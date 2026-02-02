「その日は仮放免の更新に来ただけだったのに」…友達に別れも言えず、強制送還された高校2年生の告白

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』の一部を抜粋・編集しています。

強制送還が奪う子どもの日常

入管庁が公表した「不法滞在者ゼロプラン」の実施状況によると、2025年1月から8月にかけて護送官付きで強制送還した203人には、18歳未満の子どもが7人含まれていた。わたしの取材では、このうち少なくとも4人がクルドの子と確認される。

強制送還は、子どもたちをそれまでの日常から突然に切り離し、まったく新しい環境に放り込むことを意味する。幼少時から日本で長く育ったクルドの子どもたちにとって、強制送還された先の母国であるトルコは、言葉も習慣も文化も異なる「見知らぬ国」に感じられた。強制送還の過程も、トルコでの再出発も重く苦しい経験となって彼らの人生にのしかかっている。

「日本人ファースト」「不法滞在は許さない」。排外的なメッセージが街中に響いた参院選投開票から3日後のことだった。7月23日の午前10時。川口市に住むクルド人の高校2年生の男子セルダル（16）は父母と長兄メメット（20）と、東京・品川の東京入管に車で来た。仮放免期間の更新申請のためだった。

理由も告げられず…

セルダルは家族とともに6歳の時にトルコから来て、10年間日本に住んでいる。しかし、父の難民申請が不認定になり家族全員、在留資格がないのだ。小学校1年生の妹は親戚が預かってくれていた。

この日、セルダルは入管の建物には入らず駐車場の車の中で待っていた。

「仮放免の手続きはいつも1時間ぐらいで終わる。いつものようにそれぐらいで終わると思っていました」

しかし、この日は違った。1時間経っても家族は帰ってこず、代わりに入管職員がやってきた。

「セルダル君ですか」

セルダルは入管に連れて行かれ、取調べ室のような狭い部屋に入れられた。制服姿の2人の入管職員に監視され続けた。

父も母もどこにいるか分からない。次に通された部屋では携帯電話の電源を切るように指示された。さらにもう一つの部屋に入るよう言われた。そこには母親がいた。だが、ついたてがあり、母親と話すことはできない。その部屋で何の説明もされず待たされた。3時間が経過した時、セルダルは職員に言った。「いったい何時間待たせるんですか？ 理由の説明ぐらいしてくださいよ」。やがて母親に職員が説明を始めた。

「あなたたちをトルコに帰すことになりました。これからはこちらの指示に従ってください。抵抗しないように。その場合、すぐに手錠をかけることになります」

入管職員の説明では、父母とセルダル、妹の4人は今夜の便でトルコに送り、長兄のメメットは翌日の朝の便に乗せるという。「わたしたち家族は一体なんですよ。帰すなら全員一緒にしてください」。母がトルコ語で泣きながら叫ぶと、「静かにしなさい」と職員は声を荒らげ、腕をきつくつかんだ。母親は泣き止まなかった。

そのまま2人は職員に両脇を固められて、バスのような護送車に乗せられ、羽田空港に向かった。12人の職員が一緒に乗り込んでいた。

羽田空港の中の入管関連施設に行くと、そこには父と7歳になる小1の妹がいた。妹はおびえきって、泣いていた。セルダルと母が東京入管で理由も聞かされないまま待機させられている間に、入管職員は父を車に乗せ、妹がいる川口市の親戚の家に向かい、妹を連れに行っていたのだ。途中、自宅にも寄り、父はお金や着替えなど、必要最低限の物をとってきていた。

1人につき制服姿の入管職員5人が周りを固め、搭乗用のタラップに向かった。飛行機に乗ると一番後ろの席に座らされ、両脇に入管職員が座った。入管職員は制服姿でなく、私服だったが、セルダルたちの腕を両側から固くつかんでいた。後から乗ってきた一般の人たちが、顔をしかめてセルダルたちをみた。

