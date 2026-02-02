アメリカは「逆植民地化」されつつある…アメリカの保守派が「移民」に対して抱く「強い危機感」の正体

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈「このままいくと、白人は遺伝的にも文化的にも消滅しかねない」…白人は「ヒト界の絶滅危惧種」だと予言される理由〉に引き続き、欧米で急速に広がるグレート・リプレイスメント（大いなる人種の入れ替え）について詳しくみていく。

「白人の自殺」

──あなたはそう言うが、「多様性の中の統一（エ・プルリブス・ウヌム）」はアメリカの国是ではないか。人種とかかわりなく、みんな同じ「アメリカ人」として社会を支えているはずだ。西洋文明も白人の専有物ではない。

「確かに、西洋文明の所産は欧米だけでなく、世界で広く受け入れられている。クラシック音楽を取ってみても、東アジアに深く浸透し（日中韓の）人々に親しまれている。だが、白人がいなくなったら、西洋文明は意味のある形で存続していくだろうか？ 日本人がいなくても、文楽や生け花、能や歌舞伎、和食は本来の姿を保っていけるだろうか？」

日本で生まれ育ったテイラーはそう問うと、「私はそうは思わない」と言い切った。「祖先の遺産を健全に守り続けるには、子孫の力が必要だ。多くの移民を受け入れ、自分たちを少数派に追いやるような政策を日本人は採用したりしないだろう」

日本に対する"評価"は祖国アメリカへの不満の裏返しである。ドナルド・トランプが最初に大統領に当選・就任した2017会計年度（16年10月〜17年9月）の統計がそれを如実に表している。

この1年間、アメリカは112万人を超す移民に永住を許可した。このうち、ヨーロッパ出身の白人は8万4000人余（8%以下）。最も多かったのは中南米系で全体の40%を超え、アジア系も4割近かった。(注2)

これは永住権（グリーンカード）取得者に限った数字である。これ以外にも、メキシコ国境などから許可なく越境したり、入国査証（ビザ）が切れても滞在し続けたりする不法移民がいる。ほとんどは非白人だ。

「白人の割合が下がってきたのは、こうした政策の結果だ」とテイラーは言う。「建国の父たちは白人だった。その子孫が少しずつ、白人を非白人の移民に入れ替えている。これでは『白人の自殺』ではないか」

白人の失地回復

テイラーの主宰するオンライン誌「アメリカン・ルネサンス（米国の復興）」には、同じ考えの持ち主が集う。2005年、57歳で他界した保守派のサミュエル・フランシスもその一人だ。

伝統回帰を説く保守主義思想の一派「ペイリオコンサバティズム（ペイリオコン）」の論客として、知る人ぞ知る存在だった。創刊から5年後の1995年、彼は寄稿の中でこんな一文を記している。

「白人文化のレコンキスタ（失地回復）を進める必要がある」

当時、テイラーの進める「米国の復興」は黎明期を迎えていた。フランシスの言葉は、伝統への回帰を促す号砲だった。そのうごめきは2000年代に入り、さらに広がりを増してゆく。

01年、ペイリオコンの代表格で政治評論家のパット・ブキャナンが、『西洋の死』（邦題『病むアメリカ、滅びゆく西洋』）と題する著作を著した。大量の非白人移民受け入れにより、白人文化が死に絶えつつあると警鐘を鳴らしている。第6章のタイトルは「レコンキスタ」だった。

3年後、国際政治学の大家サミュエル・ハンチントン（08年没）も参戦した。著書『私たちは何者か──アメリカの国家アイデンティティーが直面する課題』（邦題『分断されるアメリカ』）で、フランシスやブキャナンの主張を後押しした。

『私たちは何者か』というタイトルが示すように、「ワスプ（WASP）の物語」が崩れ去り、アメリカ人としての自画像を見失ってアイデンティティー・クライシスに陥る祖国への警世の書となっている。

フランシスやブキャナン、ハンチントンを貫いているのは、移民の流入によってアメリカの文化が侵食されているという強い危機感である。フランス人作家ジャン・ラスパイユがいち早く着想した『聖人のキャンプ』に通じるものがある。

「西ヨーロッパやアメリカでは、白人が徐々に移民に置き換えられている。われわれの意向に反し、非白人に国を明け渡している」とテイラーは言う。彼はそれを「グレート・リプレイスメント（大いなる人種の入れ替え）」と呼んだ。

