彼女に浮気をされたショックから立ち直る方法９パターン
彼女の浮気が発覚！ これほど辛い出来事はありません。怒りに任せて別れるのは簡単ですが、愛する彼女ともう一度やり直したいなら、浮気という事実を水に流す強い精神力が必要です。そこで今回は、彼女に浮気をされたショックから立ち直る方法を９パターン紹介いたします。
【１】浮気発覚直後は、冷静になるまで彼女と距離を置く
浮気発覚直後は、衝動的な暴言で彼女を傷つけることを絶対に避けなければなりません（一生消えない遺恨が残ります）。「一週間後に話し合おう」と言うなど、まずは距離を置いて落ち着きを取り戻しましょう。
【２】今後について彼女と話し合う
ひとりで悶々と考えるだけではなく、彼女と話し合い、考えを共有することが、立ち直ることの近道でしょう。感情的な話し合いを避けるように、自分がどうしたいのか明確にした上で、話に臨むと良いでしょう
【３】彼女との思い出の品を眺めて、気持ちを奮い立たせる
ラブラブだった頃の品々を眺めて、彼女に全力投球していた頃の自分を思い出してみましょう。そして、今の自分が彼女に対して手を抜いていたことに気づいたら、もう一度愛を取り戻すための勇気が湧いてくるでしょう。
【４】髪型やファッションを大胆に変えて生まれ変わる
ショックを乗り越えた新しい自分を迎えるために、思い切って髪型やファッションをチェンジ！ 容姿を変えることがきっかけになり、昨日までとは違った考え方ができるようになるでしょう。
【５】早寝早起きを徹底してポジティブシンキングを誘発する
夜中の暗くて静かな時間よりも、朝の太陽を浴びている方がポジティブに物事を考えられるでしょう。「浮気を明るく許すオレもかっこいいかもな」と思えればしめたものです。
【６】お笑いのＤＶＤを観て、何もかも笑い飛ばす
ネタ自体が面白く、出演者の笑い声も絶えないようなお笑いのＤＶＤをエンドレスでＰＬＡＹ！ 笑いながら考えれば彼女のこともサラッと許せるかもしれません。
【７】信頼できる上司や先輩の意見を聞いて、大人の階段を上る
経験達者な上司や先輩から客観的な意見を聞いてみましょう。さまざまな意見を聞いて視野が広がれば、自分が取るべき選択が見えてくるはずです。
【８】仕事やバイトでスケジュールを埋めて、ハイテンションをキープ
落ち込んだ心を奮い立たせるために、強制的に仕事やバイトでスケジュールを埋めてみましょう。人は忙しいとハイになれますし、疲れてヘトヘトになれば彼女のこともシンプルに考えることができるでしょう。
【９】友達を誘ってスポーツクラブに行き、悲しみを流し尽くす
ひとりで部屋にこもるのは危険。嫌な気分におそないためにも、スポーツクラブに行って物理的に気分転換を実行。友達と一緒に行けばやる気もアップして、汗と共に悲しみを流せるでしょう。
他には、どんな方法で浮気のショックから立ち直れるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（アサハラヒ）