2023年から24年秋にかけ、入管庁は、在留資格のない子どもとその保護者に相次いで在留資格を与えていた。23年に改正入管難民法を成立させた際、当時の法相・齋藤健は在留資格がないまま育った子どものうち、24年6月の法施行時点で「日本生まれで小学校、中学校、高等学校で教育を受け、日本での生活を希望する子」については、親やきょうだいも含めて在留資格を特例的に与える方針を公表していた。これにより子ども212人のほか、きょうだい、両親など183人も含めると合計395人に在留特別許可（在特）が与えられ、日本での新しい人生のスタートを切り直していた。

セルダルや家族も在留資格が与えられるものとずっと期待していた。セルダルの妹は日本生まれで小1なのだ。ところが妹は法律が施行された24年6月時点では、保育園の年長で「小中高に在学中」ではなかった。特例で家族全員の在留資格が認められた家庭がある一方で、子どもの生まれ年のわずかな違いで、セルダルの家族は全員が強制送還されようとしている。なぜ小・中・高とずっと日本で勉強してきた自分が送還されねばならないのか、セルダルは最後まで納得できなかった。

恐れていたことが現実に

イスタンブール行きのトルコ航空の飛行機はその日の午後10時頃に飛び立った。10年にわたった家族の日本での生活は終わった。イスタンブールまでは14時間40分ほどかかる。着いたのは現地時間で午前4時50分ごろ（日本時間では午前10時50分）だった。着陸するやいなや、制服のトルコの警察が乗り込んできた。家族のところまで来ると、父親に告げた。「あなたは取り調べが必要です」。父親は連れて行かれた。

「恐れていたことが起きた」。セルダルは思った。

セルダルは、父がトルコにいた時クルド人に差別的な発言をした警察官に反発して検挙されたことがあると聞いていた。警察に追われ、それで日本に逃げてきて難民申請していたと言う。だが、繰り返し難民申請しても一向に認定されず、退去強制令書が発付されるに至ったのだ。

「トルコに送還されれば警察に逮捕される」。父親はいつも話していたのだ。

イスタンブールの空港では現地の入国管理当局の施設で15時間待たされ、後から送還されてきた兄と合流した。その間は施設外に出ることは許されず、ベンチで過ごした。疲れきっていたが眠ることもできない。食事もできないため妹にはクッキーを食べさせ、自分の膝で寝かせた。

その後、家族はしばらく父親の姉のもとに身をよせることになった。しかし、父親の拘束は一向に解かれないままだった。突然送還された家族は、生活の柱となるはずの父親が捕らえられたままで、先行きの暮らしのめども立たない状況に追い込まれた。

「ゼロプランの名のもとに、強引な強制送還が行われている。本来は難民として保護すべき人を送還しているおそれがある」。入管行政に詳しい弁護士の渡邉彰悟は指摘した。

父親がようやく解放されたのは3週間後だった。だが、ほぼ1日置きに警察に出頭することが義務づけられ、国内を移動することも禁じられた。「日本での『仮放免』と変わらない」。父親は言った。

SNSでわたしと連絡がついた現地のセルダルは呆然としていた。

「強制送還はあまりに突然で、友達にもお別れを言えませんでした。1年以上つきあっている彼女にも最後に会えなかった。この先、どう生活すればよいかもまったく分かりません」

暮らしは一変した。日本では高校2年生だったセルダル。

「高校に行きたいと思いましたが、トルコ語がほとんど読めず、勉強の中身も分かるのは英語ぐらいで、ほかはまったく違う。試験に合格するはずがないのであきらめました」

「中卒でできるのは力仕事ぐらいだろう」と話した。数ヵ月後、実際に住宅の建築現場で働き始めた。

父親が送還後にすぐに逮捕され、いまも監視下に置かれている件を、わたしが入管庁にただすと、担当者はこう答えた。「入管庁は帰国後のことは関知しましません」

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