日本では耳慣れない言葉だが、ヨーロッパやアメリカではしばらく前から、政治やメディアの表舞台で公然と語られるようになっている。トランプもこうした思想を信じる保守派に支えられている。

1期目のトランプを支えた政治評論家タッカー・カールソンはその一人だ。かつて勤務したFOXニュースの人気番組で繰り返し言及している。この考えを公然と支持する政治家が現れ、洗脳されて黒人を狙った銃乱射事件も起きた。

「グレート・リプレイスメント」とは一体、どのような思想なのか。ラスパイユの故郷ヨーロッパ各地で台頭する極右や、大西洋を越えた欧米の右翼ネットワークを探りながら、「人種置換論」の世界観を探っていこう。

「逆植民地化」されるヨーロッパ

フランスの作家ジャン・ラスパイユが『聖人のキャンプ』を刊行して40年近く後の2011年、大量の移民流入により、大きく変貌する西欧社会を主題にした書物が同じフランスで出版された。

タイトルは『グラン・ランプレスモン』。テイラーの言う「グレート・リプレイスメント」のフランス語である。作者はラスパイユより20歳ほど若い作家ルノー・カミュ。「街角や交通機関、学校、病院で人々と文明が移り変わってゆくさま」を描き出した。

北アフリカから地中海を渡り、津波のように押し寄せるイスラム教徒。カミュはそうした人々を念頭に「ヨーロッパは黒人や褐色の肌をした移民に『逆植民地化』されつつある」と警告した。

「逆植民地化」とは、北アフリカ出身の移民によるヨーロッパの"植民地化"を意味している。「黒人や褐色の肌をしたイスラム教徒」と「白人キリスト教徒」の「大いなる人種の入れ替え」が進行しているというのである。

ラスパイユの嗅覚に改めて驚かされる。1970年代初め、南仏リヴィエラから地中海を望み、大海原の彼方から「南の人々が津波のように押し寄せてくる」イメージは、40年近い歳月を経て現実のものになったのだ。

カミュの書が刊行された2011年、『聖人のキャンプ』は再び読まれ、発刊当時に続いてベストセラー入りした。「人々と文明が移り変わってゆくさま」を実感していたフランス人は、ラスパイユの作品に改めてリアリティーを感じ取ったのである。

「グレート・リプレイスメント」は時に陰謀論と結び付く。移民は一般に多様性を尊ぶリベラル政党を支持する。保守派はこのため、数多くの移民を受け入れ、既存の白人と入れ替えることで、左派の基盤を強化しようとしていると疑いの目を向ける。

リベラル派は一笑に付すが、そうした言説を信じる保守派は少なくない。ラスパイユやカミュの思想は大西洋を渡り、「移民の国」アメリカに波及し、「オルト・ライト」と呼ばれる新右翼の心を捉えた。

オルト・ライトとは「オルタナティブ・ライト（もう一つの右翼）」の略で、10年代に興隆した。旧来の保守主義に代わり、新たに台頭した極右や、その思想を指し、白人ナショナリストの指導者リチャード・スペンサーが広めた。

SNSやポッドキャストなどのニューメディアを活用し、移民や多文化主義によって白人文化や西洋文明が攻撃されていると主張する。人種置換論を拡散し、「反移民・反イスラム」の機運を醸成する原動力となった。

その代表格とも言えるのが、トランプを第45代大統領に押し上げ、第1次政権の大統領首席戦略官となったスティーブ・バノンだ。トランプが17年1月にホワイトハウス入りした際、最優先で取り組むべき課題を移民問題と見定めた。

政権入りする前から、しばしば『聖人のキャンプ』に言及し、ヨーロッパへの移民流入を「移住ではなく侵略」と警戒した。保守系サイト「ブライトバート・ニュース」の会長当時は「反移民」の論陣を張った。

バノンがヨーロッパを中心に、「反移民」を掲げる政治家や政党との連携を模索していたことはよく知られている。その一つと目されたのが、13年に結成されたドイツの右翼政党「ドイツのための選択肢（AfD）」だ。

父親のジャン゠マリーが礎を築き、娘のマリーヌが率いたフランスの極右政党「国民連合（RN）」と並び、政権入りや政権獲得を視野に入れる右派である。大西洋を越えた「反移民」ネットワークを探るべく、ドイツの首都ベルリンに飛んだ。

