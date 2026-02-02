米共和党ジョンソン下院議長 採決まで時間かかる、今週の政府閉鎖ほぼ確実か 米共和党ジョンソン下院議長 採決まで時間かかる、今週の政府閉鎖ほぼ確実か

米共和党ジョンソン下院議長 採決まで時間かかる、今週の政府閉鎖ほぼ確実か



米政府は1月31日に部分的な閉鎖に陥った。下院が2月2日に休会から戻り、トランプ米大統領も歳出法案を全面的に支持していることから資金不足は短期的にとどまる可能性が高いとの声。



ただ、米共和党のジョンソン下院議長は、採決が行われるまで数日はかかると指摘、共和党と民主党が移民取り締まりの抑制について議論しているため、政府閉鎖を終わらせるための投票で予想以上に厳しい状況に直面していると述べた。土曜日から始まった政府閉鎖が今週後半まで長期化するリスクがあるとして、閉鎖は今週も続くことはほぼ確実との見方を示している。



ジョンソン氏は、民主党が求めている覆面着用禁止や制服名前表示は抗議者から標的にされ個人情報がネット上に晒される危険性がある。トランプ米大統領はこれを承認しないだろうし、するべきではないと述べた。



民主党は、移民取り締まりは制御不能な状況にあり、この緊急事態を終わらせなければならないと主張。ICEは米国をより安全にするどころか、より危険にしていると非難している。

