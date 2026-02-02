クレジットカードやQRコード決済といった「キャッシュレス決済」が当たり前になり、ここ数年は「出かけるときはスマホしか持たない」という人も多いだろう。この30年間で、デジタル化の波とともに貨幣経済は大きく姿を変えた。しかしその一方で、現金が排除されることで生じている深刻な不利益も見過ごせない。本記事では、ジェイ・L・ザゴースキー氏の著書『ザ・パワー・オブ・キャッシュ デジタル経済にこそ跳ね上がる現金の価値』（プレジデント社）より、キャッシュレス化の陰で見落とされてきた「現金の価値」とその必要性について紐解く。

「キャッシュレス化」の陰で見過ごされている“負の側面”

30年前は、ほとんどの人が現金を使っていた。今では、世界中で現金から、クレジットカードやQRコード決済、個人間送金アプリ、暗号資産（仮想通貨、暗号通貨とも）などさまざまな電子決済（現金ではなく電子データの送受信によって決済を行う方法）へと軸足を移している。ほとんどの若者は、現金を持ち歩くことさえない。

この動きを素晴らしいトレンドだと歓迎する声は多いが、デジタル化の陰で見過ごされてきた負の側面もある。

現金が排除される中、私たちはさまざまな形で不利益を被っているのである。つい使い過ぎてしまったり、プライバシーが損なわれたり、物価上昇につながったり、といった具合だ。

特に、低所得層にとっては、割に合わない銀行サービス手数料を負担させられるなど大きな影響がある。また、サイバー攻撃や自然災害に脆弱になるという点で、国家安全保障を揺るがす恐れもある。犯罪者は世界中のどこからでも私たちを標的にできることから、犯罪の増加にもつながる。

デジタル化の未来はユートピアか？

テクノロジーの専門家が、デジタル化の未来はユートピアだと語る姿を数え切れないほど見聞きしているが、こうした専門家は技術の問題点を把握できていない。

ひとたび現金やATM、キャッシュレジスターがこの世から姿を消せば、その復元には膨大な費用がかかる。現金は欠くことのできないツールである。現金を使い続ければ、長い目で見て私たちのメリットにつながる。

キャッシュレス推進のための「宣伝費」は年間1450億円以上

現金のメリットは、あまり発展していない国だろうが、超先進国だろうが、どの社会でも必ず必要とされる。

もっとも、今すぐ時計の針を戻し、あらゆる取引を現金で済ませていた時代に帰れなどと言うつもりは毛頭ない。電子決済一辺倒ではなく、現金も持ち歩いてはどうか。そのための理由を列挙し、皆さんに納得していただくことが目的なのだ。

キャッシュレス社会の推進派は、現金不要論を世に広めるために膨大な費用を投じている。2023年に米国の金融機関は、テレビ、ラジオ、インターネットでのクレジットカードの宣伝に、合わせて10億ドル（1ドル145円換算で1450億円）も使っている。

この金額には、クレジットカードを勧誘するダイレクトメール郵送費も、ショップのドアやレストランのメニュー、レジ前にクレジットカードのロゴマークを貼る費用も含まれていない。「楽々後払い」を謳う他のキャッシュレス決済方式やらデビットカードやら暗号通貨やらの宣伝広告費も入っていないので、実態はもっと大きな額になる。

この手の広告は驚くほど効果的だ。私は大学院の教壇に立ち、頭脳明晰な企業幹部やMBAの学生を指導しているが、その大多数がもう現金を持ち歩く気はないと口々に言う。

現金不要論を高らかに謳う宣伝に比べたら、現金の利点を絶賛する人々の声は囁きのようなものである。だが、たとえ囁きだろうが、真実ならば説得力はある。

実は、現金には、国家安全保障の確保から低所得層の生活支援に至るまで、多くの利点がある。現金が電子決済方式と確実に共存し続けられる体制づくりこそ、私の目標である。ひとたび現金が姿を消し、後になって失われたもののありがたみに気づいても、時すでに遅し。元に戻すのは困難を極め、とてつもない費用がかかるからだ。

クレジットカードの「ポイント」に隠された奇妙なカラクリ

ところで、私が現金のよさを絶賛するのは、なぜか。ひょっとしたら、現金決済を信奉する急先鋒と思っている読者もいるかもしれない。

実は、世の中の多くの方々と同様、私自身も現金に見切りをつけ、電子決済方式を長らく使ってきたくちなのだ。

「無料」でついてくるクレジットカードの特典に魅了され、できる限りポイントを獲得しようとあらゆる手を尽くしたものだ。チョコレート菓子1つ買うのにも、クレジットカードで払うほどの人間だったのである。そうやっているうちにポイントがたまってくる。

大学の教員には、数年おきに文字どおりの長期休暇が与えられる。せっかくのチャンスとばかりに、せっせとため込んだポイントだけでビジネスクラスの航空券を発券し、夫婦で世界一周とまではいかないが、4分の3くらいをカバーする豪勢な旅を楽しんだこともある。無料で海外旅行の機会が得られるのなら、現金と決別するのも悪くないと思われるかもしれない。

そうでもないのだ。「タダより高いものはない」とはよく言ったものである。企業は慈善事業ではない。「無料」で提供してくれるものがあるなら、客は別の形で代金を取られているのである。

ポイントカードは確かに魅力的だ。だが、入念に分析してみると、どうも様子がおかしい。悪政の権力者から盗んだカネを貧しい人々に分け与えたのはロビン・フッドだったが、こちらはどう見ても“逆ロビン・フッド”と言うべき構図なのだ。

