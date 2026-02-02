「私は高市早苗にはなれない」管理職女性のひとり介護…「働けなかった」残酷なリアル

衆院選総選挙を控え、日本初の女性首相として初めての審判を仰ぐ高市総理は、獅子奮迅の動きを見せている。公示第一声の秋葉原を皮切りに、分刻みのスケジュールで東北の被災地へと飛び、夜には緊急の閣僚会議をこなしている。

この過酷な選挙戦の裏側で、高市総理は、夫で元衆院議員の山本拓氏（72歳）の介護中であることが知られている。一体どこにその時間とバイタリティがあるのか驚くばかりだが、彼女が日本のリーダーとして活躍を見せる一方で、静かに、そして人知れずキャリアの階段を降りようとしている女性リーダーたちもいる。

「私は、高市総理のような超人にはなれない……」

そう嘆くのは、現場で組織を支えながら、孤立無援の「ひとり介護」に直面している女性管理職たちだ。

実際に、ITプロパートナーズの調査によれば、働きながら介護に従事する女性リーダーの約45％がひとりで負担を抱え込み、さらにその7割が心身の不調を訴えているという。

なぜ、組織を牽引する力を持つ彼女たちが、これほどまでに追い詰められているのか。もはや一家庭の問題ではなく、日本経済を揺るがす損失である。仕事と介護の両立について、私たちはどのような答えを出すべきなのか。現場の切実な声から、そのリアルな苦悩を聞いた。

「代わりのいない仕事」と「待ったなしの介護」の板挟み

都内のIT企業でマーケティング課長を務めるAさん（44歳）は、スピードと数字が全ての会社で、長らく最前線を走ってきた。残業も厭わず仕事に邁進してきた結果、同期の中では真っ先にリーダーに昇進。課長という重責にもやりがいを感じていた。

しかし、母が脳梗塞で倒れ、彼女の世界は一変した。

「病院から『今すぐ来てください』と電話があれば、どんなに重要な会議の直前でも駆けつけるしかありません。同意書を一枚書くためだけに病院に行かなければならないこともあるんです」

母と二人暮らしだったAさんは、「ひとり介護」状態。月に何度も病院に同行し、ときに会議も中座した。

周囲は、勤務時間を融通してくれたり、業務を代わってくれたりと協力的だったが、徐々に気まずさを感じるようになったという。

「周りに負担をかけていることは明らかでした。『大変そうですね』という声かけですら、嫌味なのかも知れないと受け取るようになってしまって、精神的に追い込まれていましたね」

Aさんは最終的に正社員の座を離れ、介護中心の生活にシフトするためにフルリモートの仕事に転職する決断をした。幸運にも所属していた会社で業務委託として働き続けることができたが、働き方を変えたことで年収は随分と下がった。失った福利厚生や、管理職手当、賞与の差を含めれば、生涯収入への影響は決して小さくないはずだ。

「管理職としてのキャリアに区切りをつけるのは、本当に悔しかった。でも、母の最期に立ち会えないかもしれないという恐怖のほうが大きかったんです。今思い返しても、正社員のまま仕事と介護を両立させるイメージは全く持てません」

管理職の経験がまったく役に立たない…効率良く進められない介護のリアル

都内メーカーの営業部長だったBさん（52歳）は、母の介護を担う中で深い絶望を味わった。

「母の意識が混濁し、通帳や印鑑の場所すら分からなくなったとき、管理職として培ってきた力が全く通用しないことに愕然としました」

書類を取り寄せたり提出したりと、実家と役所、銀行を何度も往復した。

「突然わからないことだらけの闇の中に放り込まれた気分ですよね。仕事ならこんなことは起こらないのに、なぜこんな目に遭わないといけないんだろうと感じました」

兄弟は遠く離れた土地におり、介護の負担はBさんのみにのしかかっている。

「正直不公平だなとは思いますよ。だからといって母の介護をしないわけにもいかないし、私がやるしかないんですよね。母も嫌がるだろうから、夫に頼むわけにもいかない。私一人で介護のために実家に通っていました」

Bさんは最終的に、心身を守るために管理職を降り、一般職への転換を願い出た。管理職手当がなくなり、やりがいを感じていたマネジメントもできなくなってしまった。

5年の介護を終え、看取った今。彼女が当時の自分に贈りたい言葉は、「お疲れさま」という、誰からもかけられなかった一言だ。

「介護中はとにかく辛かった。仕事も楽しめなくなりましたし、家事育児との両立も思うようにはいきませんでした。全てのバランスが狂ってしまったんですよね。これからは、失った時間を取り戻していきたいなとは思いますが、あの5年がなければと想像する瞬間もあります」

「介護は女性がやるもの」という社会的圧力

介護を担う女性管理職・リーダーの45％が一人で介護を担っている「ひとり介護」状態だった。

Bさんのように、兄弟は遠方に住んでいて頼れないというケースもある。Aさんのように、母と二人暮らしで誰にも頼れないケースもある。理由はそれぞれだが、組織を率いる立場にありながら、介護を一人で抱え込んでいる女性リーダーが半数近くを占めているという事実は重い。

なぜ、女性にこれほど介護の負担が集中するのだろうか。

「仕事と介護の両立」について800回以上のセミナーを行ってきた介護アドバイザーの横井孝治氏は、「女性の社会進出が進み、管理職も増えた。しかし『介護は女性がやるもの』『仕事より家族を優先しろ』という社会的圧力は、いまだに根強く残っている」と指摘する。

実際に横井氏によると、男性に比べて女性のほうが、親の介護をどの程度やらされるのか心配している人の割合が多く、約5倍の開きがあったという。

せっかく管理職になったのに、介護に直面したら結局は自分が背負うしかない。そう考える女性が非常に多いのが実態のようだ。

また、多くの企業がいまだに「フルタイム・フルコミット」という、かつての男性中心モデルの管理職像のままで成立していることも、介護中の女性管理職を苦しめているのかもしれない。

介護という不可避なライフイベントに際し、働き方を調整せざるを得ないのは、いわばキャリアの防衛策である。これを個人の問題として片付けている限り、優秀な女性リーダーの流出は止まらない。

後編記事『親の介護で女性管理職が「キャリアダウン」…リモートワークが「介護と仕事両立の解決策にならない理由」』では引き続き、組織を牽引する力を持つ女性たちが介護によって追い詰められている背景を深掘りする。

