山下達郎ソロデビュー50周年。「CIRCUS TOWN」24年ぶり最新リマスタリング、ボーナストラック追加
「CIRCUS TOWN 」
山下達郎ソロデビュー50周年企画として、ファーストソロアルバム「CIRCUS TOWN」を50th Anniversary Editionとして4月8日にCDリリースすることが決定。24年ぶり最新リマスタリングに加え、ボーナストラックとしてオリジナルマスターより「言えなかった言葉を」、加えて未発表3曲を含むオリジナルカラオケ5曲を収録。山下達郎本人によるライナーノーツも掲載してリリースする。価格は3,080円(BVCL-1519)。
山下達郎
オリジナルリリースは1976年12月25日。今回の50th Anniversary Editionリリースに際し、表題曲「CIRCUS TOWN」のMVが制作され、昨年末から開設されたYouTubeオフィシャル・アーティスト・チャンネルにて、4月8日のリリース同日、公開が予定されている。
また、店舗別特典として、タワーレコードではカードサイズカレンダー、HMVでは40mm四角型缶マグネット、楽天ブックスではアクリルキーホルダー、Amazonではメガジャケ、セブンネットではレコードモチーフコースターを用意。拠点店、ライブ会場特典も予定されている。
「CIRCUS TOWN (50th Anniversary Edition)」収録曲：8曲＋ボーナストラック6曲(オリジナルマスターver.1曲＋カラオケ5曲) New York Side
01. CIRCUS TOWN
02. WINDY LADY
03. MINNIE
04. 永遠に Los Angeles Side
05. LAST STEP
06. CITY WAY
07. 迷い込んだ街と
08. 夏の陽
-BONUS TRACKS-
09. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Master ver.) 初CD化
10. CIRCUS TOWN (Original Karaoke)
11. WINDY LADY (Original Karaoke)
12. MINNIE (Original Karaoke) 未発表曲
13. 永遠に (Original Karaoke) 未発表曲
14. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Karaoke) 未発表曲