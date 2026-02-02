【新NISA】2月配当取りを狙える、注目の日本株「高配当株・増配株5選」を実名公開

日経平均株価は5万円台に定着した。国策株、半導体株・AI株は株価上昇を続けており、高市ラリーが続く。この相場を見ると、株価上昇・含み益にフォーカスした投資をしたくなるが、配当金にフォーカスした投資も根強い人気がある。

日本株の権利付き最終日（この日までに株を買えば配当金が貰える）といえば、3月および9月が注目されるが、2月に権利付き最終日を迎える銘柄があることをご存じだろうか。本記事は、2月に権利付き最終日を迎える高配当株および増配株に注目する。

解説と銘柄紹介は、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井道（おけいどん） 氏にしてもらう。桶井氏は高配当株や増配株を好み、資産を2.4億円まで伸ばし、また関連書籍を出版した実績がある。

高配当株および増配株の魅力

高配当株および増配株への投資の魅力について、簡単に紹介します。

(1)配当金は定期的（日本株は年2度が多い）に入る

(2)配当金は事前にその額がわかる

(3)配当金は自動的に入る

(4)配当金は安定的な収入になる

(5)株価下落場面で配当金は心の支えになる

(6)配当金は会社員にとり副収入になり、かつ不労所得である

(7)配当金は老後の生活費に使える

(8)企業の株主還元意識が高まっており、増配が期待できる

(9)配当金目的の買いが常に期待でき、株価を下支えすることが多い

(10)配当金を再投資するのが楽しい

(11)増配株は、投資額（簿価）に対する配当利回りが上がっていく

1株投資も100円投資も選択肢になった

「配当金の魅力はわかる。けど、100株単位という単元株制度があって、まとまったお金を用意することがハードルだ」、そんな方もおられるでしょう。安心して下さい！ 主要ネット証券では1株単位でも個別株の売買がしやすくなりました。さらには、個別株なのに「100円投資」も可能になりました。

・楽天証券

「かぶミニ」…1株投資に対応しています。

「かぶピタッ」…まるで投資信託のように100円以上、1円単位で金額を指定して国内株式が買える制度が誕生しました。ユーザーフレンドリーなことに、楽天ポイントも使えます。NISA口座限定ではありますが、面白いサービスだと思います。

・SBI証券

「S株」…1株投資に対応しています。

・マネックス証券

「ワン株」…1株投資に対応しています。

・三菱UFJ eスマート証券

「プチ株」…1株投資に対応しています。

通常の株式投資では、100株単位でまとまったお金が必要ですが、これら制度を利用すれば、少額投資が可能となります。とても便利になりました。私も、1株〜数株投資をすることがあります。「ちょっと買って様子を見る」とか「個別株を積立のように買う」という投資法で便利に使わせて頂いています。

私の銘柄選択法 13個のポイント

銘柄選択法を解説します。配当利回りや連続増配年数、増配率だけを見てはいけません。それを可能とする裏付けがあるかを確認しましょう。つまり、無理な配当を実施していないかの確認です。また、株価上昇が見込める銘柄を選ぶ必要もあります。そのために、次の点に注目しましょう。

（1）市場規模が拡大している業種

銘柄分析の前に、市場規模が拡大している分野であるかの確認が先です。需要が伸びて、そこに供給を増やせるから、企業は儲かります。増収増益（売上高が伸び、営業利益も伸びること）によって、株価は上昇し、配当を増やせます。

（2）時価総額

投資するなら大型株（TOPIX構成銘柄で時価総額と流動性が高い上位100位以内）か、中型株（同101〜500位）のうち上位（時価総額が概ね1兆円以上）にある企業が安心です。それらは経営が比較的安定していますし、株価が大きく動くことがあまりなく、株式の流動性が高く売買しやすいです。

（3）業界No.1かオンリーワン

業界1位か2位を選びましょう。わざわざ下位の企業を選ぶ必要がないことは明白です。通常、上位であるほど競争力があります。もしくは、3位以下でもニッチに稼ぐオンリーワン企業を選びましょう。

（4）増収増益

長期的には、株価は企業価値にリンクしてきます。企業価値とは、一言でいえば「稼ぐ力、稼ぎを伸ばす力」です。よって、増収増益している企業を選びましょう。つまり、売上高も営業利益も1株あたり利益（EPS）も成長しているということです。

