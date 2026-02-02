今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）〜2月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、交渉事などがうまくいきやすいようです。損得勘定なしに相手と向き合うと良いでしょう。会食などの場でうまく話を盛り上げることができて、周りからも褒められそう。恋愛面は、スポーツ観戦を一緒に楽しむと良いかも。何か協力してやってみるのも◎ 自然と会話がはずみ、お互いにサポートするような関係性がつくれそう。
★ワンポイントアドバイス★
やることが多くて忙しくなりそうですが、どれもこれも丁寧かつ的確にこなしていけるようです。量をこなすと、新しいやり方が見つかりそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
