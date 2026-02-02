「芸能人が最も出たい番組」に君臨する『徹子の部屋』に「もう終わってほしい」という声がないワケ

2月1日17時から『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（テレビ朝日系）が4時間にわたって放送される。『徹子の部屋』が、1976年の2月2日の放送開始から50周年を迎えることを記念した特番だ。

長寿番組の中には『アッコにおまかせ！』（TBS系）や『24時間テレビ』（日本テレビ系）のように、「もう終わってほしい」などの声が繰り返しあがるものも少なくないが、なぜ『徹子の部屋』は支持を集め続けているのか。けっきょくどこが凄いのか。番組の本質を掘り下げていく。

前編記事『『徹子の部屋』が放送開始50周年…1万2600回超にわたり長寿化できた「納得の理由」』より続く。

膨大なアーカイブを生かした構成

『徹子の部屋』の強みはまだまだある。下記にざっとあげていこう。

長期放送しているため、過去の映像を交えた構成が可能であること。たとえば岩城滉一・結城アンナ夫妻をゲストに迎えた1月28日の放送回では「岩城1人で3回、夫婦で4回も出演した」ことが明かされ、当時の映像やコメントを交えながらトークが進んでいった。これまで1万2600回超にわたって放送されてきただけに、アーカイブを存分に生かすことができる。

その一方で、芸能人などの逝去に対応した追悼番組としても機能している。事実、今年1月14日に急遽「追悼・久米宏さん」が放送されたが、「芸能人が亡くなったら『徹子の部屋』を見る」という業界人は多い。

そしてもう1つ言及しておきたいのは、黒柳徹子が92歳の高齢になりながらも、キャスティングの幅を保っていること。『徹子の部屋』は「昭和のスターをひさびさに見られる番組」として高齢層の支持を得ているが、往年の活躍を振り返るだけでなく「現在どんな終活をしているのか」を参考にするような要素が加わっている。

さらにテレビ朝日が自ら『アメトーーク!』で「徹子の部屋芸人」を特集したことで、“芸人の平場（トーク）登竜門”という魅力が追加された。徹子の無茶振りや塩対応をはじめとする予測不可能な進行にどう対応していくのか。芸人の実力が試される場であるとともに、キャスティングの幅を保つ一因となっている。

芸能人が最も出たい番組として君臨

毎年最後の放送でタモリがゲスト出演するほか、昨年は『2025大阪・関西万博』で公開放送も行われたことなども、特別な番組である裏付けとなっている。さらに「テレビ朝日のバラエティやドラマの番宣」という実用性もポイントの1つだろう。

また、昨年2月に『徹子の部屋 50周年突入記念 3夜連続 徹子スペシャル』と題して、「今夜は大熱唱！昭和の名曲 歌うランキング SHOW」「徹子&純次＆良純の世界衝撃映像の会」「徹子の部屋 50年目突入SP」が立て続けに放送された。

その後も大型特番として『深掘りSP 第1弾 名優&スター編』『深掘りSP 第2弾 時代を彩った歌手＆アイドル編』『深掘りSP 第3弾 大泉洋&天海祐希と見る 伝説のスポーツ選手&日本が誇る文化人SP』『深掘りSP 第4弾 奇跡の共演編』をゴールデンタイムで放送。テレビ朝日の視聴率獲得レース首位に貢献した。

一方、タレントにとっても単独出演できるトーク番組が減る中、「『徹子の部屋』に出演することが目標」「芸能人として一人前になったことの証」というニュアンスが増している。『笑っていいとも！』（フジテレビ系）が終了した2014年3月以降、最も目標とされる番組となった。

これだけ時代の変化やマンネリに対抗できる要素があるのだから、まだまだ番組は続いていくのだろう。少なくとも、『笑点』（日本テレビ系）、『新婚さんいらっしゃい！』（ABC・テレビ朝日系）と並ぶ突出した長寿番組であることは間違いない。

しかも司会者が交代していないのは『徹子の部屋』だけであり、「国民的タレントの黒柳徹子が健康であることの証」としての色合いが年々濃くなっている。「黒柳徹子にはまだまだ元気でいてほしい」という祈るような思いも、節目の半世紀を超えてなお続行を願う人々が多い理由の1つだろう。