（5）営業利益率

本業で利益がしっかりと出せているかを確認してください。業種にもよりますが、営業利益率が10％以上あれば優良と言えるでしょう。

（6）株価トレンド

株価トレンドも大事です。いくら配当金を多く出している銘柄であれ、増配している銘柄であれ、株価が下落していては意味がないのです。配当が伸びて、株価も上昇する銘柄が理想です。もしくは高配当株を狙う場合、ボックス相場といって、株価が一定のレンジで上下する銘柄なら及第点です。長期チャートが下降線を描く銘柄には近づいてはいけません。長期トレンドは簡単には好転しません。私はこれを5年チャート、もしくは10年チャートで確認します。

（7）配当性向

儲けに対して、配当を出しすぎていないかを確認する必要が有ります。無理な配当をしていると長続きしません。逆に、配当性向が低いと株主還元が充分ではありません（成長株の場合は仕方がありません）。これを配当性向（利益に占める配当金の割合）で確認します。配当性向が、概ね30％以上50％以下の銘柄を選んでください。

（8）連続増配年数、増配率、減配の過去がないか

配当は増えることが理想です。連続増配年数（何年連続で増配しているか）は何年か、増配率（前年に対して配当を増やした率）も確認しましょう。逆に、頻繁に減配（配当を減らすこと）していないかを確認してください。ただし、コロナショックなど特殊要因による減配は目をつぶりましょう。そこでも増配していたら高く評価できます。また、業績連動型配当を方針とする場合は、減配も仕方がありません。配当方針について、企業の公式サイトにて「株主還元方針」で確認しましょう。

（9）自社株買い

企業が自社株買いをすると株価は上がります。自社株買いを頻繁にするということは株主還元に熱心であるといえます。

（10）自己資本比率

自己資本比率が低いほど借金が多いことを意味します。自己資本比率40〜50％以上が目安です。

（11）ROE

ROEとは、自己資本利益率と訳されますが、簡単にいうと、経営効率が良いかどうかを表します。米国株に比べ日本株は低い傾向にありますが、2桁あれば優良、8％あれば合格ラインでしょう。

（12）ネガティブ要素の確認

・増資の過去がないか

増資（株式を新しく発行し資金を集めること）すると株価は下がります。株主の利益を損なうような企業には投資しない方がいいでしょう。

・不祥事の過去がないか

企業は不祥事を起こすと、連続する傾向にあります。または、過去の不祥事が続けて明るみに出ることもあります。報道を見て「またか」と思われることがありませんか？ なかには、外部要因とみられるケースもありますが、企業の対応を確認しましょう。

・後継者問題がないか

カリスマ創業者が企業を成長させていることは大いに評価できますが、そういう企業には後継者問題があることがあります。トップの年齢や健康状態、後継者育成について目を配りましょう。

（13）PER推移

ここまでの12項目が優良であり有力な投資先候補になったとしても、高値掴みはいけません。予想PERが過去に比べて高くなっていないかを確認しましょう。過去の予想PERに比べて大幅に低い「バーゲンセール状態」が理想ですが、それを待つといつまでも投資できません。高値掴みでなければ良しとしましょう。

予想PERは、次の計算式で算出できます。

予想PER＝株価÷1株当たり利益（予想）

1株当たり利益(予想)は決算短信などで確認できます。

証券会社（サイト）によっては、予想PERの推移をグラフで確認することが可能です。

以上、13項目を上げましたが、100点満点の銘柄はありませんから、総合的に判断してご自身が納得できる銘柄を探してください。

この2月、注目の銘柄は…

それでは、2月に権利付き最終日を迎える、高配当株や増配株を紹介します。権利付き最終日（この日までに株を買えば配当金が貰えます）は、2月25日（水）です。一部、異なる銘柄がありますので、当該銘柄の解説の最後にその旨を記述します。

※推奨ではなく紹介です。（ ） 内は銘柄コードです。

（1）オンワードホールディングス（8016）

大手アパレルメーカーで、オンワード樫山を中核とします。「23区」「ICB」「自由区」「J．プレス」「五大陸」などレディス、メンズの基幹・主力ブランドを百貨店を中心に展開しています。また、「ANY（エニィ）」「steppi（ステッピ）」などをショッピングセンターに、「TOCCA（トッカ）」などを商業施設に展開しています。Eコマースも手掛けます。そして、企業ユニフォームや学生服、メディカルウェアの事業もしています。

アパレル以外に、ギフト、ペット、ビューティの事業を有します。2025年12月には、ジェルネイル等のネイル関連事業を展開するコスメ・デ・ボーテを完全子会社にする旨発表しています。

