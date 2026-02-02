「数字に強い人」ほど投資で負ける意外な理由

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

聖杯なき市場の真実

理論を超えた「個の精査」

バリュー株投資やモメンタム株投資など、さまざまな投資手法がありますが、仮に財務諸表を詳しく見たり、一過性の影響を取り除いて先に述べたノイズを除去できたとしても、これをやれば確実に勝てるというファクターはありません。

スクリーニングは「入口」に過ぎない

勝負を決める最後のステップ

したがって、特定の投資スタイルに固執せず、スクリーニングはあくまで投資判断の初期段階として捉えることが大事。最終的には個別の銘柄を1つひとつ精査して投資対象を決めていくことが肝心です。

【解説】「数字に表れない強み」を見つける観察眼

理論やデータは、あくまで戦うための「地図」に過ぎません。地図を手に取った後、実際に自分の足でその土地を歩き、土の匂いを嗅ぐような「個別の精査」こそが、投資をギャンブルから「再現性のあるビジネス」へと昇華させます。

スクリーニングという効率化の先に待っている、個人投資家ならではの醍醐味とメリットを整理しましょう。

どれほど優れたスクリーニングツールでも、社長の経営哲学、社員の士気、あるいはユーザーがその製品に感じている「熱量」までは数値化できません。最終的な精査の段階で、企業のホームページを隅々まで読み、実際にサービスを利用し、SNSでの評判を確認する。この「泥臭いリサーチ」によって、数字だけでは説明のつかない「競争優位性の源泉」が見えてきます。

このアナログな視点こそが、AIやアルゴリズムが支配する現代市場において、個人投資家が勝ち残るための最後の砦となります。

「確信」がもたらす

暴落時の冷静な判断

投資で最も苦しいのは、自分が信じた銘柄が値下がりした時です。スクリーニングの数値だけを信じている場合、株価が下がると「自分の計算が間違っていたのか？」と不安になり、底値で投げ売りしてしまいがちです。

しかし、自らの手で一社一社を精査し、「このビジネスは社会に必要とされており、必ず成長する」という深い納得感を持っていれば、一時的な下落はむしろ「絶好の買い増しチャンス」に見えるはずです。この精神的な余裕こそが、大きなリターンを生むための源泉となります。

投資スキルを「一生モノの資産」にする

特定の数値条件に依存した投資は、市場のトレンドが変われば通用しなくなります。しかし、銘柄を精査するプロセスを通じて養われる「ビジネスモデルを理解する力」や「業界の力学を読み解く力」は、時代が変わっても色褪せない一生モノのスキルです。

一社一社と丁寧に向き合うことは、一見遠回りに見えますが、実は「自分自身の目利き力を高める」という最も効率的な自己投資につながっているのです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。