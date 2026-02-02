「何頭身？」「人間ですか？」IVE・リズ、“網タイツ”の美脚がスラリ…驚異のスタイルにファン騒然！

IVEのリズが、まるで人形のような完璧なビジュアルと異次元のスタイルを披露した。

リズは最近、自身のインスタグラムを更新し、「with my VALENTINO family 」のコメントとともに複数の写真を投稿した。

【写真】「ありえん…」リズ、スイムウェアSHOT

公開された写真のリズは、胸元の大きなリボンがアクセントになったクラシカルなミニワンピースを纏い、洗練されたお嬢様スタイルを完成させている。

特に視線を釘付けにするのは、その驚異的な脚の長さだ。ミニ丈のワンピースからは、スラリと伸びる圧倒的な美脚があらわになっており、繊細な網タイツがその美しさをよりいっそう引き立てている。

小さな顔にパーツがびっしりと詰まった人形のようなビジュアルと、非現実的なプロポーションの対比は、見る者を圧倒するほどのオーラを放った。

この投稿を見たファンからは「鼻血でそう」「お姫様みたい」「ほんとに人間ですか？」「足の長さ異次元」「何頭身？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝リズInstagram）

なお、リズが所属するIVEは、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースする予定だ。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。