「これだけでランニング持続時間が大幅アップ」サウナに入ると持久力向上が期待できる理由

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

疲労などの“すでにその状態にある”心身をサウナ入浴で癒やせるのはもちろん、サウナ入浴によって“未来の身体を変えていく”ことも可能だ。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

全身持久力と筋持久力、それぞれの鍛え方

持久力とは、疲労に抵抗しながら、運動や作業を継続し続けられる能力のことをいいます。

大きくわけると、全身を長時間にわたって動かし続ける「全身持久力（心肺持久力）」と、特定の筋肉を長時間使い続ける「筋持久力」の2種類にがあります。いずれに関しても、鍛えるためにはトレーニングを続けることが不可欠です。

全身持久力を向上させると、毛細血管が発達して、身体にとりこめる酸素の量が増えることから、生活習慣病の予防も期待できます。全身持久力を高めるためには、有酸素運動、インターバルトレーニングなどが有効だといわれています。

一方、筋持久力を向上させると、筋肉に付随する骨にも刺激が伝わり、骨量アップが期待できるほか、関節・腱などの結合組織の強化にも役立つとされています。筋持久力を高めるためには、まずは大胸筋や広背筋、大腿四頭筋などの面積の広い筋肉の大筋群を重点的に鍛えていくことが重要であるとされています。

「ランニング持続時間」が大幅にアップ

いずれのトレーニングも、持久力を向上させるために不可欠なもの。“サウナによって持久力向上が期待できる”とはいえ、“サウナのみ”ではもちろん持久力を高めることができません。

ただし、通常トレーニングにサウナ入浴を加えた場合、加えた場合と比較して、持久力が向上したという検証結果があります。

検証の内容は、平均年齢23歳の男性長距離選手または男性トライアスロン選手6名を対象に、《通常トレーニングのみ／通常トレーニング＋約30分のサウナ入浴》を3週間続けてもらい、ランニング持続時間・総血液量・血しょう量・赤血球量・ヘモグロビン濃度・ヘマトクリット値の変化を測定するというものです。

検証の結果、トレーニングにサウナ入浴を加えた場合とそうでない場合で、もっとも差がついたのが「ランニング持続時間」。実に32％も向上するという結果が出ています。

また、総血液量は5.6％増加、血しょう量も7.1％増加しています。つまり、アスリートとして結果を出すためにも、サウナは有効だということです。

