。1990年代から2011年頃まで、実質GDP成長率は10％前後と高かった。

リーマンショック後の中国の経済対策は約4兆元（当時の為替レートで約56兆円）で、中国経済の成長の源泉は投資にシフトした。住宅投資の増加を追い風に、イケアの家具や日用雑貨を買い求める消費者は増え、同社の業績は拡大した。

中国の消費者にとって、イケアでの家具購入は所得増加を実感する重要な機会となった。デザインに優れた、欧州先進国企業のブランドに囲まれて生活する。そうした満足感を求める中国人は急増した。

2011年には、中国で“イケア効果”を狙った“偽イケア”まで登場したほどだ。

ただ、右肩上がりの成長がいつまでも続くとは限らない。

2015年頃から、中国では徐々に不動産市況が怪しくなり始めた。それに伴い、地方政府傘下の地方融資平台（LGFV）や、国有・国営の石炭、鉄鋼企業などで債務問題が深刻化。

当時の中国政府は、高速道路や鉄道の延伸など公共事業の積み増しで景気を支えたが、投資に頼った経済運営は徐々に難しくなっていった。経済環境の悪化を背景に、2010年代後半ごろからイケアの中国事業の成長ペースは鈍化した。

重要な転換点となったのは、コロナ禍の発生だろう。

2022年が転換点だった

特に、2022年4月、上海で都市封鎖（ロックダウン）が起きた。同じタイミングで、イケアは貴州省貴陽市の店舗を閉店。中国で初の店舗閉鎖だった。

7月には上海の店舗も閉鎖している。もともと、この店舗は2020年3月に開店、2021年7月にリニューアルしたばかりの重要旗艦店だった。閉店の理由は、オンライン販売の伸長と大型店舗への需要の低下とされているが、あくまでこれは表向きの説明だろう。

2022年4月以降、イケアはチャイナリスクの低減を優先し始めたようだ。

当時の中国では、すでに不動産バブルが崩壊していた。足許まで、マンションを筆頭に住宅価格は下落傾向だ。バブル崩壊で住宅建設は急減し、家具需要も大きく減少した。

デフレ圧力は高まり、重要な顧客層だった若年層の雇用・所得環境の悪化も鮮明になった。中国事業の悪化ペースは、イケア経営陣の想定を上回っていたと思われる。

その後も、チャイナリスクは上昇している。

IT先端分野などで、米中の対立は先鋭化した。中国政府は、反スパイ法の改正や規制を増やした。個人消費が停滞傾向にある一方、人口減少を背景に労働コストは上昇傾向だ。

今回の7店舗の閉鎖は、イケアの脱中国戦略の加速を象徴する変化と言える。

つづく記事〈イケアの大量閉店は中国から逃げ出す準備か…リスク大国を見限り始めた家具大手が狙う「次なるドル箱市場」〉では、中国市場に対するイケアの本音を詳しく解説する。

