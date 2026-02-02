ミシュランが新型『パイロットスポーツ5エナジー』、『プライマシー5エナジー』発表 挑み続ける環境と性能の両立【全販売サイズ掲載】
30年にわたる環境と性能の両立への取り組み
日本ミシュランタイヤから、境性能を高めたプレミアム・タイヤが登場した。ハイグリップ・スポーツタイヤの『パイロットスポーツ5エナジー』と、プレミアム・コンフォートタイヤの『プライマシー5エナジー』の2種だ。
両モデルともベースモデルの性能を保ったうえで、ほとんどのサイズで転がり抵抗は最高グレードとなるAAAを獲得し、対摩耗性能を高めるとともに、タイヤ・ラベリングによるウェットグレードbを実現している。
発表会には須藤元社長（左から２人目）とともにミシュランマンも登壇。 上野和秀
『すべてを持続可能に』を企業ビジョンとするミシュランは、2050年までに100％持続可能なタイヤを製造することを約束している。大西洋で帆船による海上輸送の推進、東南アジアの天然ゴム栽培および森林保全の最適化、自動車産業の電動化への貢献など、グローバルに脱炭素への取り組みを進めている。
その一環として、1992年に低転がり抵抗、ロングライフを実現したグリーンタイヤをいち早く発売し、現在のエナジー製品の起点となった。以来30年にわたり『環境と性能の両立』に挑み続けてきた結果が、今回送り出された2点なのである。
ミシュラン・パイロットスポーツ5エナジー
走りを愉しむハイグリップ・スポーツタイヤとして支持されているのがパイロットスポーツ・シリーズだ。これまではパイロットスポーツ5とパイロットスポーツEVを展開してきた。
『パイロットスポーツEV』の後継モデルとして開発されたのが『パイロットスポーツ5エナジー』である。スポーツ走行に求められる卓越したハンドリングに加え、低燃費性能、耐摩耗性、そしてウェットグリップ性能を実現した、環境性能にも優れたハイグリップ・スポーツタイヤとされた。
『環境性能と愉しさを磨き上げた、ハイグリップスポーツタイヤ』を謳う。 上野和秀
具体的に説明すると、転がり抵抗を低減させ、スポーツタイヤながら最高値のAAAを達成（サイズによりAA）し、低燃費性能を実現。雨の高速走行を支える優れたウェット性能により、タイヤ・ラベリングのウェットグレードはbを獲得。ウェット・ブレーキング性能はパイロットスポーツEVに較べ3.3%向上している。
車両大型化と重量増大に対応
近年の車両大型化と重量増大は、タイヤの摩耗を加速させ、交換時期を短くさせている。パイロットスポーツ5エナジーでは、均一な接地圧分布と高い接地安定性を実現することでタイヤの摩耗を抑制し、交換時期を遅らせ、ドライバーが長期間安心して使用できるという特長を備える。
パイロットスポーツ5エナジーは、『マックスタッチ・コンストラクション』と呼ばれるエネルギー損失を極限まで減らすためのトレッド構造のスリムベルトを採用。スチールベルト、キャッププライ、アンダートレッド部のパッケージは強度を保ちつつスリム化し、転がり抵抗を低減。さらにはトレッドのショルダー部分にエネルギー効率の良いゴムを採用し、燃費やBEVの航続距離の向上に貢献している。
ミシュラン・パイロットスポーツ5エナジー 上野和秀
ピアノ・アコースティック・テクノロジーにより、サイズの異なるブロックを最適に配置することで、不快な周波数のロードノイズを効果的に低減させたという。
サイドウォールに深みのある上質な黒さと、ベルベットのような高級感ある手触りを実現した『フルリングプレミアムタッチ』を採用。パイロットスポーツ5エナジーではサイドウォールだけでなく、トレッドの溝底へと範囲を拡大し黒への探求を続けている。
パイロットスポーツ5エナジーは、18インチから21インチまでの17サイズが4月1日より順次発売される。価格はオープンで、パイロットスポーツ5と同じ価格帯となるようだ。
パイロットスポーツ5エナジーの販売サイズ
パイロットスポーツ5エナジー販売サイズ（ラベリング制度 転がり抵抗係数/ウェットグリップ）
235/45R18 98Y XL ACOUSTICAAb
235/40R19 96Y XL ACOUSTICAAb
235/55R19 105 XLAAAb
245/45R19 102Y XL ACOUSTICAAb
255/45R19 104Y XL ACOUSTICAAb
235/50R20 104Y XLAAb
