「油で真っ黒の遺体」になった仲間たちと帰還…報道陣の前で顔を覆ったあの事故の生存者たち

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

取材攻勢を受けたのは、漁協だけではなかった。

小名浜から遠く離れた日本海側の山形県酒田市には、通信長・斎藤航の実家があっ た。第58寿和丸が強い衝撃を受ける直前、小名浜港に入っていた僚船の仲間に向かって船舶電話で「ホヤ買ってきて」と頼んだ、あの斎藤だ。

酢屋商店は事故の第一報を受けた後、乗組員の家族や実家などに手分けして一斉に連絡を入れている。ところが、斎藤の母は自宅ではなく近くの実家におり、酢屋商店からの連絡を知らなかった。斎藤の母はこう記憶している。

「いつもは30分くらいいて実家から帰ってくるんだけど、夕方の４時まで遊んでいこ うと。そしたら、テレビでニュース速報が出たんですよ。小名浜のマグロ・カツオ漁船が遭難、事故で死亡何人って。まさかと思い、家に帰ってきて会社に電話したら 『そうです』って言われたんです」

息子の乗った第58寿和丸が転覆し、沈没したというのだ。それを知って、まさか、まさかと動転していると、報道陣がやってきた。酢屋商店の社員と話して30分も経っていない。家の前に車の行列ができ、道路をふさいだ。母は家に鍵をかけ、一切取材に応じなかったが、記者は家から漏れ聞こえる声を立ち聞きし、それをニュースの中に盛り込んだ。

助かった３人のうちの１人、豊田の実家は青森県八戸市にある。生存者の情報が報道機関に伝わると、夜中の１時、２時になって八戸市の実家を訪ねてきた記者がいた。

集中豪雨のような、無分別な報道合戦。

酢屋商店や漁協の関係者はその渦中にも放り込まれていた。

第58寿和丸の事故から４時間ほどが過ぎた午後５時45分ごろ。

小名浜港の魚市場２階で、野崎らの緊急記者会見が始まった。漁協の事務所にはすでに大勢の関係者が集まっている。電話の鳴る音、誰かの大声。そんな喧騒が一瞬静まると、野崎はテレビカメラや記者の群れに向かって重い口を開いた。こんな会見をすることになろうとは、つい数時間前までは思いもしなかった。

「第58寿和丸には20年のベテランも乗船していました。仲間の船、他船も（行方不明者を）捜索しています。無事に帰ってくることを祈っています」

乗組員は、宮城県石巻市の出身者が多い。岩手県陸前高田市の者もいる。やがて、漁協内に設けられた家族の待機所には東北各地から家族が集まり始めた。ふだんは船員の休憩に使っている広間だ。集まった家族は30人以上。野崎は「海上保安部がこういう捜索をしている」とか、「自衛隊が出てきてくれる」とか、捜索活動の状況をその都度、整理して家族に伝えた。伝える方も聞く方も居たたまれない。沈痛な場面が幾度となく繰り返された。

小名浜港での喧騒が激しくなっていた、６月23日の夕刻。

第58寿和丸の乗組員のうち、救助された豊田と大道、新田の３人はレッコボートから第６寿和丸に乗り移っていた。沈没現場からほぼ一直線に太平洋上を進み、小名浜港に向かう。記録によると、第６寿和丸が現場海域を離れたのは午後５時20分頃。小名浜で記者会見が始まったのとほぼ同じ時刻だった。

第６寿和丸に移った３人は、ようやく助かったことを実感した。

大道は、船上から岩手県野田村の実家に船舶電話をかけた。受話器を取ったのは母。大道は今にも泣き出しそうな、震える声で「助かったよお、母さん」と声を絞り出した。

午後７時ごろになると、新人の新田が船舶電話を使った。つないだ先は、いわき市の家族だ。当時の新田は20歳。電話を受けた２つ上の姉は「大丈夫だから、無事だから」と言う弟の声を聞き、「なんと言っていいか分からなかった。声に力がなかったが安心した」と地元紙の取材に語っている。

