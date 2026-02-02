親の介護で女性管理職が「キャリアダウン」…リモートワークが「介護と仕事両立の解決策にならない理由」

衆院選総選挙を控え、日本初の女性首相として初めての審判を仰ぐ高市総理は、獅子奮迅の動きを見せている。公示第一声の秋葉原を皮切りに、分刻みのスケジュールで東北の被災地へと飛び、夜には緊急の閣僚会議をこなしている。

この過酷な選挙戦の裏側で、高市総理は、夫で元衆院議員の山本拓氏（72歳）の介護中であることが知られているが、彼女が日本のリーダーとして活躍を見せる一方で、静かに、そして人知れずキャリアの階段を降りようとしている女性リーダーたちもいる。

「私は、高市総理のような超人にはなれない……」

そう嘆くのは、現場で組織を支えながら、孤立無援の「ひとり介護」に直面している女性管理職たちだ。

実際に、ITプロパートナーズの調査によれば、働きながら介護に従事する女性リーダーの約45％がひとりで負担を抱え込み、さらにその7割が心身の不調を訴えているという。

実際に、介護が理由で管理職の座を離れざるを得なかった女性も多く、前編記事『「私は高市早苗にはなれない」管理職女性のひとり介護…「働けなかった」残酷なリアル』では、そんな女性たちが語る介護のリアルを紹介した。

後編では引き続き、組織を牽引する力を持つ女性たちが、介護によって追い詰められている背景を深掘りする。

リモートワークは介護と仕事の両立の解決策にならない

介護と仕事を両立させるために、フレックス制度やリモートワークなど勤務時間が柔軟になればいいと感じる人も多い。在宅で、時間も融通しながら仕事を進められるとあれば、理想の解決策のように思えるだろう。

しかし、「仕事と介護の両立」について800回以上のセミナーを行ってきた介護アドバイザーの横井孝治氏は、リモート勤務に対して過度な期待をしないほうがいいと警鐘を鳴らす。

「育児介護休業法の2025年度改定でもリモート勤務が推奨されていますが、厚生労働省は同時に、リモート勤務が介護離職を増やすというデータも出しています。矛盾した状況なんです」（横井氏）

なぜリモート勤務が離職につながるのだろうか。

「介護が必要な相手と過ごす時間が増えれば増えるほど、介護の義務から逃れられる時間が減ります。つまり仕事に集中できる時間も減る。

同居していればなおさらです。しかも怪我などと違って、決して良くはならない。介護相手は時間と共に弱っていき、やらなければならない介護は増える一方。結果として仕事に力を注げなくなり、離職する人が増えるんです」（同前）

リモートさえすれば介護と両立できる。そんな安易な発想は、かえって危険だと横井氏は指摘するのだ。

介護は情報戦。必要なのは知識

一方で、横井氏が重要だと強調するのが、介護に関する制度やサービスの理解だ。

「介護は情報戦なんです。知らない制度やサービスは使おうと思わない。だからこそ、いろんな知識を身につけることは、親や自分を守るために極めて重要なんです」

誰しも、いつかは介護が自分事になる可能性がある。介護に関する研修や勉強会を会社が開催することも、介護中の社員とその周囲の働きやすさを守り、介護離職を防ぐ一手となる可能性がある。

責任感の強いリーダーほど、周囲にSOSを出せないジレンマに陥りやすい。仕事では部下のタスクをマネジメントできても、感情を伴う家族の介護は、理屈通りには進まないことも多いだろう。

「自分がやらなければ」というリーダー特有の責任感が、家庭内でも「自分が担い手にならなければ」という重圧に変わり、誰にも頼れない孤立無援状態を作り出してしまうのだ。

前編記事で「親の介護で管理職の座から離れざるを得なくなってしまった」と嘆いたAさんもBさんも、体力的な負担よりも、精神的な疲労・ストレスのほうが辛かったと語っている。

仕事での決断にはデータや根拠があるが、介護における「延命するか、施設に入れるか、予算はいくらが適正か」という問いには、唯一の正解がない。常に「これでよかったのか」という自責の念に駆られながら、日中はリーダーとして業務をこなす。

正解のわからない決断と、間違えてはならない決断。温度差のある決断の連続を日々こなすのは、相当ストレスフルだというのは想像に難くない。

必要なのは"スーパーウーマン"ではなく

今、求められているのは、介護と仕事を完璧に両立する女性管理職を育てることではない。冒頭の調査で「女性がリーダーでいられる社会」の実現に必要なものとして42％の人が「多様な管理職像」をあげた。

高市総理のように、誰よりも働いて、働いていくリーダー像が、介護中の女性管理職に勇気を与えたことは間違いない。一方で、周囲の助けを借りつつ自分なりのやり方で両立にチャレンジをするリーダーや、週3日勤務の管理職がいてもいいだろう。完璧なリーダーを目指すのではなく、生活とキャリアを共存させられる「持続可能な働き方」が、現代社会において目指すべき姿といえる。

介護をキャリアの障害にしないためには、企業が様々なバックグラウンドを持つ管理職像を提示し、男性も女性も安心できる環境を作ることが不可欠だ。

今後、さらなる高齢化社会となる日本において、管理職と介護の問題はより大きな社会課題となる。解決できない問題になる前に、企業も、社会全体も、先手を打っておく必要がある。

女性管理職の介護に関する実態調査

調査方法：インターネット調査（QIQUMOを利用）

調査時期：2025年11月

有効回答：介護中の女性管理職、女性リーダー400名

年齢：30歳から60歳

調査URL：https://biz.itpropartners.com/blog/report/4778/

