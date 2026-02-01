「糖尿病の初期症状が現れたときの対処法」はご存知ですか？【医師監修】

糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる病気で、日本では患者さんが年々増えています。初期には自覚しにくく、疲れや加齢と勘違いされやすいため、気付かないうちに進行することがあります。

早期に気付き、適切に対処すれば、進行や合併症を防ぐことができます。そのためには、初期症状や身体の小さな変化に注意し、生活習慣を見直すことが大切です。

この記事では、糖尿病の初期症状が現れたときの対処法についてわかりやすく解説します。ご自身や大切な方の健康管理にぜひお役立てください。

※この記事はMedical DOCにて『「糖尿病の初期症状」はご存知ですか？初期症状を放置するとどうなるかも解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

林 良典（医師）

糖尿病の初期症状が現れたときの対処法

【出身大学】名古屋市立大学【経歴】東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科、NTT東日本関東病院予防医学センター・総合診療科を経て現職。【資格】医学博士、公認心理師、総合診療特任指導医、総合内科専門医、老年科専門医、認知症専門医・指導医、在宅医療連合学会専門医、禁煙サポーター【診療科目】総合診療科、老年科、感染症、緩和医療、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、眼科、循環器内科、脳神経内科、精神科、膠原病内科

糖尿病の初期症状が疑われるときはすぐに病院を受診すべきですか？

糖尿病の疑いがある症状に気付いたときは、できる限り早めに医療機関を受診することが大切です。例えば、急に体重が減少した、のどの渇きが強くなった、トイレが近くなった、疲れが抜けにくくなったなど、これまでにない身体の変化があれば、迷わず受診することをおすすめします。糖尿病は発症初期であっても血糖値が高い状態がすでに続いており、そのまま放置しておくと血管が傷つき始め、数年後には目や腎臓、神経といった重要な部位に合併症が出ることがあります。症状が軽いうちに受診することで、進行を防ぐことができ、生活習慣の改善によって治療が済む場合もあります。

糖尿病の初期症状がみられたときの診療科目を教えてください

糖尿病が疑われる場合には、まずは内科を受診するのが一般的です。かかりつけのクリニックがある場合は、まず相談して必要に応じて専門医への紹介を受けるとよいでしょう。また、職場や地域の健康診断で高血糖を指摘された方も、放置せず速やかに再検査を受けることがすすめられます。

糖尿病の初期症状は生活習慣の改善でもとに戻りますか？

初期の糖尿病、いわゆる境界型や予備群と呼ばれる段階では、生活習慣の改善によって血糖値のコントロールが十分に可能なこともあります。食事の内容を見直して糖質や脂質の摂りすぎに注意し、規則正しい食生活を心がけること、また運動習慣を取り入れて筋肉を動かすことで、インスリンの働きが高まり血糖値が下がりやすくなります。さらに、十分な睡眠やストレスの軽減も血糖値の安定に役立ちます。

糖尿病の初期症状を放置するとどうなりますか？

糖尿病の初期段階であっても、適切な対処を行わなければ、病気は着実に進行していきます。血糖値が高い状態が続くことで、血管が少しずつ損傷を受け、やがて細い血管が多く存在する目や腎臓、神経系に深刻な合併症が起こりやすくなります。網膜症により視力が低下したり、腎機能が悪化して人工透析が必要になったり、神経障害によって足先のしびれや感覚異常が出たりすることもあります。また、大血管への影響によって心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる疾患のリスクも高まります。

編集部まとめ

糖尿病は、初期のうちは自覚しにくく、のどの渇きや頻尿、体重減少、だるさなどが出ても見過ごされやすい病気です。しかし、こうした身体の変化は糖尿病のサインであることもあり、放置すれば合併症につながるおそれがあります。

早期に気付き、生活習慣を見直すことで血糖値の改善が期待できる場合もあります。食事や運動の工夫、定期的な受診を通じて、病気の進行を防ぐことが大切です。

健康診断で血糖値の異常を指摘された方や、気になる症状がある方は、早めの受診を心がけましょう。小さな変化を見逃さず、日常の体調管理に役立てていただければと思います。

参考文献

糖尿病の症状ってなに？～無自覚に進行させないために～（日本長寿医療研究センター）

糖尿病標準診療マニュアル2025（日本糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会）