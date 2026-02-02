セリエA 25/26の第23節 パルマとユベントスの試合が、2月2日04:45にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ガエタノ・オリスタニオ（MF）、ヤコブ・オンドレイカ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ユベントスのチコ・コンセイソン（FW）のアシストからブレメル（DF）がヘディングシュートを決めてユベントスが先制。

さらに37分ユベントスが追加点。ピエール・カルル（DF）のアシストからウェストン・マッケニー（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

ユベントスは後半の頭から選手交代。ケナン・ユルディズ（FW）からファビオ・ミレッティ（MF）に交代した。

46分、パルマが選手交代を行う。ガエタノ・オリスタニオ（MF）からサシャ・ブリチギ（DF）に交代した。

51分パルマが得点。相手チーム選手のオウンゴールにより、1-2と、1点差に迫る。

しかし、54分ユベントスが追加点。ジョナサン・デービッド（FW）のアシストからブレメル（DF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

さらに64分ユベントスが追加点。ジョナサン・デービッド（FW）がゴールで1-4。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ユベントスが1-4で勝利した。

なお、パルマは86分にアレッサンドロ・チルカティ（DF）に、またユベントスは17分にチコ・コンセイソン（FW）、24分にブレメル（DF）、26分にウェストン・マッケニー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

