「実はアリナミンが腰痛にむちゃくちゃ効く」過酷な世界に足を踏み入れる探検家直伝「これがぼくらの腰痛対策」

高野秀行と角幡唯介――早稲田大学探検部の先輩後輩であり、どちらも世界の辺境を探検した経験を綴るノンフィクション作家だ。

そんな2人の共通の悩みが「腰痛」。奥深き密林や極寒の北極圏で身体と精神を酷使しながら、腰痛という「魔境」に足を踏み入れた探検家を待ち受けていたもの、そして「腰痛対策」としてたどり着いた結論とは。

ミャンマーで受けた「奇跡の治療」

高野 ミャンマーと言えば一つ思い出があって、『西南シルクロードは密林に消える』の時、ジャングルを歩いてたら全身がぎっくり腰みたいになって、寝ることもできなくなった。息も止まりそうで。

うずくまってうめいていたら、たまたま通りかかった薬草取りの男性が、僕を診てくれたんです。「気の流れが悪い」とか何とか言いながら、手足を微妙に動かされるうちに、すーっと楽になった。あれは奇跡みたいだった。自然と崇める気持ちが湧いてきたね。

角幡 わかりますよ。人に体を触られると、「帰依」の気持ちが湧くんですよね。

高野 そうなんだよ。普通の病院だと言葉で言われるだけだけど……。

角幡 体を触られながら、痛みを言い当てられようものなら、「この人は俺よりも俺の体のことをわかっている！」と感動してしまうんですよね。

高野 民間療法の「宗教っぽさ」は、きっと身体的な接触のせいもあるよね。

「長友式体幹トレーニング」を自己流にアレンジ

角幡 43歳を過ぎてからも、腰痛には悩まされたんですか。

高野 僕の腰痛がまた酷くなったのは、'18年に『イラク水滸伝』でティグリス＝ユーフラテス川を舟で旅したとき。舟という乗り物は、どうやっても腰に悪い。座って漕ぐのはもちろん、船外モーターがある場合でも、腰をかがめて乗るからきついよね。

このとき一緒に探検した先輩探検家の山田高司さんは、熟練の舟乗りだからひどい腰痛持ち。陸に上がってもいつもユラユラ体を揺らしながら、腰を緩めているんだよ。それで毎朝、1時間も「長友式体幹トレーニング」を自己流にアレンジした体操をやって、ケアしているわけ。

角幡 僕も取り入れていますよ。サッカー日本代表の長友佑都が推奨しているトレーニング、いいですよね。

高野 でも、山田さんがあまりにも真剣だから、心の中でニヤニヤしながら見ていたら、「高野、お前いま笑ってただろ」と内心を読まれて、超能力者かと驚いた。その超能力で腰を治せばいいのになんて、これまた心の中で毒づいてさ（笑）。

それで、5日間快調に舟を漕いでいたんだけど、陸に上がって車の座席に座った途端、突然のぎっくり腰。とても動けないから、ムシュという街で宿をとったんです。フロントでチェックインするときも、腰をかばっていたら姿勢がカマキリみたいで、その様子を見た山田さんに、「ムシュで虫になってる」って大笑いされた。あれほどの屈辱はなかったね（笑）。

「アリナミンがいいよ」と言われて飲んだら…

角幡 僕がぎっくり腰3連発をやったときは、歩くことからトレーニングを再開しました。歩行は腰にいい。そしてある程度回復したら、ランニングや体幹トレを再開する。毎日朝晩に30回、四股も欠かさず踏んでいます。

高野 四股って効果あるの？

角幡 続けているうちに、やらないと気持ち悪くなってきて、いまでは「おまじない」みたいなものですね。でも最近、腰だけじゃなくて古傷の左肘も痛み始めたので、体のケアにはますます気を遣っています。

高野 僕はこの前、新刊の校了作業中に激痛で右腕が動かなくなって……。整形外科でも整骨院でも治らなくて、そのままタイ取材に行ったんだけど、同行した探検部の先輩に「アリナミンがいいよ」と言われて飲んだら、むちゃくちゃ効いた。痛みに効くビタミンB12配合とはいえ、即効性があるはずないんだけど、2〜3日で治っちゃった。あれは不思議だったな。

角幡 マッサージも合う・合わないは個人差があると思うんですけど、僕の場合は揉み返しもなくて、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。「こんなに気持ちいいなら腰痛も悪くないな」と思うくらい。でもマッサージ代が馬鹿にならないから、普段は家でうつ伏せになって、娘に腰を踏んでもらっています。15分ごとに小遣い150円で（笑）。

高野 ずいぶん安いな（笑）。僕も角幡と同じく、ストレッチと体幹トレーニングはルーティンにして続けています。僕はもともと、毎朝起きてから1時間、必ず語学の勉強をする習慣があった。それをまるごと体幹トレーニングに置き換えたんです。

腰痛対策は「ルーティン」が不可欠

角幡 朝は体も固まっているし、いきなりトレーニングするのは怖くないですか？

高野 怖いけど、それよりも気持ちの問題だね。目覚めたばかりだからこそ余計なことを考えずに集中できるんだよ。いまや語学よりストレッチと体幹トレ（笑）。

だから旅先でもどこでも、必ず決まった時間にやるようにしてる。トレーニングに使うアンクルウエイトを旅先にまで持っていくのは、自分でも馬鹿かなって思うけど（笑）。

角幡 僕も北極圏に行っても、トレーニングと四股は続けています。筋肉で固定したら、崩壊する不安が和らぎますし。

あと腰痛対策で大事なのは、やっぱり続けることですよね。スペースさえあれば、トレーニングなんて地球上のどこでもできますから。

高野 日常から逸脱したくて探検している僕たちが、揃ってたどり着いた結論が「ルーティン」だなんて、皮肉な話だけど本当だよね。

