裁判が機能しない中世ヨーロッパの社会秩序を維持したのは「復讐」だった…かつて「ドイツ」で繰り広げられた名家同士の”血みどろ”な私闘

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

東フランク貴族たちの決意

幼童王の死後、ザクセン族の大立者オットー貴顕公（リウドルフィング家）が新国王の候補に上ったと言われている。ハインリヒ1世の父である。しかし貴顕公は高齢（推定60歳）を理由に辞退し、逆にコンラディン家のフランケン公コンラートを新王に推挙したという。コンラートは幼童王の異母姉の子で幼童王の年上の甥にあたる。これにマインツ大司教ハットーも賛成し、結局、コンラート1世が新王となる。幼童王が911年9月24日に亡くなってからわずか7週間足らずのことである。これは新王選出に際して西フランクからの介入を許さぬという東フランク貴族たちの決意の表れであったかもしれない。ちなみに貴顕公は翌912年11月30日に没しているので、彼の国王辞退は無用な混乱を起こさずに済んだ的確な判断であったということになる。

貴顕公がコンラートを国王に推挙したからといって、貴顕公のリウドルフィング家とコンラートのコンラディン家との関係が良好であったというわけではない。むしろ逆である。

貴顕公の妃でハインリヒ1世の母ハトヴィヒはバーベンベルク家のオストマルク辺境伯ハインリヒの娘である。そしてこの頃、同家は新王家となったコンラディン家と同じくフランケンを地盤にしており、両家は血みどろな私闘を繰り返していた。

一族の名誉と利害をかけた私闘

ところで私闘とは何か？

強大な公権力が欠如し、裁判も機能しなかった中世ヨーロッパでの治安形態はずばり自力救済であった。「中世の政治・社会秩序は反抗＝復讐を前提として成り立つ。その構成員相互の抑制と均衡という性格を強く持つから、場合によっては自力で戦うことはむしろ法と秩序を守る行為であった」（山内進『掠奪の法観念史』）のである。

こうして中世ヨーロッパでは紛争解決の方法として裁判に拠らぬ実力行使である私闘（フェーデ）が猖獗を極めるのである。私闘は自らの名誉と権利をかけた戦いであり、倫理的義務ですらあった。貴族たちは与えられた私闘権により紛争を繰り返していた。

たとえ裁判になっても、証拠と証言がそろわないときは、当事者同士の決闘で決着を図るという決闘裁判（山内進『決闘裁判-ヨーロッパ法精神の原風景』）もまた私闘権行使の一つであったのだろう。いずれにせよ「神は正しいものに味方する」というこの一種の神明裁判はヨーロッパ中世ならではのものであった。

こうして、一族の名誉と利害をかけたコンラディン家とバーベンベルク家の私闘は大っぴらにかつ陰惨に行われていたのだ。

報復に次ぐ報復

幼童王の時代の902年、コンラディン家はバーベンベルク家を攻め同家の当主アーダルベルト（彼の姉、あるいは妹がハインリヒ1世の母ハトヴィヒである）の弟ハインリヒを戦死させた。するとアーダルベルトはその報復に906年、コンラート1世の父である大コンラートをフリッツラーでの私闘で殺害した。次はコンラディン家の番である。同家はマインツ大司教ハットーを使ってアーダルベルトを騙し幼童王に引き渡し処刑させている。

両家の私闘は幼童王を手中に収めたコンラディン家が凱歌を上げ、バーベンベルク家は家名の由来ともなった父祖伝来の地バンベルクを去ることになる。その後、同家は13世紀に断絶するまで辺境のオーストリアを領有し、同地をドイツ有数の公爵領に発展させている。そしてハプスブルク家がここを領有し、以降、700年にわたって君臨し続けた。

さて、オットー貴顕公はこの両家の争いの際、当然のことながら妻の実家であるバーベンベルク家に味方している。というわけで貴顕公のリウドルフィング家とコンラート1世のコンラディン家の関係が良好なわけではなかった。

それが証拠にコンラート1世は貴顕公の死後、跡継ぎのハインリヒ1世がザクセン公に就くことを拒んだ。それどころか彼は今や側近となったハットーに命じてハインリヒ1世を暗殺しようとさえしたのである。しかしその話は後述。

それよりもカロリング王家の断絶の後、カロリング家どころかフランク族でもないザクセン族のオットー貴顕公が一時ではあるがなぜ東フランク王国の新王に擬せられたのかを見なければならない。そもそも貴顕公のリウドルフィング家とはどんな一族なのか？

さて、ここからヨーロッパ史の常でともかく同じ名前がこれでもか、これでもかと頻出するので、同名異人にはよくよく注意されたい。

