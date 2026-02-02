時給は最低賃金、貯金はゼロ、「アンダークラス」から見た日本の階級社会の「残酷な実態」…「階級社会ニッポン」の寓話からわかる日本の「真の姿」

時給1226円、貯金ゼロ、未婚。地下街のコンビニで働く「モグラ君」。

ある日、ふと自分の境遇を疑問に思ったモグラ君は、意を決して「地上」に出る。そして「階級の差」を目の当たりにする。

本記事では、『Tropic』に収録されている階級社会ニッポンの寓話「モグラ君、地上へ行く」より、「モグラ君」の視点から、現代日本の「残酷な実態」を浮き彫りにする様子をお届けする。

モグラ君のめざめ

地下は静かだった。

湿った土の匂い、遠くで響く水滴の音、そして、誰にも見られない安心感。

モグラ君は、そんな地下の暮らしに慣れきっていた。

モグラ君の仕事はコンビニのアルバイト。

今日も地下通路の奥にあるコンビニ「ケイブマート」地下街店でレジを打っていた。時給は東京都の最低賃金の1226円。シフトは週6。交通費は出ない。

「いらっしゃいやせー」と声を出すたび、喉が乾いていく。

客は少ない。

「まあ、こんなもんだろう」

それがモグラ君の口癖だった。

でも最近、その言葉が喉に引っかかるようになっていた。

家賃は払える（地下の地価は安い）。

食事もなんとかなる（好物はファストフードのフライドポテト）。

でも、結婚はできない。

おそらく子どもは持てない。

貯金はゼロ。

保険もない。

未来も……ない。

モグラ君は、レジの画面に映る自分の顔を見てつぶやいた。

「親もモグラだった。俺もモグラだ。俺の子どもは……いない。だから、俺の代で終わっちゃうのかな」

でも、ある日──

地上から差し込む光が、いつもより強く感じられた。

それは、ただの太陽光ではなかった。

何かが、彼の中で"ざわめいた"のだ。

「なんで俺たちは、生まれた時からずっと地下にいるんだろう」

「地上って、どんな場所なんだろう」

「もしかして、俺たちだけが"知らない"んじゃないか？」

その夜モグラ君は眠れなかった。

土の中の温もりが、急に冷たく感じられた。

翌朝、彼は決意した。

「行こう、地上へ。見てやるよ、この世界の"本当の姿"を」

こうしてモグラ君の旅が始まった。

それは、階級という名の"見えない壁"を越える旅。

それは、怒りと希望が交錯する、魂の物語だった。

アンダークラス

パート主婦以外の非正規雇用労働者。個人年収は正規労働者階級の4割強で、貧困率は37.2%に達する。未婚率も男性74.5%、女性68.4%と男女ともに高い。支持政党もない人が圧倒的に多く、選挙での投票にも消極的で、政治から疎外された階級とも言える。

890万人（就業人口の13.9%）/個人年収216万円/世帯年収379万円/総資産額720万円

＊なお定年後に再就職した非正規雇用労働者には年金収入や資産の多い人が含まれるため、人数と構成比以外の計算から除外している。

パンダとガラスの塔

地上に出たモグラ君は、街の中心へと歩いていった。

空に向かってそびえる、ガラス張りの眩い巨大な塔があった。

塔の前には、ふくよかで優雅なパンダがいた。見たこともない乗り物に乗ってフワフワ浮きながら、誇らしげに高い塔を眺めていた。

モグラ君は、おずおずと声をかけた。

「こんにちは……ここは、なんの場所ですか？」

パンダはちらりとモグラ君を見て、眉をひそめた。

「ここは"バンブータワー"。我々が働き、暮らす場所だよ。君は……どこから来たの？」

「地下です。ずっと土の中で暮らしてました。でも、地上を見たくて」

パンダは少し笑って言った。

「なるほど。でも、ここに入るには"資産"と"信用"が必要なんだ。君にはそれがあるのかい？」

モグラ君は黙って首を振った。

「まずは"実績"を積むことだ。塔は誰にでも開かれている……ように見えるが、実際は"選ばれた者"のための場所だからねえ」

モグラ君はガラスに映る自分の姿を見た。どこか"場違い"だった。

「あなたは、どうしてここにいるんですか？」

パンダは、少し遠くを見るような目で答えた。

「私は努力した。昇進して、独立して、資産を築いた。もちろん、親から受け継いだものもあるが、それも"運"という力なんだ」

「運……ですか」

「そう。運と努力と、少しの計算。それがこの塔の高さを決めるんだよ」

資本家階級

企業の経営者や役員。経済的に恵まれているだけでなく、自らの豊かさを自覚している。新中間階級など他の階級から出発して昇進や独立を重ねることで現在の地位を得た人が多いが、世襲によってその地位を得た人も一定数を占める。自民党支持率が高い。

