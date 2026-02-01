健康な尿の色・臭いとは? 医師が教える正常な状態と危険な症状の見分け方

尿の色や臭いがいつもと違うと、不安になることはありませんか? 実は、尿の変化は体の健康状態を反映する大切なサインです。食生活や水分摂取による変化もありますが、場合によっては腎臓や膀胱の病気が隠れている可能性もあります。尿の正常な状態や、気になる変化の原因について、「所沢いそのクリニック」の磯野先生に伺いました。

監修医師：

磯野 誠（所沢いそのクリニック）

防衛医科大学校卒業。その後、デュッセルドルフ大学泌尿器科、恵佑会札幌病院泌尿器科、我孫子東邦病院泌尿器科などで経験を積む。2023年、埼玉県所沢市に「所沢いそのクリニック」を開院。老若男女問わず元気で豊かな生活を送れるよう、一人ひとりに最適な医療を提供する。医学博士。日本泌尿器科学会専門医・指導医。

編集部

尿の色や臭いが気になるときがあります。どんな原因が考えられるのでしょうか？

磯野先生

尿の色や臭いは、健康のバロメーターでもあります。食事の内容や水分摂取量、服用している薬、運動量でも変化しますが、もしかしたら腎臓や膀胱の疾患が隠れているのかもしれません。

編集部

本来、どのような尿の状態が健康的なのですか？

磯野先生

健康な人の尿は、淡黄色から淡黄褐色です。これは、尿中に含まれる「ウロビリン」という物質の色です。また、健康な人の尿はあまり臭くなく、軽いアンモニア臭がします。

編集部

では、色や臭いが気になる場合というのは、何か原因があるということですね。

磯野先生

はい。また、色や臭いだけでなく、泡立ちにも注目が必要です。そのほか、量がいつもより増えたり減ったりしているのも、疾患が隠れているサインかもしれません。

※この記事はメディカルドックにて【「尿の異常」の原因はご存じですか? 対処法や“注意したい腎臓の病気”も医師が解説!】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。