【難解英熟語】”According to” ってどういう意味？…ビジネスでも学術でも定番表現
あなたはわかりますか？
突然ですが、“according to” ってどういう意味か分かりますか？ビジネス文書でも論文でもニュースでも、とにかく頻出の単語です。
気になる正解は……
正解は・・・
「〜によれば」でした！
“According to 〜” は、情報の出どころ（根拠・ソース）を示すときに使う表現です。「私の意見」ではなく、「〜という資料・人・データに基づく話ですよ」と示せます。
語源のイメージとしては、「〜に沿って（その情報に従って）言うと」という感覚。だから “According to the report” は「その報告書に沿うと」→「報告書によれば」となります。
例文を見てみましょう。
According to my professor, this theory is outdated.
先生によれば、その理論はもう古い。
According to the weather forecast, it will snow tomorrow.
天気予報によれば、明日は雪が降る。
注意点として、“according to me” は「私によれば」で、かなり主張が強く聞こえることがあります。日常会話なら “I think” のほうが自然な場合が多いです。
この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。