金融知識の乏しい人々（主に低所得層）から巻き上げたカネを、金融知識の豊富な人々（主に高所得層）に分け与えているのだ。

クレカ決済の高額な手数料で、商店の利益が吹き飛びかねない

私が現金派に転向したのは、2010年のこと。ちょうど、ボストン連邦準備銀行（米国連邦準備銀行の1つ）から「消費者の決済手段に関する調査」を支援する無報酬のアドバイザーチームへの参加を要請されたころだ。念のため、お断りしておくが、記載されていることは、すべて私個人の見解であり、連邦準備制度での立場を代表するものではない。

中央銀行の仕事でよく知られているのは、利上げ・利下げなどの金利調整だが、これに加え、市中銀行との間で通貨の供給・回収も担っている。どのくらいの通貨を流通させる必要があるのかを決定するため、中央銀行は消費者の決済方法を把握しようと考える。米国で言えば、連邦準備理事会（FRB）の仕事だ。

その際に、最良のデータ収集手段について議論し、調査の設計・実施に関する専門家の助言を必要としていた。そこでお呼びがかかったのが、ビジネススクールの教員であり、調査や富の研究を専門とする私だった。

調査の諮問委員会委員に就任した当時の私は、消費者の現金決済の状況や電子決済の動向についてあまり詳しくなかった。

2018年に諮問委員会が解散するころに、ようやく理解し始めたことがある。太っ腹なポイントを付与するクレジットカードで、小さなチョコレート菓子を買うような単純な行為でも、商店のオーナーの利益が吹き飛びかねないのだ。高額のカード決済処理手数料が発生するからである。

現金は厄介者か、それとも必要資産か

そこで、私は主に短いオンライン記事の形で自分の考えを発表し始めた。そのうち、IMF（国際通貨基金）のチーフエコノミストであるケネス・S・ロゴフ著『THE CURSE OF CASH』（邦訳『現金の呪い│紙幣をいつ廃止するか？』）の書評依頼が舞い込んできた。

その本の著者は「先進国が紙幣の大部分を排除する機は熟したか」とストレートな問いを突きつける。現金はその役目を終えてもまだ生き長らえているとロゴフは指摘し、現代経済にまとわりつく厄介者と説く。

同書を読み終えた私は、ボストン連邦準備銀行のデータを分析しながら、ロゴフの指摘について考えを巡らせているうちに、まったく逆の結論にたどり着いた。

現金は、追い払うべき呪いどころか、少々問題はあるものの、デジタル経済の中でも多くの優位性があったのだ。

祖母と硬貨が教えてくれたお金の基本

問題を研究しているうちに、すっかり筋金入りの現金擁護派となった私は、現金が強力なツールであることをきちんと解説する書籍が1冊もないことを知り、「ならば私が」と立ち上がったわけである。

語りの力を教えてくれたのは、物語を上手に話す祖母のベティーである。祖母は、現金払いをとても大切にしている人でもあった。

祖母の寝室には、素敵な茶色の木製の引き出しがあった。私がまだ幼いころ、祖母が一番上の引き出しを開けている姿を目にすると、すぐ私も祖母の隣に椅子を置いてその上に立ち、引き出しの中を覗き込んだものである。

引き出しの左側には大きなコイントレーがあり、金種別にきれいに仕分けられたピカピカの硬貨が並んでいた。折に触れて、祖母はそこから硬貨をいくつか取り出すのである。

夏になると、この硬貨を手に、街角のスプリッツィーズという商店まで祖母に連れて行ってもらったものだ。カウンターにいるおじさんに硬貨を何枚か渡すと、レモン味やスイカ味のスラッシュを1杯もらえる。かき氷に砂糖やシロップを混ぜた、スムージー風の飲み物である。涼しい日には、やはり硬貨を手に、祖母に連れられてもう一つ先の角の玩具屋に行ったものだ。

幼い私は、あのコイントレーの虜だった。そこから光沢のある硬貨を持っていけば、あら不思議。おやつや玩具が手に入るのだから。

何よりも、硬貨を使うことは、お金の基本を学ぶ機会になっていた。スラッシュであれ、玩具であれ、大きい商品になるほど、その分、お金も多く必要になると教えてくれた。ところが、この単純明快な考え方も、今のキャッシュレス社会に生きる子供たちには説明が難しい。

祖母に「料金支払い」なる用事がある日も、私にとっては大きな楽しみだった。その用事が発生すると、いろいろなところに連れて行ってくれるからだ。

特によく覚えているのは、電話料金の支払いだ。ただ、幼い私の目には、奇妙な行動に映った。祖母の家にはもう電話があったからだ。祖母と散歩に出かけて、お金を払うと、必ず何か代わりのものが手に入るはずだった。ところが、電話のときに限っては、何ももらえなかったのである。

祖母と同世代の人々は、純粋な現金経済の中で普通に暮らした最後の世代だった。すべてが現金で回っていたのである。現代の私たちには、郷愁を誘う愛らしいエピソードとして片付けられそうだ。

現金排除の先で失ったものとは？

現金だけで買い物を済ませるなど、想像するだけでもゾッとする人が多い。私の人生を振り返れば、世界は現金から電子通貨へと急激に軸足を移してきたからだ。

スウェーデンや中国など一部の国では、もはや現金はめったに使われない。その移行を受けて、何かを失っただろうか。個人も社会も実際に何かを失った事実にスポットライトを当て、現金を持ち歩き、使う機会をもっと増やすことを提唱したい。

私の祖母のように極端な現金派である必要はない。もっとも、祖母自身は何ら無理などせず、普通に振る舞って現金派だったわけだが。

ジェイ・L・ザゴースキー

米ボストン大学大学院

特任准教授