最終ラウンド中止に「やりたかった、残念」 山下美夢有は米2年目の開幕戦5位
＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 最終日◇1日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞2026年シーズン開幕戦は思わぬ結末となった。第3ラウンドが強風によりプレー続行不可能と判断されて順延。最終日は異例の寒さによりスタートが大幅に遅延し、最終ラウンドの中止が決定。54ホールの短縮競技となり、最終日は第3ラウンドの残りのみが行われた。
【写真】これは危険 寒波で空港もこの有様
すでに第3ラウンドを終え、最終ラウンドに備えていた山下美夢有は、「最終ラウンドまでやりたかったです」と歯がゆい表情をみせる。開催地のフロリダ州オーランドは早朝から氷点下の冷え込みだった。山下は午前8時過ぎにコースに到着したが、練習場で体を動かす前に遅延、中止が決定した。「“プレーする”っていう気持ちで来て、それができないのが残念です」。クラブハウスで待機していた途中、グリーンが凍っているかを確認するために外に出たが、「それよりも体感温度が寒かった。体が回るかどうかのほうが心配でしたね」。この仕方のない状況を受け入れるしかなかった。初日から天候が下り坂になっていくなか、スコアは「74」「69」「68」と右肩上がりに伸ばしていた。寒さと強風でタフすぎるコンディションとなった第3ラウンドは、フィールド唯一のボギーフリー。「きのうはいいイメージで回れていたので、余計にきょうはプレーしたかった」。最終ラウンドはネリー・コルダ（米国）とブルック・ヘンダーソン（カナダ）とのペアリングが組まれていたが、これも幻となってしまった。まさかの結末になったが、トータル5アンダー・5位タイ。メジャー覇者で昨年のルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）受賞者は、開幕戦から実力を発揮した形だ。「切り替えて、日本に帰ってからしっかり調整して、タイから優勝争いできるように頑張りたい」。今夜のうちに日本に飛び、次戦の「ホンダLPGAタイランド」（19日開幕）に向けて準備をしていく。「次は暑いので気をつけながら。寒暖差がすごい…」。体調管理を心がけながら、米2年目シーズンが始まった。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子開幕戦 最終成績
18m/s超の強風に極寒警報「ずっと手が冷たい」 米女子ツアー開幕戦は大荒れで変則スケジュールに
50時間以上足止め→ロストバゲージ 笹生優花はウェアが初日に間に合わず…「申し訳なかった」
日本勢の獲得賞金がすごい！ 2025年マネーランキング
松山英樹は？ 米男子ツアーのリーダーボード
すでに第3ラウンドを終え、最終ラウンドに備えていた山下美夢有は、「最終ラウンドまでやりたかったです」と歯がゆい表情をみせる。開催地のフロリダ州オーランドは早朝から氷点下の冷え込みだった。山下は午前8時過ぎにコースに到着したが、練習場で体を動かす前に遅延、中止が決定した。「“プレーする”っていう気持ちで来て、それができないのが残念です」。クラブハウスで待機していた途中、グリーンが凍っているかを確認するために外に出たが、「それよりも体感温度が寒かった。体が回るかどうかのほうが心配でしたね」。この仕方のない状況を受け入れるしかなかった。初日から天候が下り坂になっていくなか、スコアは「74」「69」「68」と右肩上がりに伸ばしていた。寒さと強風でタフすぎるコンディションとなった第3ラウンドは、フィールド唯一のボギーフリー。「きのうはいいイメージで回れていたので、余計にきょうはプレーしたかった」。最終ラウンドはネリー・コルダ（米国）とブルック・ヘンダーソン（カナダ）とのペアリングが組まれていたが、これも幻となってしまった。まさかの結末になったが、トータル5アンダー・5位タイ。メジャー覇者で昨年のルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）受賞者は、開幕戦から実力を発揮した形だ。「切り替えて、日本に帰ってからしっかり調整して、タイから優勝争いできるように頑張りたい」。今夜のうちに日本に飛び、次戦の「ホンダLPGAタイランド」（19日開幕）に向けて準備をしていく。「次は暑いので気をつけながら。寒暖差がすごい…」。体調管理を心がけながら、米2年目シーズンが始まった。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子開幕戦 最終成績
18m/s超の強風に極寒警報「ずっと手が冷たい」 米女子ツアー開幕戦は大荒れで変則スケジュールに
50時間以上足止め→ロストバゲージ 笹生優花はウェアが初日に間に合わず…「申し訳なかった」
日本勢の獲得賞金がすごい！ 2025年マネーランキング
松山英樹は？ 米男子ツアーのリーダーボード