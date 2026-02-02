脳卒中で倒れた、交通事故で頭部を強打した…その後遺症『高次脳機能障害』とは？
もの覚えが悪い、怒りっぽい、集中しにくい……。脳梗塞や脳出血などの疾患や、大きな事故に遭ったことで生じた脳の損傷後などにみられる認知面での後遺症「高次脳機能障害」。生活のなかでできるリハビリ法を徹底解説した『高次脳機能障害のリハビリテーション 脳損傷後の後遺症に向き合う』より、一部を抜粋して紹介します。
「高次脳機能障害」に当てはまるのはどんな人？
体のさまざまな臓器のなかで、脳はとりわけ重要なもののひとつ。脳の働きは多岐にわたりますが、ほかの動物にみられない、人間ならではの高レベルな脳機能が損なわれた状態が「高次脳機能障害」です。
■高次脳機能障害とは？
文字どおりにとらえるなら、高次脳機能に問題が生じている状態のことですが、日本では、後天的な原因によって発症した認知機能障害を「高次脳機能障害」と呼んでいます。
高次脳機能障害の現れ方は？
高次脳機能障害があっても命に差しさわりはなく、体も動かせます。しかし、なにかしら「困ったこと」が出てきます。それは性格や気の持ちようではなく、脳そのものの問題による症状です。
【神経疲労】疲れやすい
脳損傷の影響で脳が疲れやすく、長く働けない
【意欲の低下】自分からはなにもしようとしない
促せばできるのに自分から動きださない
【感情失禁】感情のコントロールがきかない
場違いな大笑い、大泣きなど
【記憶障害】覚えられない
新しいことが覚えにくく、覚えてもすぐ忘れる
【理解力の低下】わからないことが増えた
理解がしにくい、伝わりにくいなど
【易怒性】いつもイライラ
ちょっとしたことに腹を立て、攻撃的になる
【注意障害】注意散漫
忘れもの、落としものが多い
【幼児退行】子どもっぽくなる
幼い頃に戻ったように身近な人に頼りきりになることも
【作話】調子がよすぎる
その場しのぎで作り話をすることがある
【感覚過敏】光・音に過剰に反応
光や音が気になる。天候の影響も受けやすい
【遂行機能障害】段取りが悪い、金銭管理が苦手
臨機応変な対応が難しかったり、先のことを考えずにお金を使いすぎたりする
【気づきの欠如】現実を正しく認識できない
自分の問題に気づきにくい
高次脳機能障害のリハビリテーションとは？
リハビリテーションとは、「リ＝再び」＋「ハビリテーション＝適応すること」。いまある能力を最大限に活用し、社会生活を送っていけるようにするための取り組みのすべてを指します。