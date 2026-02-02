じつは1000万円も損をする…《プロが指摘》不動産投資で新築物件を「絶対に買ってはいけない」ワケ

「せっかく買うなら、設備も最新でピカピカの新築がいい」

自分が住み続けるマンションを買うなら、その気持ちもわかります。しかし、不動産投資で新築マンションを購入した場合、契約した瞬間に数百万円、場合によっては1000万円もの資産価値が吹き飛ぶ「新築プレミアム」というカラクリがあるのをご存知でしょうか。

先日も、私にお問合せをいただいたお客様から「新築マンションを買って、大変なことになってしまった」というご相談がありました。同業者として、「なぜ、不動産会社はそのリスクを事前に伝えなかったのか？」という憤りを感じました。

そこで、私自身が90戸の物件を所有・運用してきた経験と、「販売戸数日本一の不動産営業マン」としての実績にもとづき、投資するなら「新築」より「中古」を選ぶべき理由をお伝えします。

買ってはいけない「新築ワンルーム」の現実

先日、葛飾区のお花茶屋駅が最寄りの、25平米程度の新築ワンルームが3760万円で販売されているのを見かけました。しかし、私がその周辺の中古相場から適正な価値を算出したところ、どう見ても2800万円が妥当なラインでした。

その差額は、約1000万円。これは、契約書に判を押した瞬間に、投資家が失う可能性がある金額です。なぜ、こんなことが起こるのでしょうか。

新築の販売価格には、本来の土地代や建築費に加え、デベロッパー（開発業者）の莫大な利益、そしてCMや新聞、インターネット、電車の広告など莫大な広告宣伝費が上乗せされているからです。

この上乗せ分は「新築プレミアム」と飛ばれる新築物件特有のもので、物件価格の約2割、場合によっては3割にも達することがあります。

たとえるなら、新車がディーラーから公道に出た瞬間に「中古車」となり、価値が下がるのと同じ理屈です。買った瞬間に下がる価値を、投資家が負担する必要はどこにもありません。

新築マンションの家賃下落はほぼ確定している

新築プレミアムは、家賃設定にも影響を及ぼします。

先ほどの、葛飾区の物件は、家賃がなんと12万円に設定されていました。少し想像してみてください。あなたがもし一人暮らしで部屋を探しているとして、京成本線の駅が最寄り駅の25平米のワンルームに月12万円を払うでしょうか。おそらく、ほとんどの方が「高すぎる」と感じるはずです。

これは、高額な物件価格の「利回り」を帳尻合わせするために設定された、相場を無視した家賃です。デベロッパーが価格を決める新築物件は、中古物件のように現在の相場に縛られないため、利益を乗せて高く売るために、家賃を無理やり吊り上げてしまうのです。

もちろん、最初の入居者は「新築」というだけの付加価値で、12万円で決まるかもしれません。しかし、その人が2年後に退去した時点で、その物件は「中古」になります。

次の入居者募集では、周辺の築浅中古マンションと同じ土俵で戦わなければならず、当初設定した高い家賃を維持することは困難になるでしょう。新築の家賃は1割程度、12万円であれば10万8000円ぐらいに下落するのが一般的です。

家賃が下がれば、資産価値も下落する

家賃が1割下落すれば、当然、収支計画は大きく狂います。さらに、不動産の資産価値は収益還元法により、家賃（収益）にもとづいて決まるため、家賃が下がると「資産そのもの」の価値が下落するのです。

ここで、不動産投資に少しでも関心がある方なら、疑問に思うはずです。 「そんなにハイリスクな物件なら、なぜ銀行は数千万円もの融資をするのか？」と。

実はここにも、知識が浅い投資家が見落としがちな盲点があります。 結論から言うと、金融機関の中でも一部の銀行は、「新築だから」という理由だけで、物件の適正価値をはるかに超えた過剰な評価（融資）を行ってしまう傾向があるのです。

そのため、中古物件であれば「築年数が古いから」「この家賃は妥当か」と厳しく審査するところを、新築物件に対しては「新築だからこのくらいの価値だろう」といった、いわばどんぶり勘定の評価をしてしまうことが多いのです。

逆に、築30年ほどの中古物件に対しては、たとえリノベーション済みの物件であっても、投資用というだけで、融資に消極的になる銀行も少なくありません。見方を変えれば、私の会社のように中古物件だけを扱っていても、銀行の融資を引きやすい不動産会社は、それだけ失敗しない優良物件を販売している実績があるとも言えます。

