元フジテレビアナ・永島優美、『FLASH』でフリーになって初の雑誌登場でみせた爽やかグラビア

地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売

永島優美、フリーキャスター転身後初の雑誌登場は『FLASH』で

2025年にフジテレビを退社し、現在はフリーキャスターとして活躍しているの永島優美が『FLASH』に登場。4ページに渡り爽やかな表情を見せている。

インタビューではフリー転身の理由から現在の仕事のペース、さらには娘とのエピソードまでを語っている。

【プロフィール】

永島優美（ながしま・ゆうみ）

34歳 1991年11月23日生まれ 兵庫県出身 A型

関西学院大学卒業後、2014年にフジテレビへ入社。『めざましテレビ』『めざまし８』と7年にわたり、朝の情報番組のメインキャスターを担当。『FNS歌謡祭』『ジャンクSPORTS』他、バラエティ番組での司会や、サッカー中継や『MONDAY FOOTBALL R』などスポーツ番組も担当。2025年に同局を退社し、個人で活動を開始。

そのほか最新情報は、公式Instagram（@yuumi_nagashima）にて

【クレジット】

永島優美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