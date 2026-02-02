どんぶり2種が最大204円オフの550円に！「タレカツ食堂 たれとん」1号店が2月2日に新橋でオープン

「タレカツ食堂 たれとん」は、2026年2月2日に東京都港区のニュー新橋ビルに1号店をオープン。オープン記念として、2月2日から6日まで、たれかつ丼2品を550円で販売するキャンペーンを開催します。

忙しい人を支えるガッツリ＆スピーディーな丼メニュー

カツ丼といえば、玉子でとじた豚カツをご飯にのせたものが主流。それに対して「タレカツ食堂 たれとん」が提供する「タレカツ丼」は、揚げたての薄めのカツを甘辛い醤油ダレにくぐらせ、ご飯にのせたスタイルのカツ丼です。

シンプルだからこそ、カツの品質とタレの味わいがストレートに伝わるのが特徴。

また、忙しいビジネスマンが多い新橋だからこそ、ボリュームとスムーズな提供を両立。「仕事の合間にサッと活力をチャージしたい」「一日の締めに自分へのご褒美としてガッツリ食べたい」そんな新橋ワーカーのニーズに応える、新たな「勝負飯」の選択肢になりそうです。

甘辛いタレが絡んだカツが魅力のメニュー

とんかつ専門店「かつや」や、からあげ定食専門店「からやま」で培った、揚げものの技術を活かしたタレカツは、タレがしみ込みながらも衣の食感はしっかり残るよう、それぞれの肉質に合わせた厚みで仕上げてあります。

一枚一枚は軽く、自分好みのボリュームになるようカツの枚数を選べるのも、嬉しいポイントです。

・豚たれかつ丼 3枚

価格は704円。

・鶏たれかつ丼 4枚

価格は759円。

・トッピングやサイドメニューも

トッピングはネギ玉（165円）やチーズ（220円）が、サイドメニューは卵入りの豚汁（275円）と山盛りのキャベツサラダ（165円）があります。

営業時間は10時30分から22時30分まで（ラストオーダーは22時）。住所は東京都港区新橋2丁目16-1 ニュー新橋ビル1F。そのほかの詳細は店舗情報で確認できます。

開店記念キャンペーンでお得に「たれかつ丼」を食べられる

オープン日の2月2日から6日までの5日間は、1号店のオープンを記念して「豚たれかつ丼 3枚」と「鶏たれかつ丼 4枚」をそれぞれ550円で販売するキャンペーンを開催します。

キャンペーン期間中は、「豚たれかつ丼 3枚」と「鶏たれかつ丼 4枚」の2品のみの販売です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部