●昼頃から広く雨。山間部では雪やみぞれの可能性も

●最高気温はところどころで2ケタとなるものの、午後は北風が吹いて冷たい空気に

●あす3日(火)から日に日に気温上昇。5日(木)は3月中旬並みの暖かさに



昨夜、県内は概ね穏やかな空模様が続いていましたが、きょう2日(月)の未明から雪雲が流れ込んできました。

この時間は西部や北部に雪雲や雨雲が広がっていますが、この雪や雨は目先1時間ほどで止むと見込んでいます。





ただこの先、大陸方面から低気圧や気圧の谷が県内に接近する見込みで、天気は再び下り坂となります。





午前中は一時晴れ間が出るものの、きょう2日(月)の昼頃から新たな雨雲が流れ込む予想です。ところどころで雨脚が強くなったり、山間部では雪やみぞれが降る時間もあると見込んでいます。

夕方ごろには雨も落ち着いてきますが、冷たい雨や雪に濡れて体調を崩さないように、きょう2日(月)は大きめの傘を持ってお出かけください。





一方、ここ最近は雨の少ない状況が続いていて、ダムの貯水率も低下していました。

きょう2日(月)の雨に期待したいところですが、そこまで雨の量がまとまる気配ではないので、引き続き節水の意識を高めていきましょう。





県内は昼頃から広く天気が崩れる予想です。雨は昼過ぎにかけてがピークと見ていて、山間部では雪やみぞれ、また雷も発生するおそれがあります。空模様に変化に気を付けて過ごしましょう。





日中の最高気温はところどころで2ケタとなりますが、午後は北風が吹いて空気が冷たく感じられそうです。





あす3日(火)からは天気も回復し、しばらく晴れたり曇ったりの空模様。気温は日に日に上昇し、5日(木)には3月中旬並みの暖かさとなりそうです。

一方、週末から一気に真冬の寒さに戻り天気も下り坂。週末にかけての天気の変化で風邪を引かないように、体調管理をしっかり行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）