国内と海外の売上高比率は、91％：9％程度と国内が圧倒的です。国内の販売チャンネル別の売上高比率は、百貨店29％、ショッピングセンターなど42％、Eコマース29％で、分散できています。

業績は、過去に比べると売上高では減少していますが、利益面ではしっかりと回復を見せており、再成長の兆しが見えます。中期経営計画にて、売上高を2030年度に3000億円（うち、海外300億円）まで伸ばす計画を掲げます（2025年2月期実績：2084億円）。そのために、国内事業の成長を加速しながら、海外事業の成長基盤を固めるとしています。

5年チャートは上昇トレンドです。配当金はコロナ禍で減配されましたが、その後回復して増配傾向にあります。予想配当利回りは4.09％です。

（2）ドトール・日レスホールディングス（3087）

ドトールと日本レストランシステムが経営統合して誕生しました。高価格帯の「神乃珈琲」から、広域展開の「ドトールコーヒーショップ」まで多数のブランドを展開しています。「星乃珈琲店」、「コッペ田島（コッペパン店）」、「洋麺屋五右衛門」、「卵と私（オムライス店）」、「ドトール珈琲店」、「エクセルシオールカフェ」なども手掛けています。読者の皆さまも、複数のお店を利用されたことのある方が多いのではないでしょうか。

業績は、飲食業ですのでコロナ禍で苦戦を強いられましたが、その後、成長傾向を取り戻しました。5年チャートは上昇トレンドです。配当方針は業績に応じた配当を基本としています。コロナ禍で減配されましたが、その後しっかりと成長を見せています。予想配当利回りは1.99％です。

(3)マニー(7730)

医科と歯科の医療機器メーカーです。経済産業省のグローバルニッチトップ企業100選に選ばれた経歴があります。

医科製品は手術用縫合針をはじめ眼科ナイフ・スキンステイプラー・針付縫合糸等の微小手術機器があります。眼科ナイフは、国内シェア1位、世界シェア30%ほどで、今後は50%を目指しています。特に、白内障手術に使用される眼科ナイフは、世界で高い市場シェアを有します。歯科製品はファイルなどの根管治療機器やダイヤバー等の切削研削研磨刃機器があります。ハンドファイルで世界シェアは30％、ダイヤバーで世界シェアは16％です。

やらないこととして、「医療機器以外扱わない」「世界一の品質以外は目指さない」「製品寿命の短い製品は扱わない」「ニッチ市場（年間世界市場 5,000億円程度以下）以外に参入しない」の4つを挙げています。

業績は増収増益の傾向が続いています。5年チャートは下降トレンドです。配当金は、安定的な増配を目指す旨を言及しています。予想配当利回りは2.69％です。

(4)しまむら(8227)

ファッションセンター「しまむら」をメイン事業とした、日常衣料品の量販店です。靴、寝具、インテリア等も扱います。衣料品専門店として、売上高で国内2位、世界で10位の位置にいます(2024年2月期末現在)。日本と台湾で2251店舗(2025年2月期末現在。うち、台湾は40数店舗)のチェーンストアを展開しています。さらに、2025年12月にタイに進出しました。

出店・仕入・物流・販売の事業活動の各段階において、独自の仕組みでローコストオペレーションを実現しています。2030年2月期に営業利益率10%を目標として掲げています。

業績は増収増益傾向です。5年チャートは上昇トレンドです。予想配当利回りは1.98％と高くありませんが、増配傾向です。配当は、毎期業績を向上させることで継続して増配する旨を公表しています。2月19日を権利落ち日として株式分割（1：3）を予定しています。

※しまむらについては、権利き付最終日は2月18日(水)です。

(5)エーアイテイー(9381)

中国や東南アジアに特化した国際貨物輸送の会社です。海上輸送、航空輸送、通関業務、国内配送などを担います。

業績は、2023年2月期をピークに、いったん減収減益となりましたが、回復中です。株価は上昇傾向です。予想配当利回りは4.47％です。

＊ ＊ ＊

高配当株や増配株に投資すれば、軟調な相場においても配当金があることが心の支えになります。増配と含み益で二度おいしい展開が期待できます。また、すべての高配当株や増配株がそうではありませんが、株価がディフェンシブである銘柄が多いためメンタルが保てます。2月の権利付き最終日を前に、高配当株や増配株に注目してみてはいかがでしょうか。

この記事では株式投資についてご紹介しましたが、あらゆる意思決定、最終判断はご自身の責任において行われますようお願い致します。ご自身の資産運用等において、損害が発生した場合、編集部ならびに筆者は一切責任を負いません。ご了承ください。

