「CIRCUS TOWN 」

山下達郎ソロデビュー50周年企画として、ファーストソロアルバム「CIRCUS TOWN」を50th Anniversary Editionとして4月8日にCDリリースすることが決定。24年ぶり最新リマスタリングに加え、ボーナストラックとしてオリジナルマスターより「言えなかった言葉を」、加えて未発表3曲を含むオリジナルカラオケ5曲を収録。山下達郎本人によるライナーノーツも掲載してリリースする。価格は3,080円(BVCL-1519)。

オリジナルリリースは1976年12月25日。今回の50th Anniversary Editionリリースに際し、表題曲「CIRCUS TOWN」のMVが制作され、昨年末から開設されたYouTubeオフィシャル・アーティスト・チャンネルにて、4月8日のリリース同日、公開が予定されている。

また、店舗別特典として、タワーレコードではカードサイズカレンダー、HMVでは40mm四角型缶マグネット、楽天ブックスではアクリルキーホルダー、Amazonではメガジャケ、セブンネットではレコードモチーフコースターを用意。拠点店、ライブ会場特典も予定されている。

「CIRCUS TOWN (50th Anniversary Edition)」

収録曲：8曲＋ボーナストラック6曲(オリジナルマスターver.1曲＋カラオケ5曲) New York Side01. CIRCUS TOWN02. WINDY LADY03. MINNIE04. 永遠に Los Angeles Side05. LAST STEP06. CITY WAY07. 迷い込んだ街と08. 夏の陽-BONUS TRACKS-09. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Master ver.) 初CD化10. CIRCUS TOWN (Original Karaoke)11. WINDY LADY (Original Karaoke)12. MINNIE (Original Karaoke) 未発表曲13. 永遠に (Original Karaoke) 未発表曲14. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Karaoke) 未発表曲