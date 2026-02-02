『豊臣兄弟！』相関図ガラリ「豪華」「追加キャストも大物じゃん！」
仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の放送に合わせ、公式Xと公式サイトで第5回から第7回にかけての最新相関図が公開された。物語を取り巻く人間関係が大きく広がり、主要人物に新たな顔ぶれが加わったことで、視聴者の注目が集まっている。
【写真】追加キャストも豪華！ 新たな相関図を公開
本作は大河ドラマ第65作。戦国時代を舞台に、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の歩みを描く。主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長。歴史にifはないとされながらも、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と評されることもある稀代の補佐役を、仲野が演じる。秀長の兄で、のちに天下人となる秀吉（藤吉郎）役は池松壮亮が務める。脚本は八津弘幸氏が担当し、夢と希望を背負って下克上を駆け上がる兄弟の姿を、秀長の視点から描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
今回公開された相関図では、豊臣家の姉・とも（宮澤エマ）の夫・弥助（上川周作）や、妹・あさひ（倉沢杏菜）の夫・甚助（前原瑞樹）らが新たに登場。家族関係がより具体的に描かれる構成となった。
さらに織田家の重臣として、前田利家（大東駿介）と妻・まつ（菅井友香）、佐々成政（白洲迅）、滝川一益（猪塚健太）が加わった。美濃一国を治める斎藤家には、斎藤道三（麿赤兒）、斎藤龍興（濱田龍臣）、竹中半兵衛（菅田将暉）といった人物が名を連ね、戦国の勢力図が一段と鮮明になっている。
そのほか、川並衆の蜂須賀正勝（高橋努）や、織田家家臣の前野長康（渋谷謙人）なども描かれ、新たに17人が相関図に加わった。ネット上では「めっちゃ豪華キャスト」「相関図を見るだけでワクワクする」「追加キャストも大物ばっかりじゃん！」といった声が相次ぎ、物語の本格化と今後の展開への期待が高まっている。
