ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【双子座（ふたご座）】

今週は、交渉事などがうまくいきやすいようです。損得勘定なしに相手と向き合うと良いでしょう。会食などの場でうまく話を盛り上げることができて、周りからも褒められそう。恋愛面は、スポーツ観戦を一緒に楽しむと良いかも。何か協力してやってみるのも◎ 自然と会話がはずみ、お互いにサポートするような関係性がつくれそう。

★ワンポイントアドバイス★

やることが多くて忙しくなりそうですが、どれもこれも丁寧かつ的確にこなしていけるようです。量をこなすと、新しいやり方が見つかりそう。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