小名浜港に向かう第６寿和丸の周囲が次第に暗くなっていく。

この船に乗っているのは、助かった３人だけではなかった。現場で収容した４人の遺体も一緒だ。船内のサロンに横たえられた、４人の亡骸。小名浜諏訪神社の例大祭の日に港を出てから１ヵ月半余り。まさか、こんなかたちで戻ることになろうとは、誰も思っていなかった。こんなはずではなかった。久々の帰港の際は、陸おかで羽根を伸ばし、酒を飲み、家族や友人らと盛り上がり、英気を養ってまた漁に出るつもりだった。

助かった３人が過ごしたのは第６寿和丸のブリッジだ。波が音を立てて船体に当たる。慣れっこのはずの波の音が別物のように思えた。溺れかけ、油にまみれ、それで も助かった３人は疲れ切っていた。心身をすり減らした。夜になっても眠れない。眠るつもりもなかった。遺体になった仲間４人と同じ船内にいるのだ。

遺体はいずれも全身、真っ黒だった。遺体を収容した後、第６寿和丸船長の今野多喜郎は、小名浜に向かう船内から海上保安部に連絡を入れた。遺体が真っ黒で、居たたまれなかったからだ。

「亡くなった人たち、拭いてあげていいですか」

「そのままにしてきてほしい」

海保としては、事故捜査の観点からも現状に即した状態にしておきたかったのだろう。しかし、それでは仲間が気の毒すぎる。今野がそれを訴えると、海保の係官は 「それなら携帯でもなんでもいいから、写真を撮ってから拭いてあげてほしい」と伝えた。その言葉を聞いて、今野らは写真を撮り、４人の亡骸の顔をタオルで拭ってやったという。

第６寿和丸は単調なエンジン音を響かせながら、真っ暗な海上をひたすら走っていた。途中、船舶電話に報道機関から取材の電話が入り、誰かが対応していたことを豊 田らは覚えている。

6月24日朝８時。

救助された３人を乗せた第６寿和丸が小名浜港に着いた。犬吠埼沖での天候とは打って変わり、小名浜はよく晴れていた。

豊田ら３人が岸壁に目をやると、大勢の人が目に入った。新聞・テレビの記者やカメラマン、乗組員の家族、漁協関係者。大型の三脚にカメラを据えたテレビ局のクルーも見える。

カメラのシャッター音に囲まれ、生存者は顔を覆った

第６寿和丸が接岸すると、まず、福島海上保安部の係官が乗り込んできた。そして、青いビニールシートで船の出入り口を覆う。生存者の下船や遺体搬出の様子を報道機関などから少しでも遮るためだ。

３人は船内で簡単に身元を聴かれ、健康状態の質問にも答えた。15分ほどすると、豊田たちはそれぞれ係官に支えられ下船していく。帽子をかぶり、タオルで顔を押さえながら、用意された車へと足早に向かう。テレビカメラが回り、カメラのシャッター音が鳴る。

岸壁の一番前に社長の野崎哲がいた。前日と同じ、ブルーのポロシャツ姿。野崎から「ご苦労さま。大変だったな」と声をかけられ、両足で陸を踏んだ３人は助かったことを改めて実感した。

手配された車に乗ると、大道の姉が駆け寄る。窓ガラスをたたいて、手を振った。後部座席の大道は、姉の口元が「大丈夫?」と動くのを見た。その目に涙が浮かんでいる。生存者の下船が終わると、第６寿和丸の船内に棺が運び込まれた。やや時間が空き、遺体が運び出されてくる。野崎も加わり、棺に手を添えた。心配そうに見守っていた家族たちから嗚咽が漏れ、それが岸壁に広がった。

第６寿和丸は接岸から２時間後の午前10時、捜索のため再び現場海域へ向けて出港した。