250万人（就業人口の3.9%）/個人年収983万円/世帯年収1199万円/総資産額6335万円

キリンとコアラのITビルの森

次に現れたのは、光の網のように広がる高層ビル群だった。

そこは「ITの森」と呼ばれる場所。情報と技術が枝葉のように張り巡らされ、無数のスクリーンが風に揺れていた。

快適なその森の中で、キリンとコアラが働いていた。

キリンは、最上階のオフィスでシステム設計に没頭し、コアラは、医療データソフトの「ユウカリ」を開発しながら、社会の健康を支えていた。

「君、地下からここに来たのか。珍しいな」

キリンは、遠くを見渡すような目で言った。

「どうすれば、あなたのようになれますか？」

「まずは"学歴"と"職歴"だ。それがなければこの森には入れない」

「でも、地下には良い学校も良い職もなかなかありません」

「そりゃ大変だな。僕は親が大企業の部長で子どもの教育にも熱心だったんだ。僕は小学校からずっと私立だったし、まあ楽ではあったよね」

「ただね……」。少しの沈黙のあとにキリンが続けた。

「この森は見た目ほど自由じゃない。常に"成果"が求められるし」

二人の会話に加わったコアラが話を継いだ。

「それに、ここの森の木に登れば登るほど、どんどん孤独になるんだ。下を見ないようにするために、わざと目を閉じる人もいる」

モグラ君は、ビルの壁に映る自分の姿を見た。

小さくて、汚れていて、でも確かに"ここにいる"。

「僕にも、登れる木がありますか？」

モグラ君の質問に二人が答えた。

「あるはずだけど……地下の人はぜんぶ自分で探すしかないね」

新中間階級

技術開発や商品開発、医療など専門知識に基づく業務や、組織の管理運営などに従事する。新中間階級の父親のもとで育ち、当然のように大学に進学して現在の地位を得た人が多い。貧困に陥るリスクは5階級中で最も小さいが、仕事に満足している人は以外と少ない。

2051万人（就業人口の32.1%/個人年収567万円/世帯年収819万円/総資産額2318万円

カメと熱帯魚の勤労の川辺

モグラ君が都会の雑踏を歩いていると、遠くから「ガンッ、ガンッ」と鉄骨を打つ音が聞こえてきた。そこは大きな再開発エリア。ヘルメットをかぶった逞しいカメたちが、黙々と工事を進めていた。

「こんにちは。ここで働いているんですか？」と、モグラ君が声をかけると、カメのひとりがゆっくりと汗にまみれた顔を上げた。

「そうだよ。朝から晩まで、鉄とコンクリートと向き合ってる」

甲羅に工具の跡が刻まれていた。

「働けば、報われますか？」とモグラ君が尋ねると、カメは答えた。

「報われることもある。職人の誇りもある。大きなビルやデカい道路だって俺たちがいなきゃ建てられないんだからな。でも、設計された図面の通りにしか動けない。自分の意志なんて、ここじゃ通らないぜ」

その後、モグラ君は近くのデパートに入った。色とりどりの服や化粧品が並ぶ華やかな売り場で、熱帯魚たちが笑顔で接客していた。

「いらっしゃいませ〜っ！」と元気な声。

モグラ君は、ひとりの熱帯魚に話しかけた。

「毎日、楽しそうですね」

熱帯魚は笑って答えた。「そう見える？ でも、この笑顔は"制服"みたいなもんよ。お客様がパンダだったら、笑顔は何倍にもなるの」

「本当は疲れてる？」

「うん。上司のパワハラや客のカスハラなんてしょっちゅうだし、ストレスはハンパないわ。でも正社員だし。管理職試験も一応あるし」

カメの汗と、熱帯魚の笑顔。

それは、地上の"働く者たち"が背負う、見えない重さだった。

正規労働者階級

販売・サービス・製造・建設などの現場で働く。資本主義社会の下層階級だが、雇用は守られ、所得水準も低くない。上層階級に指図されながら黙々と働くことを求められるためか、仕事にストレスを感じる人の比率は5階級中で最も高い。学校を出て最初の仕事は正規労働者階級になった人のうち、約4分の1は後に新中間階級へ移動する。

1753万人（就業人口の27.4%/個人年収486万円/世帯年収675万円/総資産額1385万円

＊

さらに〈「政府はなにもしてくれない」「離婚したらアンダークラスに」…「階級社会ニッポン」の寓話からわかる日本社会の「悲惨な現実」〉では、「旧中間階級」や「パート主婦」の実態について詳しく見ていく。

【つづきを読む】「政府はなにもしてくれない」「離婚したらアンダークラスに」…「階級社会ニッポン」の寓話からわかる日本社会の「悲惨な現実」