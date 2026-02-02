福岡県内では交通死亡事故が相次ぎ、1月26日から29日までに4人が亡くなりました。

事故のうち3件には「車と歩行者の事故」「暗い時間帯に発生」という共通点がありました。



運転手と歩行者ともに、命を守るために気をつけるべきことは。夜の現場を取材して、考えます。

福岡市博多区で1月27日、70歳の女性が車にはねられ死亡しました。同じ日には、福岡県須恵町でも52歳の女性がトラックにはねられ死亡しました。





さらに1月28日は、福岡県太宰府市で63歳の男性が直進してきた車にはねられ死亡しました。この事故で、車を運転していた53歳の男性は。■運転手「当たる直前に気づいた。」

3件に共通しているのは、道路を渡ろうとした歩行者を車がはねていること。そして、発生時刻が深夜から日の出前までの暗い時間帯だったことです。



この日、取材班は太宰府市の現場に向かいました。



■山木康聖記者

「事故が起きた、ほぼ同じ時間帯に現場に来ました。小さな街灯が1つだけです。近づくと、ようやく横断歩道があるのが分かります。」



毎日この時間帯に通るという人も、見通しの悪さを指摘します。



■毎日早朝に通る人

「街灯は少ないですね。真っ暗。（車で）向こうから来ていても、横断歩道を渡っているのが見えない。」

取材中、信号のない横断歩道の前で、車の停止を待っている人がいました。



■山木記者

「横断歩道は歩行者優先ですが、車は止まってくれません。」



車が一瞬途切れた隙に、1人が渡ろうとしますが。



■山木記者

「タクシーもそのまま来ました。直前でようやくブレーキを踏みました。」



車からは、横断歩道ですら歩行者が見えづらい現場です。一方で、こんな場面もありました。



■山木記者

「あれ渡るんじゃない？危ない。事故現場の近く、横断歩道がない所を人が渡っていきましたね。」



暗闇の中、信号も横断歩道もない場所を渡る人がいました。

暗い時間帯に潜む危険と、気をつけるべきことは何なのか。JAFに聞きました。



■JAF福岡支部 セーフティ アドバイザー・緒方将さん

「見えづらい時間だと、距離感が正確に測れなかったり、見落としが生まれます。ドライバーが気づかず、接触する事故が発生しやすい。車間を取ったり、ハイビームを基本的に使って見やすい状況を作る。」

こちらは、光の当て方でドライバーから歩行者の見え方がどう変わるかを調べた実験です。



ロービームの場合、黒い服を着た歩行者を確認できたのは、およそ28メートルまで近づいた所でした。

一方、ハイビームを使うと、およそ86メートル離れた位置からでも歩行者を確認することができました。

歩行者が反射材を身に着ければ、ドライバーはさらに確認しやすくなります。



そして、歩行者とドライバー双方が肝に銘じるべきことは。



■JAF福岡支部・緒方さん

「道路には安全な場所はどこにもないことを心がけてもらって、事故を起こさないために、事故に巻き込まれないために、安全確認を徹底してもらいたいと思います。」

ハイビームや反射材を有効活用しながら、交通事故の危険は身近に潜んでいると常に意識することが重要です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月29日午後5時すぎ放送