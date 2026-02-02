会社を辞める意思を伝える「タイミング」次第で、手元に残るお金には数十万円もの差がつくことをご存じですか？ 本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、退職時にもらえるお金を最大化する方法について解説します。

「ボーナス」の支給条件を確認してから退職時期を決める

会社を退職する前後に工夫することで、給料・ボーナス、失業手当など、退職前後でもらえるお金を増やせる可能性があります。

会社を退職するとき、給料は働いた日の分までもらえます。一方でボーナス（賞与）はどうなるのでしょうか？

退職時に、ボーナスをもらえるのともらえないのとでは、かなり大きな差ですね。ボーナスの支給時期や条件については、それぞれの会社ごとに異なりますが、必ず就業規則に記載されていますので、まずは就業規則を確認することが重要です。

就業規則でのボーナスの支給条件については、だいたい大きく分けて次のようなパターンがあります。最初が最も緩い条件で、最後が最もきつい条件です。

・ボーナスの算定期間（支給対象期間）に在籍していること

・○月末の時点で在籍していること

・ボーナス支給日に在籍していること

最初のパターンは、大企業でよくみられます。たとえば、夏（6月）支給のボーナスは、前年10月〜当年3月の期間の成績評価を基にして金額が決まり支給されます。この場合は、3月末まで在籍していれば、4月に退職したとしても、6月にボーナスをもらうことができます。

2番目のパターンは、ボーナス支給月の前月末か当月初に在籍していることが条件となることが多いです。たとえば、6月支給のボーナスであれば、5月末に在籍していることといった形です。この場合、4月末に退職したらNGですが、5月末に退職したらOKです。

最後のパターンでは、ボーナス支給日に在籍している必要があります。もしボーナス支給日が6月25日だとしたら、6月15日に退職したらNGです。6月末退職ならOKです。

ただし、会社に在籍していれば良いですので、出社は5月末までとし、6月いっぱいは、まだ使い切っていない有給休暇を取得してから退職するというように計画を練ることで、ボーナスをもらってから退職することが可能です。

このように、会社によって、ボーナス支給条件は異なりますので、勤務先の就業規則で、ボーナスをもらえる条件を確認してから、退職時期を決めると良いです。就業規則を読んでも、よくわからない場合は、人事に確認するとよいでしょう。

余った「有給休暇」は使い切って退職

退職前に有給休暇が余っている場合は、できるかぎり、有給休暇を使い切ってから退職すると良いでしょう。もし有給休暇が20日間余っていたら、ほぼまるまる1ヶ月、休暇を取得することになります。その1ヶ月は給料をもらいながら、キャリアアップの勉強をしたりリフレッシュしたりすることが可能です。

ただ、退職する直前になって、突然、「有給休暇を使い切って辞めたい」と切り出すと、上司や同僚に嫌な顔をされたり会社に迷惑をかけたりする可能性があります。そこで、退職する少なくとも3ヶ月前には、退職する意向を上司や同僚に伝え、有給休暇に入る前に丁寧に引き継ぎを終えて、上司や同僚に不安を与えないようにしましょう。そうすれば、退職前に長期の有給休暇をとりやすくなります。

私が、以前に勤めていた会社を辞めた際には、半年くらい前から上司にそれとなく退職する意向があることを話しておきましたので、約1ヶ月の有給休暇を取得したうえで退職することができました。

一方で、業務が忙しいなどの理由で、退職前に有給休暇を使い切ることがどうしても無理な場合には、有給休暇を会社に買い取ってもらうように交渉してみるのも一つの手です。

有給休暇の買い取りは原則的には違法行為です。なぜなら、有給休暇とは労働者の心身の疲労回復のために付与される休暇ですので、それを買い取って労働者が休暇をとらなかったら、意味がないからです。

ただ、例外があり、退職時には有給休暇を買い取っても違法になりません。退職時の有給休暇の買い取りについて、就業規則に記載されていることもありますが、記載されていないケースも多いです。

記載されていない場合でも、会社が個別に判断して買い取りをすることもありますので、上司や人事に相談してみるとよいでしょう。

「失業手当」を増額させる方法

会社を退職すると、収入がなくなり生活が大変になりますので、失業手当をできるだけ多くもらいたいですよね。

実は、もらえる失業手当の金額を増やす方法があります。それは、退職前の半年間、残業を多めにして給料を増やすことです。

失業手当の金額を計算するうえでベースとなる1日当たりの金額は、退職前の半年間でもらった給与額で決まるからです。この給与額には、残業代も含まれます。つまり、残業を多めにして残業代を増やすと、ベースの金額が増えて、もらえる失業手当が増えるのです。

それでは、ここで具体例を用いて説明しましょう。仮に、40歳で15年間勤務した会社を自己都合で退職したケースを考えてみます。

退職前6ヶ月の基本給が25万円で残業なしであれば、1日分の失業手当の金額は、約5,700円になります。失業手当をもらえる期間は120日ですので、もらえる失業手当の総額は約68万円です。

一方、基本給は同じ25万円でも、毎日1時間半（1ヶ月間で30時間）残業して毎月6万円の残業代をもらった場合、1日分の失業手当の金額は、約6,300円になります。失業手当をもらえる期間は同じく120日ですので、もらえる失業手当の総額は約75万円です。

残業なしの場合と比較して、1日当り約600円、合計で約7万円、もらえる失業手当の金額が増えます。

このように退職前6ヶ月間はなるべく残業をして給料を増やしたほうが、失業手当も多くもらえるのです。

ただし、注意点ですが、残業は会社の指示で行うものですので、会社が残業を許可しないときは勝手に残業をすることはできません。会社によっては、従業員が退職の意思を表明したら、残業を禁止することもあります。経営側からすると、退職する人よりも、今後もずっと頑張ってくれる人を評価して、給料を増やしたいと思うからです。

残業を禁止されてしまう予防策としては、退職の意思を表明するまえに、なるべく多く残業をして引き継ぎ資料を作っておくことです。そして、退職2ヶ月くらい前に意思を表明して、速やかに引き継ぎを行い、その後は有給休暇を消化して退職しましょう。

なお、1ヶ月間の残業が100時間を超えるなど、過労死ラインの残業を行っていた場合は、会社都合退職に該当しますので、上記の例での所定給付日数は240日となり、もらえる失業手当の金額は2倍に増えます。

服部 貞昭

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）

新宿・はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役