245/40R20 99Y XLAAb
245/45R20 103Y XLAAb
255/45R20 105Y XLAAb
255/50R20 109Y XLAAAb
265/45R20 108Y XLAAAb
275/50R20 113Y XLAAAb
285/45R20 112Y XLAAAb
235/45R21 101Y XLAAb
255/40R21 102Y XLAAb
265/40R21 105Y XLAAb
265/45R21 108Y XLAAAb
18インチから21インチまでの17サイズが4月1日より順次発売。 上野和秀
ミシュラン・プライマシー5エナジー
走りに安定性と快適性を重視した高性能なツーリング用タイヤが、ミシュラン・プライマシー・シリーズだ。これまでプライマシー5とe-プライマシーというラインナップだった。
e-プライマシーの発展型として開発されたのが、プライマシー5エナジー。優れた低燃費性能、耐摩耗性能とウェット性能を兼ね備え、環境に配慮したプレミアム・コンフォートタイヤというポジションにある。
テーマは『環境性能と上質さを磨き上げた、プレミアムコンフォートタイヤ』。
上野和秀
低燃費性能はタイヤ・ラベリング制度で最高グレードのAAAを達成。ウェット性能はe-プライマシー比で4.5%向上し、ウェットグレードはb（一部サイズはc）を獲得。
また長寿命設計により摩耗に強く、交換頻度を減らすことで環境への負荷低減に貢献する。トータルパフォーマンスと環境配慮を両立させたプライマシー5エナジーは、上質な乗り心地とともに持続可能な未来の実現に貢献する。
新世代の合成ゴムを使用したコンパウンド
これらの性能を実現するのが『エナジーパッシブ2.0コンパウンド』と呼ばれる新世代の合成ゴムを使用したコンパウンドだ。優れた転がり抵抗と濡れた路面でのグリップ性能、耐摩耗性を高い次元でバランスさせた。
このほか『マックスタッチ・コンストラクション』と呼ぶ内部構造を最適化し、トレッド面の均一な接地圧分布を実現。エネルギー損失を極限まで減らすためのスリムベルトを採用し、アンダートレッド部は強度を保ちつつスリム化して転がり抵抗を低減した。
ミシュラン・プライマシー5エナジー 上野和秀
これにより加速時、ブレーキング時、コーナリング時に接地面が安定させ、偏摩耗を抑制しロングライフを実現している。あわせて燃費やBEVの航続距離の向上に貢献する。
プライマシー・シリーズの特徴である『サイレント・リブテクノロジー』をベースに、センターの3本のリブに補強を入れ、ブロック変形で発生するパターンノイズを低減。
サイドウォールには深みのある上質な黒さとベルベットのような高級感ある手触りを実現するフルリングプレミアムタッチを採用（18インチ以上のサイズ）。
プライマシー5エナジーは、16インチから21インチまでの21サイズが4月1日より順次発売される。価格はオープンで、プライマシー5エナジーと同じ価格帯となるようだ。
環境性能に拘るプライマシー5エナジーだけに、細幅で大径のためプレミアム・タイヤが少ない60系プリウス用のサイズがライナップされた。U、Xグレード用の195/60R17と、Z、Gグレード用の195/50R19の2サイズが用意されていることに注目したい。
プライマシー5エナジーの販売サイズ
プライマシー5エナジー販売サイズ（ラベリング制度 転がり抵抗係数/ウェットグリップ）
205/55R16 91VAAAb
205/60R16 96V XLAAAb
195/60R17 94H XLAAAb
225/45R17 94W XLAAAb
215/50R18 96W XLAAAb
215/55R18 99V XLAAAb
225/45R18 95W XLAAAb
225/50R18 99W XLAAAb
225/55R18 102V XLAAAb
235/60R18 107V XLAAAb
195/50R19 92V XLAAAb
225/55R19 103H XL--- *
235/55R19 101V--- *
255/50R19 107W XLAAAb
255/55R19 111V XLAAAb
215/45R20 95T XLAAAb
235/50R20 104W XLAAAb
245/45R20 103V XLAAAb
255/45R20 105W XLAAAb
255/50R20 109W XLAAAb
235/45R21 101W XL---*
*:ラベリングスコープ外サイズ
16インチから21インチまでの21サイズが4月1日より順次発売。 上野和秀