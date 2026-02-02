米国株の不気味な値動き…投資のプロが震えたマグニフィセント・セブンの「ヤバすぎる減速」

米国株の不気味な値動き

新NISAの開始も相まって、日本国内での米国株への投資熱はとどまるところを知らない。書店には「S&P500一本でFIRE」「最強の米国株」といった言葉が並び、特に「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる巨大テック企業群は、無敵の成長株として崇められている。

だが、その成長神話に明確な陰りが見え始めているとしたら......。数々の金融サイクルを見てきた投資家であり、投資スクール「Financial Free College(FFC)」CEOの松本侑氏に、決算データでは見られない“不都合な真実”を徹底分析してもらう。

「米国株はずっと右肩上がり」──過去10年のチャートを見れば、誰もがそう信じたくなる。だが、投資の世界に絶対はない。過去の成功体験が、これからの未来も約束してくれるわけではないのだ。

膨れ上がる楽観ムードの一方で、市場の最前線でデータを追い続ける松本氏は「2026年は、これまでの常識が通用しません」と語る。彼が危惧するのは、期待だけで膨らんだ株価と、実力（利益）との間に生まれた埋めがたいギャップだ。

「結論から言えば、2026年の米国株、特にマグニフィセント・セブンに過度な期待は禁物です。むしろ上半期は、厳しい調整局面を覚悟すべきでしょう。理由はシンプルで、企業の基礎体力である『稼ぐ力』が落ちているからです」（松本氏、以下「」も）

実際、売上も利益も成長スピードは明らかに鈍化しており、かつての半分程度の成長率に失速している銘柄も少なくない。

「株価は『期待』で先行して上がりますが、最終的には『利益』という現実に引き戻されます。その利益の伸びが止まった今、株価だけが上がり続けるなんてことはあり得ないのです」

さらに松本氏は、最近の市場で見られる「不気味な値動き」についても言及する。それは、好決算発表後の株価の動向だ。成長鈍化が意識され始めた今、非常に厄介なトレンドが生まれているという。

「仮に決算で市場予想を上回るよい数字が出たとしましょう。以前なら素直に上昇トレンドに入りました。ですが、今は違います。好決算で一度は株価が跳ね上がっても、その上昇が一過性で終わってしまうのです」

数日後には「材料出尽くし」とばかりに売られ、株価が元の水準へ逆戻りしてしまうといったパターンが急増しているのだ。松本氏は、「市場参加者が深層心理で成長の持続性を疑っている証拠に他なりません」と話す。

「好決算」でも油断禁物…メタとグーグルに迫る“成長の壁”

象徴的なのが、2025年劇的な復活を遂げたメタ（Meta）だ。コスト削減とAIへの注力により株価は急回復したが、その成長率は持続可能なものなのだろうか。松本氏は具体的な数値を挙げ、長期的な視点での減速ぶりを指摘する。

「メタのEPS成長率の推移を見ると、楽観できない事態の深刻さがわかります。直近の四半期だけを見れば、一見して二桁成長を維持しているように見えます。しかし、時系列で追っていくと景色は一変します。

例えば、2024年第4四半期などは、前年比で50％近い驚異的な成長を記録していました。ところが、そこから36％、38％、20％…と、四半期を追うごとに成長率は目に見えて鈍化しています。今回の決算を受けて株価は反応しましたが、成長率のピークアウトという大きなトレンドは変わっていないのです」

松本氏の分析によれば、今後の見通しは決して平坦ではない。

「比較対象となる前年のハードルが高すぎるため、今後の成長率は一桁台へと落ち着いていく予測が出ています。グロース株において、利益成長率が急減速するというのは、投資対象として選別が必要なフェーズに入ったと言わざるを得ません。

グーグル（Alphabet）に関しても同様です。メタほどではないにせよ、利益成長率は今年、平均して一桁パーセント台に留まる可能性がありまして。2025年のような何を買っても上がる相場を期待するのは、ファンダメンタルズの観点からは楽観的すぎると言えるでしょう」

AI期待でも買われない相場の正体

もちろん、株価は業績だけで決まるわけではない。AI革命への期待、いわゆる定性的な評価も重要な要素だ。

「数字以外の部分での評価も、無視はできません。メタの独自AI半導体『TPU』や、グーグルの『ジェミニ（Gemini）』プロジェクトなど、AIによる将来性は確かに存在します。市場が、こうした“ロマン株”を買い続ければ、業績鈍化を無視して株価が維持される可能性はゼロではありません」

しかし、プロの投資家たちはこうしたロマン株に集中投資せず、一部の資金を別の場所へ移し始めているとか。松本氏は、市場内部で密かに起きているセクターローテーションについてこう語る。

「割安度を測るPERを見ても、現在は決して買い場ではありません。例えば、2022年の利上げ局面で株価が暴落した際、グロース株のPERは10倍台まで低下しましたが、現在はメタで26倍前後。今回の株価上昇でさらに数値が切り上がっており、過去の底値と比較すれば、決して割安とは言えない水準です。

そのため、賢明な投資家たちは、成長力が鈍化したハイテク株から資金を引き揚げ始めています。その資金がどこに向かっているかといえば、ヘルスケアや生活必需品といった『ディフェンシブ銘柄』です」

2025年のパフォーマンスが振るわなかったこれらのセクターへ、資金が還流するローテーションが起きているのだ。「S&P500全体が大きく崩れていない理由であり、同時に『ハイテク株一強時代の終わり』を示唆しているのです」と松本氏。

米国株一辺倒の投資戦略が曲がり角を迎えている今、私たちはどこに資金を振り向けるべきなのか。松本氏が提唱するのは、多くの日本人が見落としている“第三の選択肢”だ。

後編『「米国株、金・銀」だけでは勝てない。激動相場でプロが仕込む「ポスト中国」の投信銘柄』では、引き続き松本氏の解説をお届けします。

