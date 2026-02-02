【飛距離アップ】タメた力を逃がさない！肩の開きを抑えるイメージ術【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【アマの勘違い 打ち出す方向】トップからまっすぐ打ち出そうとするから肩が開いてしまう

切り返しで右に打ち出す意識があれば肩は開かない

まっすぐ打ち出すために、早い段階でフェースをスクエアに戻そうとする人がいますが、その意識が、上半身の早い開きにつながってカット軌道になったり、薄い当たりになったりします。

一方、プロは、トップから右に打ち出す意識があるので肩が開くことはありません。このように肩の開きを抑えることができれば、トップでタメた力がダウンで上方向に逃げず、ボール方向により大きな力を加えることができるので、飛距離アップへとつながるのです。

肩が開いてしまうのもトップからまっすぐ打ち出す意識が強いから

【check】トップからまっすぐ打ち出す意識が強いと、体重も左上方向に動き、早めに肩がひらいてしまう

右に打ち出そうという意識があれば肩の開きは抑えられる

【Point】肩を開かないというよりは右に打ち出す意識を強く持とう

・目標よりも15～30度程度、右に打ち出す意識を持つことが大事

・打ち出す方向を右に設定すれば、クラブも自然とインサイドから下りてくる

【check】肩の開きを抑えることができれば、タメも解けず、より大きな力をボールに伝えられる

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